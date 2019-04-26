Может ли голодание быть полезным Сегодня, 19:55 1082 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Если вы все еще мечтаете "очистить организм от шлаков", которых никто никогда на самом деле не видел - у нас хорошие новости

Це дійсно можна зробити. Проте «шлаки» — це старі молекули та органели клітин, а «чистити» тіло будуть не соки, клізми чи рис, а голодування.

Виявляється, практика голодувати може бути корисною не лише протягом одного дня на рік. Стародавня практика посту в наш час здобула наукове підтвердження та Нобелівську премію з медицини. Йдеться про автофагію.

Що це? Нашим клітинам, як і нам, слід прибирати в хаті, викидати мотлох, реутилізовувати непотріб та зношені речі. В клітинах це відбувається так: білки, які неправильно «згорнуті», старі органели, віруси та бактерії, які могли поглинути клітини імунної системи, потрапляють в лізосоми – і піддаються знищенню. Лізосома нагадує пухирець всередині клітини з ферментами, які знищують непотріб.

Варто привчити себе регулярно "постувати"

Цей процес називається автофагія — дослівно, «самопоїдання». Він відбувається в тілі постійно, проте кволо. Активує автофагію низка чинників, з-поміж яких — голодування, просто обмеження калорій та фізичні навантаження.

У 2016 році Нобелівську премію з медицини дали Осумі Йошинорі – за відкриття та опис молекулярних та фізіологічних механізмів автофагії. Чим це відкриття таке важливе? Бо автофагія та голод, який її запускає, виявилися ефективними в полегшенні хвороб, пов’язаних із запаленням, а також хвороб серцево-судинних, нейродегенеративних і метаболічних, ожиріння та раку, сповільнення старіння та подовження тривалості життя.

Автофагія допомагає знищувати мієлоїдні бляшки в нейронах при хворобі Альцгеймера. Періоди голодування допомагають нормалізувати вагу та баланс холестерину.

Порушення механізмів автофагії спостерігається при нейродегенеративних захворюваннях. З віком та при регулярно високих рівнях інсуліну (тобто ми часто їмо солоденьке) автофагія сповільнюється. І навпаки — коли ми голодні, коли немає інсуліну, а натомість є гормон глюкагон, автофагія запускається.

Обмеження калорій у той чи інший спосіб — це модна та науково обґрунтована дієта. Для найкращого запуску автофагії голодування має тривати впродовж 18-24 годин. Тобто для «очищення клітин від шлаків» слід робити розвантажувальний день чи пропускати вечерю і сніданок. Можна їсти лише в певний період дня: наприклад, з 11 години по 18-ту. Тобто не постійно!

Іншими шляхами «обмеження калорій» є підхід, коли ми харчуємося як завжди, але влаштовуємо дні дуже обмеженого споживання їжі. Популярний варіант 5х2, коли ми п’ять днів їмо як завжди, а решту два – споживаємо не більш ніж 500-600 ккал. Ви можете обрати комфортний саме вам спосіб обмеження калорій.

Чи є протипоказання до інтервального голодування? Так.

- Передусім, люди, що «заїдають стрес», можуть після дня автофагії з’їсти значно більше, ніж треба.

- Голодувати і тренуватися не варто. Можливе запаморочення та дуже низька ефективність тренувань. Особливо це стосується бігу чи плавання.

- Діабет 1 та 2 типу і голодування несумісні. Введення інсуліну на тлі голоду може критично знизити рівень цукру в крові.

- Вагітним жінкам також не варто голодувати, натомість дотримуватися повноцінного, хоч і не надмірного, харчування.

Які висновки?

- Періоди голоду корисні для здоров’я, і варто привчити себе регулярно «постувати». Якщо тільки у вас немає протипоказань.

- Ви можете допомогти організму з автофагією, якщо будете дотримуватися режиму харчування та відмовитесь від перекусів і солодощів.

- Якщо голодування – це зовсім не ваше, то неодмінно займайтесь інтенсивними фізичними навантаженнями.

- Консультуйтесь з вашим сімейним лікарем, якщо плануєте розпочати таку практику.

Текст опубліковано з дозволу автора

Оригінал

Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Мнения Нового Времени