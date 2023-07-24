Громкая пощечина Шойгу 24 июля, 18:55

Чем жила страна 24 июля 2023 года

● Дроны попали в Москву. Утром центральную часть Москвы атаковали БПЛА. «Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям», — написал по этому поводу Сергей Собянин, мэр столицы страны-агрессора. А российское пропагандистское информагентство ТАСС сообщило, что обломки беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте, 17, неподалеку от здания министерства обороны РФ. А еще один БПЛА попал в здание бизнес-центра. Само ведомство Сергея Шойгу заявило, что якобы Украина попыталась осуществить удар «по объектам на территории Москвы» с помощью двух беспилотных летательных аппаратов.

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● Громкая пощечина Шойгу. Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев, комментируя удар БПЛА по Москве, заявил: указанный россиянами адрес на Комсомольском проспекте, где упали остатки дрона, расположен прямо напротив центрального офиса кибервойск Главного разведуправления РФ (ГРУ), в частности FancyBear. Там, по словам журналиста, «также находится Военный университет Минобороны и несколько совершенно секретных объектов ГРУ, включая руководство их программы нелегалов».

«Если Украина попала в этот комплекс зданий, символический ущерб для Минобороны и ГРУ будет очень существенным», — сказал Грозева.

● Дело рук Буданова? Атака беспилотников на Москву была спецоперацией ГУР Минобороны Украины, написали сразу несколько СМИ, включая УП, ссылаясь на источники в секторе безопасности и обороны. Мол, все запущенные дроны достигли столицы России. Их количество не уточняется. «Кооперация волонтеров и структуры дает хорошие результаты, продолжение следует», — заявил источник УП.

● По поводу этого представитель ГУР Андрей Юсов сказал только это: «То, что бавовна происходит в Москве, в том квадрате, где непосредственно находятся ключевые учреждения сектора безопасности и обороны государства-террориста означает, что даже такие объекты и небо над ними уже не контролируются режимом Путина».

Прилетело не только по Москве:

● Взрывы под Джанкоем. На севере Крыма, вблизи аэродрома в поселке Красногвардейское, утром прогремели взрывы. Оккупанты сообщили о попадании в склад с боеприпасами под Джанкоем и «в целях безопасности» приостановили движение по железной дороге в Джанкойском районе и на автомобильной трассе Джанкой — Симферополь. Также крымский гауляйтер Аксенов заявил об «эвакуации» жителей близлежащих сел в радиусе 5 км от места взрывов.

После атаки беспилотника загорелся военный склад, где хранилось 3 т артиллерийских снарядов, сообщило в ТГ российское издание ASTRA.

А ТГ-канал Крымские партизаны написал, что на складе под Джанкоем могла быть уничтожена партия ракет П-800 Оникс, которыми Россия в последние дни атакует юг Украины.

● Снова под ударом. В Одесской области в результате очередной российской атаки — теперь исключительно дронами — пострадали семь человек. Об этом сообщил руководитель Одесской ОГА Олег Кипер. Двум пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте атаки на портовую инфраструктуру, еще пятерых — госпитализировали.

На этот раз оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области. Силы ПВО сбили три беспилотника, но есть попадания. Разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения других видов грузов, в одном из производственных помещений был пожар.

● 23 июля оккупанты совершили самую масштабную атаку на центр Одессы с начала развязанной полномасштабной войны, использовав 19 крылатых и баллистических ракет Оникс, Калибр, Х-22, Искандер-М и Искандер-К. Силы ПВО уничтожили девять воздушных целей. В результате обстрела погиб человек, еще 21 человек пострадал, в том числе четверо детей. В историческом центре города ракеты РФ разрушили Спасо-Преображенский кафедральный собор, всего повреждено 25 объектов исторического наследия.

● Промежуточные результаты контрнаступления. С начала контрнаступления Силы обороны Украины освободили уже почти 230 кв. км территорий от оккупационных войск РФ, из них более 192 кв. км на юге страны и около 35 кв. км — на востоке. Об этом сообщила Анна Маляр, заместитель министра обороны. По ее словам, на южном направлении украинская армия продолжает наступательные операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска. За неделю удалось освободить более 12 кв. км. Маляр уточнила, что на бахмутском направлении за прошедшую неделю Силы обороны освободили около 4 кв. км.

● Министр обороны Алексей Резников предоставит Пентагону отчет об использовании Силами обороны страны кассетных боеприпасов.

● Минус 11 танков и 17 орудий. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 660 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 242 620 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4162 (+11 за сутки), боевых бронированных машин — 8118 (+13), артсистем — 4675 (+17), РСЗО — 697 (+0), средств ПВО — 452 (+1), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 310 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3963 (+5), крылатых ракет — 1307 (+9) и многое другое.

● Пекин помогает Москве БПЛА и не только. Китай продолжает поставлять России нелетальное оружие. В этом году объем импорта беспилотников из Китая в РФ составил более $100 млн, что в 30 раз превышает объем китайского импорта БПЛА в Украину. Об этом написало Politico.

Издание получило информацию о таможенных записях, по которым российские покупатели задекларировали заказы на сотни тысяч бронежилетов и касок производства китайской компании Shanghai H Win. Также КНР увеличила для России на 69% (до $225 млн) экспорт керамики — компонента, который используется в бронежилетах (ее экспорт в Украину сократился на 61%, составив всего лишь $5 млн).

● Депутат-предатель. Действующий народный депутат от запрещенной ОПЗЖ получил подозрение в государственной измене по материалам СБУ и Госбюро расследований. Как рассказал NV источник в правоохранительных органах, речь идет об Александре Пономареве.

Во время полномасштабного вторжения нардеп, находясь на оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с Россией. «По имеющейся информации, заводы фигуранта поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и предоставляли технику для обустройства вражеских фортификационных сооружений», — рассказали в спецслужбе. Когда же нардеп уехал в Киев, то продолжил координировать предприятия, которые помогают России в войне против Украины. Теперь ему сообщили о подозрении, — представителю ОПЗЖ грозит 15 лет тюрьмы.

Следствие просит избрать для Александра Пономарева, подозреваемого в госизмене, меру пресечения в виде содержания под стражей.

● «Золотого военкома» задержали. В Киеве задержали бывшего руководителя Одесского областного военкомата Евгения Борисова. Об этом сообщило Госбюро расследований. Экс-военком пытался скрыться от следствия, используя элементы конспирации: менял номера телефонов, автомобилей, местоположение. После двух дней поисков его нашли.

22 июля бывшему начальнику ТЦК и СП Одесской области Борисову сообщили о подозрении в незаконном обогащении «на сотни миллионов» и нарушении порядка несения военной службы. УП публиковала расследование о том, что семья Борисова за время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Сам Борисов утверждал, что ничего не знает об этом, а его жена якобы занимается в Испании «розничной торговлей». Госбюро расследований в мае открыло уголовное дело в отношении Борисова из-за информации о том, что он за деньги приказывал подчиненным не призывать определенных людей. Тогда его отстранили от должности.

● Дело Князева получает продолжение. НАБУ разоблачило главу Государственной судебной администрации (ГСА) на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия. По данным следствия, действующий глава ГСА 5 марта этого года получил от представителя коммерческого предприятия $7,5 тыс., из которых 5 тыс. должны были быть переданы судьям за вынесение решения, а 2,5 тыс. оставлены себе за посреднические услуги. «В дальнейшем председатель ГСА обещал посодействовать в вынесении решения судьями Верховного Суда, в том числе и путем привлечения к этому его бывшего председателя», — сообщило НАБУ в ТГ.

«Бывший председатель Верховного Суда» — это Всеволод Князев, задержанный еще 15 мая по подозрению в получении грандиозной взятки в $2,7 млн.

В НАБУ заявили, что после разоблачения НАБУ и САП экс-главы ВС на получении неправомерной выгоды, поведение главы ГСА резко изменилось и он начал уклоняться от решения вопроса, однако и не намереваясь возвращать полученную им неправомерную выгоду. Детективы провели обыск по месту его работы.

● Кабмин внес изменения в программу єВідновлення. Отныне, люди, которые уже сделали ремонты поврежденного жилья за свой счет, смогут получить компенсацию.

И напоследок:

● Вернуть беженок. Если Украина не сможет вернуть в страну 2,8 млн беженок трудоспособного возраста, это обойдется экономике страны в 10% годового довоенного ВВП. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на оценку экономиста Александра Исакова. При худшем сценарии — это $20 млрд. Женщины составляют 68% беженцев из Украины, поскольку мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Правительство Украины имеет амбициозные планы послевоенного восстановления, которые удвоят размер экономики к 2032 году. В то же время в Минэкономики говорят, что Украине не хватает 4,5 млн рабочих и предпринимателей, необходимых для достижения этой цели.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.