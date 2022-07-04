Москва раздражена. Зачем Россия угрожает Болгарии 4 июля, 12:13

Министерство иностранных дел РФ рассмотрит вопрос о возможном закрытии посольства России в Софии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Министерство иностранных дел рассмотрит вопрос о возможном закрытии посольства России в Софии после того, как правительство Болгарии приняло решение о выдворении из страны 70 российских дипломатов. Ранее о возможности закрытия посольства заявляла его руководитель Элеонора Митрофанова, которая даже угрожала Болгарии разрывом дипломатических отношений, пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.

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В Москве решение болгарского правительства называют беспрецедентным. Элеонора Митрофанова даже позволила себе выступить с ультиматумом правительству Болгарии: отменить решение до полудня пятницы. Понятное дело, что ни одно правительство суверенного государства не позволит, чтобы с ним общались в таком тоне. Исполняющий обязанности премьера Болгарии Кирилл Петков отверг ультиматум и подчеркнул, что посольству России никто не мешает работать.

И это действительно так. В посольстве России остаются еще 43 дипломатических сотрудника, которых пока никто не выдворял из страны. Поэтому премьер прав: посольство может работать. Но заниматься разведывательной деятельностью, способствовать дестабилизации ситуации в Болгарии российское посольство действительно не сможет.

Но если российское посольство не является убежищем для шпионов, для Москвы оно — не посольство. Вот почему так раздражены в Москве. И вот почему провоцируют конфликт с Софией. Но вряд ли в этом добьются успеха.

Этого не понимают, кажись, только в Москве.

Решение Петкова было поддержано и в его собственной партии «Продолжаем перемены», и в оппозиционной партии ГЕРБ, возглавляемой бывшим премьером Бойко Борисовым. А болгарские социалисты — это бывшие коммунисты, давние союзники Москвы — были возмущены. Возмущены настолько, что их лидер Корнелия Нинова предупредила, что не будет продолжать переговоры с партией Петкова о новой коалиции, если премьер сохранит свой пост.

Впрочем, когда Петков предложил вместо себя кандидатуру своего ближайшего соратника, заместителя главы правительства и министра финансов Асена Василева, социалисты вернулись за стол переговоров. Потому что даже недавние друзья Кремля прекрасно понимают, что никаких перспектив развития отношений с Россией у Болгарии нет.

Этого не понимают, кажись, только в Москве. Мы зря полагаем, что политика тотального неуважения и пренебрежения со стороны Кремля касается только Украины. Для российского руководства и дипломатов Болгария — проходной двор, а не государство.

Элеонора Митрофанова, бывшая глава одиозного Россотрудничества, этого центра идеологических диверсий Москвы, ведет себя в Софии не как посол, а как губернатор. Так что ультиматум, с которым она обратилась к болгарскому правительству, — это не исключение, а закономерность.

Но только после масштабного нападения России на Украину политиков, готовых мириться с российским поведением, в европейских странах стало все меньше. Своими угрозами о закрытии посольства (и, конечно, посольства Болгарии в России) и даже о разрыве дипломатических отношений Митрофанова уже никого в Софии не испугает.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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