Сохранить связь с Москвой? Какие процессы начались в УПЦ МП 26 января, 15:09 Эксклюзив NV

Мы сейчас видим, что внутри УПЦ происходят очень непростые процессы

Та єдність, яку свого часу забезпечував митрополит Володимир Сабодан — коли схід і захід, північ і південь нашої країни були зав’язані на цій церкві — на сьогодні зруйнована фактично. Бо всередині цієї церкви абсолютно явним є сьогодні розкол між її керівництвом (єпископатом) і простими мирянами з їхніми парафіяльними священиками. Крім того, є непорозуміння і всередині самого керівництва, тобто в синоді. Там явно є такі російські яструби. але є люди, які більш схильні (в силу свого походження, виховання) до проукраїнських поглядів.

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І УПЦ досі не випрацювала єдиної стратегії в тому, а якою має бути церква в майбутньому. Тобто, який має бути її статус. Тому що зараз цей статус не визначений. Він неврегульований. Фактично. УПЦ МП помінялася місцями із колишньою УПЦ КП, яка була неканонічною. Тепер УПЦ МП зайняла цю нішу, вона є неканонічною, бо не визнана жодною церквою і пішла, як кажуть, у самостійне плавання, як самостійна і незалежна в управлінні і в структурі.

На сьогодні в УПЦ присутні декілька основних рухів.

Один рух — абсолютно праворадикальний — зберегти зв’язок із Москвою, ні в якому разі не піти від своєї, як вони вважають, «церкви-матері». Вони глибоко переконані, що їхня матір — це Москва. Таких не дуже багато залишилося. В основному вони представлені в єпископаті і в керівництві УПЦ. І зрозуміло чому: тому, що всі ці люди є продуктами московського виховання, московської освіти. Де вони здобували освіту? Ясно що в Москві. Хто їх рукопокладав? Ясно, що московські священики, московська ієрархія.

Є такі, що вважають: слухайте, нам не треба ні Рима, ні Константинополя, ні Москви





Ще є одна частина, — ліворадикальний рух — за те, щоб відокремитися від Москви. І, власне, от ця формула, якою вони дуже тішаться, — ми є незалежними і самостійними в управлінні і в структурі, і що, нібито, «ми більш незалежні, ніж автокефальна ПЦУ, бо ми миро варимо і ми можемо створювати зарубіжні парафії». Розумієте? Вони собі так подумали. Але ці люди перебувають в уявній реальності, бо ніяк не хочуть зрозуміти: їх на заході сприймають (якщо сприймають) лише як частину РПЦ. Більшість храмів, які вони зараз орендують за кордоном для того, щоб опікуватися нашими українськими біженцями, надавати їм різноманітні послуги, це, власне, храми РПЦ. Хоча є і лютерани, є римо-католики. Точно, кого серед них немає, це УГКЦ. Тобто ясно, що там любові і взаєморозуміння між УПЦ МП і УГКЦ бути, в принципі, не може. Бо ми пам’ятаємо, що в 1946 році саме ця церква взяла і поглинула греко-католиків.

Ще є одна частина, які вважають так: слухайте, нам не треба ні Рима, ні Константинополя, ні Москви. Будемо самі по собі. І вони почали реєструвати такі незалежні православні громади. Але ж ви розумієте. що тим самим вони просто-напросто впадуть у той стан, у якому 30 років перебував київський патріархат. Коли у людей, що ходять до цієї церкви, все-таки виникають певні сумніви — а чи ми будемо спасенними? Це для світських людей не має значення, а для людини віруючої оцей принцип канонічності є дуже важливим. Ну і ще напевно купа інших сценаріїв якихось розробляється з тим. щоб спасти цю церкву. Ось уявіть собі, моїй тітці 92 роки. Вона 70 років ходила до православної церкви. Спочатку Український екзархат, а потім УПЦ МП. Як вона може відмовитися від тієї церкви, громади, куди вона вкладала всі свої гроші, час, віру, любов. Ясно, що цей батюшка і хрестив, і женив, і відспівував.

Наші уявлення про те, що заборонити церкву можна одним розчерком пера, достатньо наївні. Куди ми дінемо оці 8,6 тис. парафій, які сьогодні зареєструвало міністерство, не 12, 5 тис, як іде по статистиці ще 2020 року, а ось ці свіжі дані. Куди ми дінемо цих священиків, які живуть на українській території?! Треба було 30 років з ними працювати. Нехай останні 8 років, коли триває війна, від 2014 року. А держава і суспільство по великому рахунку все це пустило на самоплив. Ніхто не ходив, не перевіряв, які проповіді читають ті священики, якою літературою вони користуються.

А я вам так скажу: от я ходжу у місцеву церкву святого Володимира, а у них на поличках стоїть майже вся російськомовна література. Одна книжечка українською мовою! Про шкідливість київського патріархату і єретичність патріарха Філарета. Щоб ми рідною мовою прочитали, який він поганий. А церква неправильна. Такою була політика. Через цю російськомовну літературу нам втюхували «русский мир». Тому треба працювати з віруючими. Тому, що вони не лише вплив церкви на собі відчувають. А де просвітницькі організації? Де, наприклад, товариство української мови? А де школа, щоб розповідала дітям правдиву історію церковну, релігійну, духовну історію нашої країни, а не списувала все за лекалами московських підручників.

Природа людської свідомості дуже консервативна. Комусь навіть війна і втрата рідних мізки на місце не поставила. І досі вони продовжують ходити у храми цієї церкви, і згадують патріарха Кирила. Це дуже тривалий процес. Але ж ми не враховуємо, що 30 років цим людям розповідали те, що потрібно було РПЦ. А тепер спробуйте замістити оці наративи, які там уже вжилися у мізки наші новими ідеями. Ви що думаєте, що так зараз всі побіжать у ПЦУ тому, що це канонічна церква?! А їм 30 років розповідали, що це «розкольники», що це «самосвятці», що немає там спадковості у передачі апостольської традиції і так далі. Вони ж історію не хочуть учити. Вони довіряють батюшкам. А батюшки у тому ж дусі і продовжують. Яскравий приклад вам — хто? — саме намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь. Який на останній своїй передріздвяній проповіді сказав: я, щоб віддав храм тим розкольникам і самосвятцям, «етім сатаністам»…

Скажіть мені, скільки треба займатися клінінгом нашої свідомості, щоб повикурювати звідти отакі абсолютно необґрунтовані (з нашої точки зору, з їхньої абсолютно обґрунтовані) звинувачення?

Повне інтерв'ю з Людмилою Філіпович слухайте на Радіо NV: