В России гасят панику. К чему готовится Москва 31 мая, 14:39 NV Премиум

Практически все дроны, которые в Подмосковье были посажены или сбиты, или нанесли какой-то удар, находились в самой элитной подмосковной застройке, условно в треугольнике — Барвиха-Рублевка-Истра

Все это недалеко от резиденции Владимира Путина, особняков политической элиты, близких к элите, их родственников, ближайших друзей. По кадрам видно, что это действительно, по российским меркам, достаточно элитная застройка. Реакция приблизительно делится на три части. Она вся, естественно, как всегда в подобных видео, матерная. Первая — «Это же прямо над моим домом, может, куда-то сваливать уже пора?». Вторая — «Ты посмотри, что сволочи делают, это же прямо над нашими домами, смерть сволочам!». Ну и третье — просто неразборчивая паника.

Видео дня

Я думаю, приблизительно так, только с другим численным соотношением поделится реакция и других москвичей. Потому что некоторые дроны долетели до юго-запада Москвы. Юго-запад Москвы — это тоже районы, скорее, элитные, там находятся филиалы крупнейших московских университетов и живет, в основном, интеллектуальная элита. Если смотреть карты голосования Москвы за все предыдущие годы, то кроме самого центра — это самый либеральный район города, традиционно. Всегда голосуют оппозиционно. Потому там критических высказываний в сторону власти и понимания ситуации будет больше.

Власти РФ сейчас активно гасят панику.