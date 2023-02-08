Путин рискует оказаться на месте Брежнева 8 февраля, 20:13 Эксклюзив NV

Ситуация пугающе похожа на аналогичные меры, предпринимавшиеся советским лидером Леонидом Брежневым

В конце января российский суд принял решение о ликвидации старейшей правозащитной организации страны. Основанная в 1976 году Московская Хельсинкская группа стала новой жертвой начатых властями репрессий против гражданского общества. Ситуация пугающе похожа на аналогичные меры, предпринимавшиеся советским лидером Леонидом Брежневым.

Видео дня

Брежнев находился у власти с 1964 по 1982 годы, а в 1975-м подписал Хельсинкские соглашения — вместе с США, Канадой и большинством стран Европы. Стремясь добиться официального признания своих границ в то время, Советских Союз под руководством Брежнева, а также его страны-сателлиты в Центральной и Восточной Европе, недооценили потенциальные последствия этих соглашений. Наверное, именно поэтому СССР согласился включить в «Заключительный акт» обязательство соблюдать права человека, включая свободу информации и передвижения.

В 1948 году, когда ООН принимала «Всеобщую декларацию прав человека», СССР воздержался, поэтому подписание Союзом Хельсинкских соглашений стало первым случаем, когда он взял на себя подобные обязательства. Услышав эту новость, горстка активистов-правозащитников из Москвы создали Московскую Хельсинкскую группу, чтобы вести мониторинг соблюдения Союзом только что подписанных им соглашений. В то время в работе этой организации участвовали только 11 человек, однако правительство Брежнева увидело в ней угрозу и постаралось ее ликвидировать.

В последовавшие годы СССР занялся преследованием руководителей Московской Хельсинкской группы. Физика-теоретика Юрия Орлова, занимавшего пост председателя организации, приговорили к семи годам тюрьмы (он полностью их отсидел) и к пяти годам ссылки в Сибири. Журналист Александр Гинзбург и Натан Щаранский, еврейские «отказники» (так называли евреев, которым отказали в праве эмигрировать в Израиль), тоже были приговорены к длительным тюремным срокам. Историк Людмила Алексеева бежала из страны и поселилась в США, а врач-педиатр Елена Боннэр отправилась в ссылку вместе с мужем — физиком и лауреатом Нобелевской премии мира Андреем Сахаровым.

СССР занялся преследованием руководителей Московской Хельсинкской группы

Поскольку не осталось практически никого, кто мог бы продолжить работу Московской Хельсинкской группы, она приостановила свою деятельность в 1981 году, а в 1982 году была распущена. Однако к этому моменту она уже помогла сформировать международное движение, которое постепенно способствовало развалу СССР. Вдохновленные Хельсинкскими соглашениями организации возникли в Украине и в других частях советского блока, в том числе в Чехословакии («Хартия-77»), а затем и на Западе. Например, в 1978 году я стал одним из основателей американской организации Helsinki Watch, которая изначально занималась мониторингом соблюдения Советским Союзом соглашений 1975 года, а затем превратилась в организацию Human Rights Watch.

Сама же Московская Хельсинкская группа возродилась после прихода к власти в СССР Михаила Горбачева в 1985 году. Почти сразу Горбачев выпустил Сахарова и Боннэр из ссылки и разрешил им вернуться в Москву. Это стало сигналом начала гласности. Алексеева помогла возродить Группу, а затем и сама вернулась в российскую столицу. Когда она жила в изгнании в Америке, мы стали друзьями; я помог ей опубликовать книгу об истории советского диссидентского движения. Однажды я приехал к ней в гости, в ее квартиру в Москве, откуда даже были немного видны золотые купола над Кремлем, и она выглядела такой счастливой, какой я ее никогда не видел.

Московская Хельсинкская группа часто критиковала политику президента России Владимира Путина после его прихода к власти в 2000 году, но сам Путин иногда встречался с Алексеевой и явно относился к ней с уважением. Когда в 2017 году Алексеевой исполнилось 90 лет (это было за год до ее смерти), Путин приехал в ее квартиру, чтобы лично продемонстрировать свое уважение, и даже принес ей букет цветов. Но это личное знакомство никак не помешало путинскому министерству юстиции подать иск с требованием ликвидировать организацию, которую она помогла создать.

Ликвидация Московской Хельсинкской группы по решению суда последовала за аналогичными решениями о ликвидации других групп гражданского общества в России, в том числе «Мемориала» — крупнейшей правозащитной организации страны, получившей в 2022 году Нобелевскую премию мира. Не сумев добиться быстрой победы в агрессивной войне против Украины, путинский режим использует все более репрессивную тактику с целью заставить замолчать критические голоса, информирующие общество о том, как этот режим систематически уничтожает гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины.

Ликвидируя правозащитные организации, путинский режим повернулся спиной к наследию советских диссидентов. Хуже того, он копирует деспотичные методы Брежнева и советского тоталитаризма. Если он и дальше будет идти по этому пути, он рискует в итоге оказаться в том же самом месте.

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Copyright: Project Syndicate 2023

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV