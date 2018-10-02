Виолета Москалу

Как выбрать школу, где научат быть счастливым: три главных признака
В преддверии президентских выборов в стране нас пугают реваншем. Но опасаться его нужно уже сейчас — ползучая контрреволюция ежедневно отвоевывает свои позиции
Все это уже было — накануне развала СССР. У российских властей заканчиваются финансовые средства
Москва изначально знала, кто сбил самолет. Десять часов понадобилось, чтобы придумать объяснение, позволяющее Москве и Дамаску сохранить лицо
В ближайшие недели в американском Конгрессе начнется рассмотрение законопроекта о жесточайших санкциях против России. Документ официально называется "О защите от агрессии Кремля"
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