Это очень хорошие новости 6 апреля, 11:55

Случилось то, чего я точно не ожидал

Случилось то, чего я точно не ожидал. Но это очень хорошие новости.

Как пишет Reuters: London Marine Insurance Market (Лондонский морской рынок страховщиков) объявил все морские воды России «военной зоной». То есть не только Черное море, но и Балтику, и порты Дальнего Востока.

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Что такое London Marine Insurance Market?

Это самый большой рынок в мире (примерно треть доли рынка страховки всех торговых кораблей в мире). Именно там (в компании Lloyds) этот рынок зародился в 17 веке и именно он определяет до сих пор правила для всего мира. Типовые контракты, страховые премии и многое другое. То есть надо ожидать, что другие большие рынки (в первую очередь Бермуды и Швейцария) скоро последуют этому примеру.

Что значит объявить морскую территорию «военной зоной»?

Теперь ни один корабль туда просто не пойдет

Теперь, когда корабль собирается зайти в такую территорию, — владелец судна обязан уведомить своего страховщика и заплатить специальную «военную премию». Я читал сегодня в Financial Times, что такие премии доходят до 5% стоимости всего судна (там приводится пример — типовое судно стоит $30 млн и страховая премия, чтобы зайти в «военную зону» достигает $1,5 млн). То есть, чтобы оправдать такое — корабль должен быть загружен чем-то супердорогим — типа микрочипов или, например, лекарствами.

Но я лично считаю, что теперь ни один корабль принадлежащий компаниям из богатых стран туда просто не пойдет — это нерентабельно.

По-прежнему — это, скорее всего, не действует на корабли из бедных стран. Мне, кажется, они страхуются в других местах. Но эта новость делает практически невозможной торговлю России с очень большой частью мира.

Ну и ждем новости с Бермуд — думаю максимум неделю.

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