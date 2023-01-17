Чему учит потеря возможностей для обучения 17 января, 15:30 Эксклюзив NV

Переосмысление образования поможет закрыть пробел в обучении

Текст опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікація заборонена.

Освіта перебувала у кризовому стані ще до пандемії. За даними Міжнародної програми з оцінювання освітніх досягнень учнів (PISA), у 2018 році 50% студентів із 25 країн мали недостатні знання з математики. Відтоді як спалахнула пандемія, численні дослідження показали, що нерегулярний доступ до навчання протягом останніх двох із половиною років іще більше погіршив ситуацію.

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Це не просто інтелектуальна дискусія про зниження балів на тестах. Це провідний показник того, що сотні мільйонів молодих людей не зможуть мати сповнене цілей життя, що дозволило б їм брати участь в економічних процесах та суспільній взаємодії загалом. Крім того, менш освічене суспільство вразливіше до нестабільності та демагогії, а це шкодить усім.

Хоча цей факт може викликати глибоку тривогу, ми маємо змогу звернутися до історії по рекомендації щодо того, як виправити ситуацію. У нас є інструментарій, який дозволяє забезпечити широкий доступ до найкращих практик минулого: персоналізації освіти та mastery learning [способу навчання, за якого учень опановує програму у власному темпі, переходячи до наступного юніту лише після повного оволодіння попереднім].