Молодежь и суровая украинская политика Сегодня, 19:13 Цей матеріал також доступний українською

В украинском парламенте уже скоро может появиться политическая молодежь, но вопрос в том — способна ли она бороться

Украина живет в ожидании парламентских выборов — в политике на первое место выходит кадровый вопрос. Партии формируют списки и распределяют кандидатов по мажоритарным округам. Этот процесс сопровождается ростом амбиций отдельных деятелей, когда желание занять место у кнопки в здании под куполом вдруг появляется у самых неожиданных людей.

Юлия Тимошенко предпочитает личные длинные собеседования кандидатов. Петр Порошенко тоже склонен принимать решение о включении человека в список на основании личного знакомства и понимания того, будет ли этот конкретный человек ему во всем лоялен. Партия Слуга народа пытается, по всей видимости, набрать людей, которых будут активно читать и лайкать в социальных сетях. Хотя, конечно, управлять страной — это не то же самое, что управлять своей страницей в Facebook или Instagram.

Мы слышим немало умных слов о том, как и зачем нужно обновить кадровый состав украинской политики. Мол, общество устало от Юрия Луценко и Александра Грановского — на их место должны прийти молодые Обамы и Макроны. И вот тут-то самое время обратить внимание на то, есть ли у украинской политики кадровый резерв.

Похожую проблему в США переживает, к примеру, Демократическая партия. Средний возраст представителей этой партии в Конгрессе — за 60. Американская молодежь все меньше хочет голосовать за почетных политических пенсионеров, даже если они эффективны. Молодежь хочет видеть в Конгрессе представителей своего поколения.

Это агрессивная среда, где тебе в лучшем случае дадут пять минут для выступления

В ноябре прошлого года один из округов в Нью-Йорке выиграла демократка Александрия Окасио-Кортез. Ей 29, и она делает ставку на то, что молодой возраст позволяет ей услышать голоса нью-йоркской молодежи. Той молодежи, которая до позднего вечера тусуется в скверах Бруклина и особо не брезгует никакой работой, хотя и вечно жалуется на низкую зарплату.

Окасио-Кортез очень популярна в соцсетях, и может показаться, что ее ключевое умение — это сделать красивую улыбку для Instagram. Но это ошибочное впечатление. В Конгрессе она вошла в два очень сложных комитета: комитет финансовых услуг и комитет по реформе государственного управления.

Я смотрел видео, как Окасио-Кортез рубит с плеча на комитетских слушаниях. Сам не ожидал от нее такой прыти. У представителей крупных американских банков она требует публично отчитываться про резервы на балансе их банков на случай экономических трудностей. Причем углубляется в суть вопроса, когда банкиры начинают манипулировать. И жестко ставит на место, если банкир дает неудовлетворительный ответ. Вот вам и звезда Instagram.

Я задумываюсь — способна ли условная украинская политическая молодежь не только фотографироваться на конференциях и тусовках для социальных сетей, но и рубиться на комитетах. Налоговый или энергетический комитет Верховной Рады — это не клуб для дебатов. Это довольно агрессивная среда, где тебе в лучшем случае просто дадут пять минут для выступления, а чтобы повлиять на решение — скажут, молод еще. Есть вот опытные политики, руководители парламентского большинства — пусть они и решают.

Примечательный случай произошел на недавнем заседании энергетического комитета Рады. Комитет рассматривал вопрос зеленых тарифов. Среди экономистов сложился консенсус о том, что зеленый тариф в Украине не может быть настолько высоким, но комитет крайне консервативен в этом вопросе и ничего менять не хочет. То, что понятно реформаторской тусовочке из Facebook — совсем не очевидно руководству комитета. Когда комитет голосовал за внесение изменений в зеленый тариф, решение поддержала одна Виктория Войцицкая из Самопомочи. Вот к такой картине — единственной поднятой руке на заседании — должен быть готов молодой политик в стареющей системе украинской власти.

Что же касается бюджетной ночи, то тут нормально мыслящий депутат вообще бессилен. За пару часов до голосования он получает документ с цифрами, в который уже в зале резко начинают вноситься правки, уследить за которыми попросту невозможно. В итоге Рада голосует за документ, куда руководство налогового и бюджетного комитетов в последний момент дорисовали никому не понятные цифры. А повоевать? Надо уметь. Вот Олег Ляшко со своим мощным голосом умеет достаточно ловко сбивать бюджетные правки. Жаль только, что делает он это явно не в пользу страны. Сможет ли повоевать за сбалансированный бюджет будущая парламентская молодежь, если она окажется в Раде?

Мир украинской политики суров. Тобой будут манипулировать более опытные политики, если у тебя нет своих ответов на вопрос о том, как распорядиться прибылью Нафтогаза или Национального банка, что делать с Укроборонпромом, какой должна быть пенсионная система в Украине, а какой — Служба безопасности. Наивные улыбки лучше оставить для социальных сетей, потому что в Верховной Раде молодому политику предстоит серьезная борьба.

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