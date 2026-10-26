Вперед в прошлое от сценариста Путина

● Как теперь жить Трампу и Виткоффу: спецкомиссия ООН назвала «гуманиста» Путина и Ко военными преступниками. Комиссия ООН считает, что РФ намеренно атаковала гражданскую инфраструктуру Украины, в частности энергетические объекты, что квалифицируется как военные преступления и преступления против человечности. Главными виновниками этих ударов комиссия назвала российского диктатора Путина, бывшего министра обороны Сергея Шойгу, его преемника Андрея Белоусова и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

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В новом докладе комиссии, оказавшемся в распоряжении CNN и еще не представленном Генеральной Ассамблее ООН, отмечается, что эти атаки были преднамеренными и соответствовали государственной политике России, направленной на лишение гражданского населения необходимых энергетических ресурсов и причинение страданий.

Кроме того, комиссия ООН обнаружила доказательства того, что Россия путем обмана или принуждения вербовала граждан 29 стран в свою армию. При этом РФ нарушала основополагающие права завербованных иностранцев, что имеет признаки торговли людьми.

Помогает кремлевскому «гуманисту» еще и глава Пентагона:

● Украина почти месяц ждет подписи Хегсета. Украина уже почти месяц ожидает подписи министра обороны США Пита Хегсета под разрешением на поставку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания.

По словам главы государства, Украина работает над поставками перехватчиков по нескольким направлениям — с США, Европой и другими партнерами, располагающими запасами ракет PAC-2 и PAC-3. «В частности, уже почти месяц мы ожидаем подписи господина Хегсета касательно ракет для систем Patriot и NASAMS. Я поручил еще раз обсудить этот вопрос с американской стороной. Ведутся переговоры и с другими странами», — сообщил Зеленский.

● В ночь на 26 октября российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки повреждены частные дома, гостиница, автобусы и коммерческое здание. На месте одного из попаданий возник пожар. Четыре человека получили ранения.

● Спикер Палаты представителей предостерегает. Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон заявил, что в выходные общался с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио; они подтвердили, что США планируют провести трехсторонние переговоры по поводу войны в Украине, сообщает Bloomberg. «В этой ситуации много переменных факторов, и правительство делает все возможное, чтобы положить конец этому конфликту», — отметил он.

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Спикер Палаты представителей добавил, что российскому диктатору «нельзя доверять, и мы должны относиться к нему соответствующим образом».

● Киев и Вашингтон хотят ускорить Москву. Киев и Вашингтон пытаются убедить Москву провести новый раунд трехсторонних переговоров хотя бы на неделю раньше, а не в середине ноября. Об этом сообщила «Украинская правда». Переговоры могут состояться в Абу-Даби (ОАЭ); озвученные российской стороной сроки — середина ноября, то есть через неделю после промежуточных выборов в Конгресс США.

В США не сразу поняли, почему для украинской команды важно перенести переговоры. По словам собеседника УП, американским партнерам объяснили, насколько важен каждый день с учетом приближения зимы. «Наши объясняют им, что сейчас эта неделя не имеет особого значения. Но уже в декабре каждая неделя будет важна. Когда нет света, воды или отопления, каждый день играет роль», — рассказал источник.

Киев не рассчитывает на прорыв уже на первой встрече. Украинская переговорная группа исходит из того, что для достижения предметных договоренностей потребуется как минимум несколько раундов. Так, согласно оптимистичному сценарию, вопрос об определенных мерах по деэскалации может возникнуть после второй-третьей встречи. Как заявил изданию один из членов команды президента Владимира Зеленского, уже участвовавший в подобных переговорах, «есть ощущение, что составы групп будут обновлены», а «реальные решения» могут быть приняты уже на третьей встрече.

● Путин планирует вернуть Европу в 1997 год. Россия надеется ослабить НАТО с помощью мирных переговоров по Украине, пишет The Telegraph со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что Путин потребует от Альянса сократить военное присутствие до границ 1997 года.

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По информации источников издания в дипломатических кругах, цель России — воспользоваться предстоящими переговорами, чтобы добиться уступок в вопросе расширения НАТО. Помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что к переговорам между российскими, украинскими и американскими официальными лицами следует привлечь Европу, поскольку без нее решить вопрос мира невозможно. Однако дипломатические источники сообщили The Telegraph, что мотивом России для вовлечения европейских стран в переговоры было стремление использовать их следующий раунд для достижения уступок по вопросу расширения НАТО, которое российский диктатор назвал «первопричиной» войны.

● Москва не будет прекращать удары. Новый раунд трехсторонних переговоров с участием США, Украины и РФ не является основанием для прекращения российских обстрелов Украины, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Как сообщает «Радио Свобода», он настаивает на том, что Россия наносит удары «по военным и околовоенным целям» на территории Украины, — хотя на самом деле российские агрессоры регулярно атакуют гражданские объекты. Например, 25 октября они нанесли удары по объектам сети «Эпицентр» сразу в четырех украинских городах: Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве.

Пресс-секретарь Путина заверил, что Украина также не прекращает боевые действия, — и сослался на атаку дронов на Воронеж в ночь на 26 октября.

● Пойдет ли речь о территориальных компромиссах? Представитель кремлевского режима также допустил, что на предстоящих трехсторонних переговорах о прекращении войны РФ против Украины могут обсуждаться территориальные компромиссы. По его словам, «все эти вопросы так или иначе могут стать темой для обсуждения в ходе попыток мирного урегулирования». В то же время Песков отказался публично обсуждать «эти детали», поскольку, по его утверждению, это может «навредить потенциальному будущему мирному процессу».

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В интервью Алле Мазур, опубликованном 25 октября, президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос территорий является для Украины «красной линией», которую можно обсуждать исключительно на уровне лидеров. По его словам, вопрос территорий всегда был константой, а американские переговорщики поднимали его уже давно. Зеленский также подчеркнул: «Все должны понять: мы ничего ни на что не меняем».

Украина не соглашается на ограничение численности армии и нейтральный статус в рамках мирных договоренностей, а гарантии безопасности не могут быть продиктованы российской стороной, заявил также Владимир Зеленский.

● Дроны вернули войну в Воронеж. Ночью украинские дроны FP-1 атаковали нефтехимический завод «Воронежсинтезкаучук» в российском Воронеже; это подтвердила компания Fire Point, производящая эти беспилотники. Под удар могли также попасть авиазавод ВАСО и Северный мост, проходящий через Воронежское водохранилище и соединяющий левый и правый берега города.

● Утром в Свердловской области России с рельсов сошли 20 вагонов грузового поезда. Загорелись семь цистерн с топливом. Местные жители сообщали о взрывах.

● Серия ударов по российскому оборонному сектору. 25 октября и в ночь на 26 октября подразделения Сил обороны поразили цех по производству элементов питания для средств поражения противника на предприятии «Энергия» в городе Елец Липецкой области РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Там отметили, что этот завод имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса (ВПК), поскольку является единственным в РФ производителем батарей для модулей планирования и коррекции авиабомб. Кроме того, предприятие выпускает элементы питания для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и крылатых ракет морского базирования.

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Генштаб также сообщил о результатах предыдущих атак на объекты вражеского ВПК. В частности, подтверждено уничтожение основного цеха по производству микросхем на предприятии «Протон-Электротекс» в городе Орёл — удар по нему был нанесен 23 октября. Также повреждены здание и серверы предприятия. По данным Генштаба, поражение этого объекта затрудняет производство комплектующих для крылатых и баллистических ракет, которыми российские войска атакуют украинские города.

Генштаб также подтвердил повреждение комбината «Тольяттикаучук» в городе Тольятти Самарской области РФ: в результате атаки 24 октября там были повреждены технологический трубопровод, две установки по производству бутилкаучука и одна ректификационная установка. Это скажется на производственной цепочке изготовления твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

● Трампу подкладывают «дизельную бомбу». В США ведущие демократы, которые в следующем году могут занять влиятельные посты, требуют от крупных банков и портов сохранять документацию, касающуюся сделок с российским дизельным топливом. Об этом сообщило издание Axios.

Издание подчеркнуло, что расследование сделки президента Трампа с Москвой станет ключевой задачей, если демократам удастся вернуть контроль над одной или обеими палатами Конгресса.

● Военное положение и мобилизацию продлили. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на три месяца.

А днём Верховная Рада оперативно поддержала эти президентские законопроекты. Теперь военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлятся до 28 января 2027 года.

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● Добровольная мобилизация в обмен на бронирование. Сергей Корецкий прогнозирует, что после изменений в системе бронирования более 90−95% работников предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов сохранят бронь. «Мы разделяем понятия критической важности и экономических критериев бронирования. Это очень важно. Почему? Потому что уровень заработной платы и отсутствие налоговой задолженности — это не то же самое, что критическая значимость предприятия. К критически важным сферам относятся энергетика, оборонно-промышленный комплекс, связь, жилищно-коммунальные услуги, аптеки, продовольствие, логистика и так далее. Однако существует множество предприятий, которые попали в этот список преимущественно благодаря уровню зарплат и отсутствию долгов по налогам. Поэтому мы отделяем критерий критической важности от экономических показателей», — заявил он на 12-м Киевском международном экономическом форуме.

По словам премьера, изменение правил призвано, с одной стороны, сократить число необоснованных случаев бронирования, не допустив при этом обвала экономики, а с другой — дать действующим военнослужащим четкое понимание ситуации с ротацией. Он подчеркнул: если заранее не готовиться к возможному усилению мобилизации в России, численность которой может достичь 300−500 тысяч человек, то вновь придется принимать непопулярные решения в ручном режиме.

«А теперь самое главное, с чем я обращаюсь к предприятиям, бизнесу, экономическому сектору: нам нужно совместно разработать новую социальную модель, при которой — пусть даже все будут забронированы — предприятия обеспечивают прогнозируемую мобилизацию людей в армию. Это идеалистическая модель. Если бы удалось найти такое решение, отпала бы необходимость искать людей на улицах. А если бизнес, предприниматель, менеджер или руководитель берет на себя такое обязательство — то больше ничего и не нужно; это новый общественный договор», — заявил Корецкий.

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● За месяц до начала зимы Киевскую область усиленно готовят к холодам. За последние две недели темпы работ по защите подстанций напряжением 110 кВ и других объектов критической инфраструктуры в регионе выросли более чем втрое. Об этом сообщило Министерство развития громад.

Контроль за соблюдением графиков осуществляет специальная рабочая группа совместно с начальником Киевской областной военной администрации Тимуром Ткаченко.

И напоследок:

● Тимошенко снизили сумму залога, а она просит вернуть людям деньги. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) снизил залог для народного депутата и лидера парламентской фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко с 33 млн до 266 тыс. грн. Ее подозревают в предложении взятки народным депутатам в обмен на голосование в Верховной Раде.

В ходе судебного заседания Тимошенко заявила, что предыдущий размер залога был чрезмерным и несоразмерным. Она также напомнила, что в июле Высший антикоррупционный суд отказал в продлении срока действия возложенных на нее процессуальных обязанностей. По мнению депутата, после отмены этих ограничений нет оснований сохранять залог в столь значительном размере. Она также попросила вернуть средства людям, внесшим за нее залог, объяснив это изменениями в их жизненных обстоятельствах. В частности, по ее словам, некоторым деньги нужны на лечение, другие потеряли жилье или понесли расходы, связанные с активами.

● Арахамию связывают с «делом конвертов». Офис генпрокурора, по данным его пресс-службы, направил в НАБУ копии документов, поступивших в Центр противодействия коррупции (ЦПК) и касающихся возможных противоправных действий главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, — поскольку изложенные в обращениях факты являются предметом расследования в рамках уголовного производства, которое ведет НАБУ.

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В то же время ЦПК сообщил в Telegram, что и.о. генпрокурора Антон Ковальский не внес в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном преступлении Арахамии: «Нам ответили, что обстоятельства, изложенные ЦПК в заявлении, якобы „уже расследуются“ в рамках уголовного производства, поэтому заявление просто направили в НАБУ. При этом у нас есть ответ от НАБУ, подтверждающий: полномочиями регистрировать информацию о возможном коррупционном преступлении нардепа обладает исключительно генпрокурор». «ЦПК обязательно обжалует бездействие генпрокурора в суде», — резюмировали в Центре.

Ранее ЦПК обратился к и.о. генпрокурора с заявлением о преступлении Арахамии. Анализ организации указывает на возможные признаки получения неправомерной выгоды, предусмотренного частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса. «Схема с конвертами во фракции „Слуга народа“ — это уже не слухи из кулуаров Рады, а организованная группа, деятельность которой описана в постановлениях ВАКС. Подозрения получили пять депутатов, в частности заместитель Арахамии. У его помощника провели обыск. А сам глава фракции даже не фигурирует в материалах, поскольку [экс-генпрокурор] Руслан Кравченко так и не открыл в отношении него дело. Теперь эта ответственность лежит на Антоне Ковальском», — отмечала исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк.

27 декабря 2025 года НАБУ сообщило о подозрении пяти действующим народным депутатам. По версии следствия, они входили в организованную группу, которая обеспечивала депутатам выплаты за «нужные» голосования. Среди подозреваемых — заместитель главы фракции «Слуга народа» Юрий Кисель.

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● В настоящее время 55% опрошенных граждан считают, что в Украине наблюдаются позитивные сдвиги в борьбе с коррупцией (в декабре прошлого года таких было 57%), а 41% придерживаются мнения, что Украина безнадежно коррумпирована; эта же группа респондентов также более пессимистично оценивает вопросы войны и мира. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса КМИС (8−16 октября, 1031 респондент).

Помните о том, что принес вчерашний день, живите настоящим и верьте в будущее — своё и страны.