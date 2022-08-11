Повышение предельного возраста призывников: почему это необходимо? 11 августа, 14:47

Эта тема сейчас актуальна как никогда. Военкоматы должны быть хорошо обеспечены кадрово

Полномасштабный этап российско-украинской войны Украина встретила в боевой готовности. Пограничники и Нацгвардия, пехотинцы и артиллеристы, летчики и минеры — все себя проявляли как могли в любом возрасте. Или почти в любом.

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История, с которой столкнулся лично: знакомый отставной военный с офицерским званием высокого ранга пошел в военкомат, чтобы мобилизоваться и начать нести службу снова. Он — способен физически и здоров, имеет боевой опыт Афганистана и АТО и еще не забыл, как это — делать россиянам смерть и руководить формированием. Но мобилизовать его нельзя.

Ведь отставной офицер совсем немного старше предельного возраста, который составляет 65 лет для представителей высшего офицерского состава и 60 для военнослужащих в целом. Таким образом, при всем своем желании он не может стать нужным для комплектования ВСУ. Максимум — идти в добровольное формирование территориальной обороны (ДФТО).

Я убежден в нелогичности таких регулирований. И уже внес законопроект, которым предлагается повысить предельный возраст для военнослужащих. Но не всех.

Кого будет касаться повышение предельного возраста?

Только желающих. Только тех, кто добровольно пришел в свой территориальный центр комплектования и изъявил желание встать на защиту страны. Собственно, тот боец, о котором я упоминал в начале, идеально бы подошел под мою инициативу.

Кроме того, даже с учетом инициативы, исключительно волеизъявления старшего воина для мобилизации все еще будет маловато. Свое желание защищать Украину нужно еще подкрепить наличием боевого опыта (Афганистан, АТО, ООС, миротворческие операции и т. д. ) и успешным прохождением медкомиссии. Только в таких условиях военкомат может предложить человеку вернуться на учет, подписать контракт с ВСУ и начать выполнять боевые задачи.

Кого будет касаться повышение предельного возраста? Только желающих

Цель — дать центрам комплектования лучших солдат, майоров, подполковников и полковников с опытом и качественных солдат, сержантов и не только, которые объективно могут быть полезными. Мобилизовать несостоятельных по состоянию здоровья или тех, у кого нет опыта, никто не будет. Поверьте, что войска заинтересованы только в качественных кадрах. Особенно если речь идет о лицах, уже пересекших предельный возраст призыва.

Некоторые из них уже себя проявили. Расскажу о самых ярких кейсах.

«Дед» сражается за павшего внука-киборга

С первых дней полномасштабного наступления российских войск на Украину боец с позывным «Дед» стал в ряды территориальной обороны в Сумах. Именно из-за возраста его взяли не с первого раза. Даже в ТрО.

Человека старшего возраста с военной специальностью «разведчик» мотивирует идти воевать личная история. Ведь его внук Сергей Табала «Север» еще в 2014-м защищал Донецкий аэропорт от российских захватчиков и был самым молодым среди киборгов. В возрасте 18 лет стал героем Украины. Но, к сожалению, посмертно.

«Дед» в составе ТрО еще в марте восхищался молодежью вокруг него: «В большинстве своем остались люди молодые, которых я вижу, которые даже без оружия помогают, приходят на блокпосты, копают траншеи. Обустраивают блокпосты, носят мешки с песком. Честно, я поражен, они заслуживают, чтобы ими гордиться». Следует ли говорить о недостаточной мотивации у разведчика, чей внук погиб за Украину? Не думаю. Главное, чтобы позволяло здоровье.

«Дед Паук» возглавил подразделение теробороны

Еще одна показательная история из Сумской области, где боец с позывным «Дед Паук» в 62 года возглавил одно из подразделений теробороны. Учитывая должность руководителя именно такого военного формирования и отсутствие погон во время общения с журналистами, можно предположить, что боец, по меньшей мере, не является офицером высшего состава. Но в возрасте, превышающем предельный, все равно взял оружие по собственному призванию.

Интересно, что этот герой в более мирное время работал учителем истории, поэтому, по его словам, прекрасно понимает контекст российско-украинской войны и глубину захватнических желаний россиян. Как вы понимаете, здесь работа по морально-психологическому обеспечению вряд ли нужна. Воин и сам может дать лекцию по этой теме:

«Им не нужна наша земля, как видим, им не нужна наша инфраструктура, потому что они ее разрушают, им не нужно наше государство, им не нужны даже наши люди. Они нас хотят истребить физически. Нас учили Голодоморы, ГУЛАГи, когда миллионами погибали. Нет, у нас до сих пор хватало „ваты“: „русские — братья“, они славяне, у нас одна православная вера. Ну, получите!»

«Дед Паук» пригодился даже в 62 именно потому, что он — боец с опытом. Ведь воевал на востоке Украины еще с 2014 года. И к этому этапу российской агрессии боец был готов, ведь заранее приобрел автоматическую винтовку М16 китайского производства, с которой и воюет. Очевидно, «Дед Паук» знает, что с ней делать и учит обращению с оружием подчиненных.

Отец известной певицы — военный медик

Отдельная тема войны — это медицина. Если есть желание — человека можно научить по направлению пехотинца сапера или даже парамедика в короткие сроки, то спасти жизнь бойцу в критический момент, провести операцию в полевых условиях здесь и сейчас могут только настоящие профи. Их — маловато.

Один из таких — отец известной украинской певицы Златы Огневич Леонид Бордюг. Который отправился на харьковское направление работать по своей специальности. О чем сообщила сама Злата: «Он решил уехать помогать. Это его обязанность как мужчины перед страной. Я им очень горжусь. Мы с ним созваниваемся каждый день. И я теперь всегда беру трубку от отца».

67-летний Леонид Бордюг — по специальности военный врач и в свое время возглавлял Центр первичной медико-санитарной помощи Судакского городского совета. В прошлом также был хирургом Военно-Морских Сил Украины, а в последние годы заведовал городской поликлиникой.

Ценность такого человека в составе военного формирования переоценить нереально. Я часто слышал от военных, что опытный медик — это невероятно нужный человек в подразделении. Поэтому даже в 67 при желании мужчин их точно следует официально привлекать в ряды ВСУ.

Почему повышение предельного возраста столь необходимо?

Надо понимать, что у нас есть пласт солдат, которым за 60, а также офицеров высшего состава старше 65, которые реально готовы помогать своими силами или учить на собственном опыте. Это те, кто еще несколько лет назад был возле ДАПа или Волновахи и уже знает, как это — грызть землю под ногами и наносить искусный огонь по оккупантам. С очередными поступлениями западного вооружения их точечное присутствие на фронте может нам помочь. Этих людей не нужно переучивать и прибегать к особому психологическому обеспечению. Ведь о высокой мотивированности этих воинов, прежде всего, говорит их собственное желание быть полезными ВСУ.

Кроме того, важен и социальный аспект. При нынешних юридических нормах таких воинов можно привлечь разве что к выполнению боевых задач в составе добровольческих формирований. Никаких социальных гарантий или компенсаций, никакого обеспечения и зарплаты. Если же легализовать право такой группы лиц на полноценную мобилизацию, они подпишут контракт и будут законно получать деньги за свою работу.

Думаю, что не стоит терять время с этим вопросом. Эта тема сейчас актуальна как никогда. Военнослужащие должны быть хорошо обеспечены кадрово. Инициатива повышения предельного возраста (акцентирую: только для тех, кто идет на это добровольно) выгодна с обеих сторон. Желающие защищать Украину получат официальную работу и возможность быть полезным армии, а центры комплектования будут иметь дополнительные кадры. Качественные и мотивированные.

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