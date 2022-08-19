Как повышение предельного возраста призывников в США помогло армии? 19 августа, 15:48

Только на примере нескольких показательных историй армии США можно увидеть, что мужчины 60+ способны быть крайне полезны как солдаты, разведчики, медики, руководители небольших формирований и т. п.

Я стал инициатором законопроекта о повышении предельного возраста для мужчин. Пока для высшего офицерского состава этот порог составил 65 лет, для остальных потенциальных военнослужащих — 60. Но я убежден в необходимости изменить это.

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Чтобы предупредить большинство вопросов и возможное недоразумение сразу разъясняю: законодательная инициатива будет касаться тех, кто добровольно решил мобилизоваться. И только. Принуждение в этом вопросе невозможно. За более чем восемь лет текущей войны люди из силовых структур поняли, что принуждать кого-то (а тем более людей старшего возраста) к службе в армии — не только бессмысленно, но и неэффективно. ВСУ — элита страны, место там еще нужно заслужить.

Поэтому, еще раз: солдаты 60+ и офицеры 65+ смогут подписать полноценный контракт с ВСУ только если:

а) они сами проявили желание служить на пользу Украины;

б) военно-врачебная комиссия после обследования постановила, что человек действительно пригоден к службе;

в) лицо имеет боевой опыт (АТО, ООС, Афганистан, Ичкерия, миротворческие миссии и т. д. ).

К примеру, в армии США были показательные кейсы привлечения к службе в армии мужчин в возрасте 60+. Ведь кого-то побуждают семейные мотивы, кто-то просто почувствовал в себе жажду отдавать себя родине в поздних годах, а отдельная тема — когда опытные гражданские врачи становятся военными медиками. Есть несколько интересных кейсов.

Лоуренс Боун присоединился к армии из-за ранения сына

Герой этой истории Лоуренс Боун считался удивительно успешным хирургом у себя дома — в Баффало. Его же сын избрал другой путь и служил в армии США. Когда Лоуренсу было 58, к нему в дверь постучали, чтобы известить кое о чем печальном: сын Кристиан получил серьезные травмы в результате взрыва, выполняя боевые задачи в составе 101-й воздушно-десантной дивизии армии штатов. Кристиана удалось спасти. Это был 2006 год, а операции происходили в Ираке.

Принуждение в этом вопросе невозможно

С этого момента мир для, на тот момент 58-летнего Лоуренса, буквально перевернулся: «Я чувствовал, что, поскольку кто-то позаботился о моем сыне, я должен в это время лечить других».

Чтобы присоединиться к рядам вооруженных сил, герой истории прошел через незаурядные тернии. Здесь речь и о военной подготовке, и о бюрократических нюансах. Суммарно Боун потратил всего около 20 месяцев, чтобы официально поступить на службу. Интересно, что, несмотря на солидный возраст, тестовые задания мужчина сдал на 300 баллов — самый высокий результат из возможных. Учтите, что физическая форма тоже сюда входит.

В конце концов мобилизовавшись, Лоуренс Боун дважды ездил в Афганистан. Он служил в качестве резервного медика, в том числе на позициях к югу от Кабула. Рядом с адом. Но благодаря огромному предыдущему опыту работы хирургом Боун точно пригодился.

Уже демобилизовавшись, Лоуренс в шестьдесят восемь говорил, что единственное, о чем сожалеет — это то, что не пошел служить раньше. Ведь, по его словам, он мог принести еще больше пользы.

Врач в отличной форме пригодился армии

История, очень перекликающаяся с вышеупомянутым Лоуренсом Боуном, однако имеющая более грустный привкус. Будучи гражданским, Уильям Криссофф также работал медиком — хирургом-ортопедом. Его сын Нейт был офицером военно-морских сил, выполнявшийм боевые задания в Ираке. Погиб в результате попадания бомбы в 2006-м году.

Это побудило Криссоффа в возрасте 61 года не сидеть на месте, а искать себя в военной сфере. Очевидно, чтобы своими действиями почтить погибшего сына.

Несколько лет ушло у старшего мужчины на то, чтобы доказать свою способность служить в армии США. На свой возраст Уильям пребывал в хорошей форме, однако сначала ему отказали именно по возрасту. Но своей возможности присоединиться к вооруженным силам он дождался в 2009 году. Когда взрослого мужчину взяли на службу, он сразу попросил отправиться туда, где бы он был очень полезен. Символично, что такой точкой на карте стал Ирак.

В тот момент война в Ираке находилась в эндшпиле, но Уильям Криссофф все равно пригодился в войсках. Из сообщений от знакомых военных я знаю, что медик — ключевая фигура в подразделении. Его жизнь дорогого стоит. Криссофф, кстати, отслужил на фронте целых семь месяцев.

Вернувшись домой, в Южную Каролину, герой истории еще работал врачом в военном госпитале. Но и на этом его приключения не завершились, ведь ему предложили поехать на войну в Афганистан. Тот согласился, а потом рассказал об этом опыте:

«Это было очень интенсивное, очень опасное время для морской пехоты. Семимесячное служение морским пехотинцам в боевых действиях было самым приятным временем за всю мою карьеру».

Опыт службы Сэма Карлсона нужен и после 60-ти.

Фамильные традиции Сэма Карлсона буквально побудили его в юном возрасте выбрать путь военного. Ведь его дед был участником Первой мировой войны, отец воевал во Второй мировой. Поэтому, приступив к службе в 1967 году, Сэм попробовал себя в нескольких направлениях, в частности военной полиции и разведке. После 20 лет службы, в 1987-м Карлсон пошел по тропинке гражданских.

Но вооруженные силы — это зов сердца. И никогда не знаешь, когда тебе снова придется надевать военную форму. С героем истории так произошло в 2005 году, когда ему уже было 58. После длительного перерыва Карлсон служил два года в Форт-Миде, штат Мэриленд, а затем в 2007 году пошел добровольцем в Афганистан, воюя в составе 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий. В возрасте 61 года мужчина снова вышел в отставку, но его призвали служить офицером разведки в 10-й горной дивизии на передовых оперативной базы Шенк и ДШУ.

Когда в 62 Сэм служил в Афганистане, имел одну показательную для взрослого военную историю. Ракета Талибана попала в передовую оперативную базу Шенк в Афганистане прямо во время ужина. Это был вечер пятницы 2009 года. Солдаты на базе, также известной как Ракетный город, вылезли из столовой и побежали в бункеры, набитые песком.

За исключением одного мужчины. Капитан Сэм Карлсон взял свой поднос, наполненный лобстером и стейком, и поплелся к бункеру. Он сел на коробку с патронами и стал есть. «Черт, я не позволю этим ребятам прервать мой ужин из морепродуктов», — вспоминал офицер разведки.

Повышение предельного возраста для добровольцев — это win-win

И это лишь на примере нескольких показательных историй армии США можно увидеть, что мужчины 60+ способны быть крайне полезны как солдаты, разведчики, медики, руководители небольших формирований и т. д. При этом особенно полезны майоры, подполковники и полковники с боевым опытом.

О чем говорить, когда за последние 8 лет войны с Россией у нас есть десятки, если не сотни, офицеров высшего состава, которые знают, что такое война. И они хотели бы и могли еще быть полезными в штабе или на фронте, однако Закон запрещает им мобилизовываться. Некоторые из них могут пойти в добровольческие формирования, некоторые, возмущенные отказом, просто пойдут домой. Согласитесь, так распоряжаться ценными кадрами неэффективно во время войны.

Наша задача — дать желающим и (акцентирую) физически способным быть полезными в рядах ВСУ. Центры комплектации хотят качественных военных всех звеньев, мужчины хотят защищать Украину. Наша задача — помочь и тем, и другим.

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