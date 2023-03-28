Как читать заголовки во время войны и не бояться? 28 марта, 11:28

Любые заголовки с предположением развития событий — не новость, а только предположение

В комунікаційній повістці війни є два основних типи інформації: новини (вони мінливі і прямо залежать від динаміки подій на фронті) та інформація, актуальна протягом всієї війни.

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Новини — відступають/наступають, завдали ракетного удару, тривають бої, тримаємо оборону, завдаємо втрат, стабілізувалась ситуація, загострилась ситуація тощо.

Але є речі, які не зміняться до самої перемоги, які становлять собою специфіку війни і які не треба щоразу сприймати як новину і лякатись. Бо це просто констатація неминучого факту.

Приміром:

«РФ хоче захопити всю Україну. Це їхня кінцева мета щодо нашої держави. Вони заради цього вдерлись до нас ще у 2014. Тому, незалежно від перебігу бойових дій, їхніх поразок і невиправдано великих втрат, вони цю мету не змінюють. Інша справа, що вони не можуть її реалізувати».

Що це означає для нас? Що ми повинні допускати і розглядати всі можливі сценарії розвитку подій для того, аби бути готовими протистояти на будь-якому напрямку у будь-який час.

З усіх прогнозів цієї війни точний лише один — ми у ній переможемо

Власне, саме так і відбувається.

Будь-які заголовки з припущенням розвитку подій — не новина, а лише припущення. Всі припущення мають право на життя, але об'єктивно існує лише те, що зараз відбувається на фронті і те, що вже сталось.

З усіх прогнозів цієї війни точний лише один — ми у ній переможемо.

Тема мобілізації. Теж ніяка не новина і актуальна аж до самої перемоги. І сприймати її варто саме так. Об‘єктивно мобілізація триває з 24 лютого на виконання Указу президента.

Завдяки мобілізації і високій мотивації нашого народу ми вже зберегли державу весною 2022-го і тепер доведемо справу до кінця та звільнимо наші землі. Якщо ви бачите заголовки про мобілізацію — це буденна реальність війни, а не новина.

Але для спокійного сприйняття реалій треба знати, що ніяких хвиль мобілізації немає. Все іде у плановому порядку. Потреби у мобілізації залежать від розвитку ситуації на фронті - це очевидні речі, це не новина.

Так само залишиться сталим до перемоги питання ймовірності ракетних атак по всій Україні. Ймовірно все. Бо триває війна. Але як треба читати такі заголовки з прогнозами?

Розуміти, що ніхто на 100% не знає, як буде.

Завжди дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги. Розуміти, що наші Повітряні сили переважну більшість ворожих ракет збивають.

Знати, що Україна працює з нашими партнерами над тим, аби максимально убезпечити небо.

Ми за цей рік стали дуже дорослим суспільством. Ми навчились критично сприймати будь-яку інформацію, ми мужньо переносимо найтрагічніші новини і нас вже доволі складно вибити з колективної психологічної рівноваги повідомленнями у ЗМІ.

Але цей стан варто постійно у собі підтримувати і не піддаватись на паніку, страхи та пошуки зради — бо нам ще війну вигравати.

Текст опубліковано з дозволу автора

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