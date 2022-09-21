Как Путин толкнул всю Россию в черную дыру войны 21 сентября, 19:50

Чем жила страна 21 сентября 2022 года

● Как Путин толкнул всю Россию в черную дыру войны. Утром, как каждый заправский тиран, кремлевский диктатор Путин объявил в РФ мобилизацию, которую он назвал «частичной», — «для защиты нашей родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях». По его словам, операция идет планомерно и успешно, армия РФ постепенно освобождает Донбасс. Но беда в том, уточнил Путин, что линия фронта растянулась на тысячу километров, и противостоят доблестным россиянам, зашедшим в Украину, не только «неонацистские формирования», но и «фактически вся военная машина коллективного Запада».

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Со слов диктатора, мобилизация коснется тех, кто находится в запасе, прежде всего — прошедших военную службу. Перед отправкой в части их, мол, обязательно подготовят.

Но это так у Путина на словах, — в самом указе никаких ограничений по мобилизации не указано. И ничто не помешает Кремлю призывать и призывать людей.

● Секретный пункт. Один из пунктов указа Путина о мобилизации в РФ скрыт от широкой аудитории грифом «для служебного пользования». Об этом сообщило российское оппозиционное издание Медуза в Telegram-канале. Журналисты заметили, что скрыт пункт указа № 7. В версии указа, опубликованной на сайте Кремля, он пропущен. А в версии на сайте для официального опубликования нормативных актов сказано, что это пункт «для служебного пользования».

Пресс-секретарь российского диктатора Песков заявил, что неопубликованный пункт связан с количеством мобилизуемых.

● Спутники виноваты. Позже министр обороны РФ Шойгу сообщил, что в ходе «частичной» мобилизации призовут 300 тыс. резервистов. При этом мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 млн.

Парадоксально, но Шойгу тут же рассказал, что за полгода «спецоперации» армия РФ потеряла всего лишь 5937 человек. При этом ВСУ, по его словам, утратили 100 тыс. — половину из первоначальной группировки, и потому в Украине, мол, срочно поставили под ружье еще 300 тыс.

Иными словами, враг у Шойгу почти разгромлен, «главная задача спецоперации выполняется», собственные потери ничтожны, но еще как минимум 300 тыс. россиян срочно нужно бросить в топку войны. И единственное, что удерживает министра от окончательной победы, — это, по его же словам, что «против нас работает вся натовская спутниковая группировка: больше 70 военных и больше 200 гражданских спутников разведывают места расположения наших подразделений».

● 300 тыс. — это больше, чем изначальная группировка россиян, собранная для вторжения в Украину (в той насчитывалось порядка 200−220 тыс. человек). Но сейчас это будут резервисты, а не профессиональная армия, будут сложности с их сбором, подготовкой, комплектацией и вооружением. То есть, Кремль переходит к своей излюбленной военной тактике, неоднократно использованной во время Первой и Второй мировой — «завалим врага трупами своих солдат».

При этом цель Путина, по словам самого диктатора, остается «неизменной» (хоть она уже и менялась неоднократно) — «освобождение всего Донбасса». Который, по его же словам, уже и так почти весь «свободен».

● Путин готов утопить Украину в крови своих солдат. Вот и президент Владимир Зеленский считает: «Путин видит, что его части просто разбегаются. Ему нужна многомиллионная армия. Потому что он видит, что большая часть тех, кто к нам вторгается, просто убегает. Он хочет утопить Украину в крови, в частности, в крови своих солдат».

Но не только «своих» солдат российский диктатор волочит на заклание:

● Под ружье встанут даже «освобожденные украинцы». Мобилизационный указ Путина интересен еще и тем, что в своем «воззвании» он обратился так же к жителям «ЛДНР» и «освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей». А те как раз вчера синхронно назначили на конец недели «референдумы» о «присоединении» к РФ. И кремлевский диктатор уже объявил, что признает результаты «референдумов». Для жителей оккупированных районов это означает и то, что все они тоже подпадут под действие указа о «частичной» мобилизации.

● В России силовиков собирают по тревоге на фоне анонсированных акций протестов против объявления частичной мобилизации в стране, сообщило российское издание Baza в Telegram.

● Или звездочка, или решетка. А тут как раз совет федерации РФ одобрил утвержденный вчера российской госдумой закон об ужесточении наказания за преступления против военной службы в период мобилизации и в условиях вооруженного конфликта, а также о введении уголовного наказания за добровольную сдачу в плен и мародерство.

Закон, в частности, ужесточает наказание за самовольное оставление части, неисполнение приказа и дезертирство в период мобилизации.

За отказ от участия в военных действиях законом предусмотрено до трех лет лишения свободы, а если такой отказ повлек «тяжкие последствия» — до 10 лет. Такой же срок — 10 лет — предусмотрен за неисполнение приказа.

● В России будут протесты? В России анонсировали акции протеста против путинского решения о мобилизации, сообщило движение Весна в Twitter. Активисты призывают россиян выходить сегодня на протесты во всех городах страны. Начало запланировано на 19.00 по местному времени.

● Первые сообщения о протестах — на востоке РФ, мало вдохновляли: несколько десятков человек вышли на митинги в Иркутске и Улан-Удэ. Также есть сообщения об акциях в Хабаровске и Якутске. В Иркутске, согласно сообщениям ТГ-канала Иркутск анархистский, силовики разогнали акцию, задержав несколько человек. В других городах полиция разговаривала с участниками, проверяла документы и предлагала разойтись.

● «Призывники» побежали в Турцию. Через несколько минут после выступления кремлевского диктатора, объявившего «частичную» мобилизацию, россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван. Об этом сообщает российское издание Верстка в своем Telegram-канале.

● А ближе к полудню по московскому времени из продажи пропали прямые билеты из Москвы в Ташкент, Баку, Бишкек и Астану.

● Хакеры сделали аэропорты РФ участниками антивоенных акций. В РФ неизвестные взломали сайты ряда крупных аэропортов и разместили там антивоенные баннеры с призывом к россиянам уклоняться от мобилицации. На это обратил внимание Telegram-канал DC8044 F33d. Взлому подверглись сайты Пулково (Санкт-Петербург), а также аэропортов Екатеринбурга, Хабаровска, Уфы, Благовещенска и Самары.

На их главных страницах хакеры опубликовали баннер с лозунгами «Сумасшедший дед идет ва-банк, его ставка — наши жизни!».

● Лучше не перемещаться, а сидеть. Такой себе Андрей Картаполов, глава комитета госдумы по обороне, заявил: в России не будет ограничений на перемещение для подлежащих мобилизации граждан (пока им не пришла повестка), но «посоветовал» гражданам не выезжать за границу и даже не перемещаться по стране.

● В российском Telegram появились каналы по типу «Где вручают повестки в Москве?», полный фотографий и видео о том, как на улицах, в метро, в домах и на дорогах в разных районах главного города РФ люди в форме вручают повестки.

● Признание того, что путинское вторжение потерпело неудачу. Заявление российского диктатора Путина — это признание того, что вторжение в Украину потерпело неудачу, уверен министр обороны Великобритании Бен Уоллес. «Нарушение президентом Путиным собственных обещаний не мобилизовывать часть населения и незаконная аннексия частей Украины являются признанием того, что его вторжение терпит неудачу», — сказал он.

По словам Уоллеса, Путин и его министр обороны «отправили на смерть десятки тысяч своих граждан, плохо экипированных и которыми плохо руководят». «Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина побеждает в этой войне, международное сообщество едино, а Россия становится глобальным изгоем», — сказал он.

● Польша требует от НАТО увеличения помощи Украине. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страны НАТО должны увеличить свою финансовую и военную помощь Украине в ответ на заявление Путина о частичной мобилизации. Он добавил, что будет искать поддержки у лидеров Западной Европы для того, чтобы обеспечить дополнительные поставки для Киева, сообщило агентство Bloomberg.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас также призвал Запад обеспечить «непрерывный поток передовой военной техники, чтобы помочь нации защититься от геноцида».

● Комплексная программа утилизации россиян. Секретарь СНБО Алексей Данилов высмеял решение кремлевского диктатора объявить частичную мобилизацию в РФ. «Относительно последних заявлений. План Путина „Бермудский треугольник“ — комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации — тюрьма — ЧВК Вагнер. Далее: украинский фронт — ликвидация — белая Лада [автомобиль, ставший в РФ символом финансовой компенсации за гибель военнослужащего]», — написал он в Twitter.

Объявлением мобилизации и заявлениями о том, что он признает «референдумы» на оккупированных территориях, Путин не ограничился:

● Путин показал Западу свою ядерную дубину. Российский диктатор Владимир Путин во время своего утреннего обращения заявил о готовности применить ядерное оружие в случае «угрозы территориальной целостности» России. «И это не блеф», — добавил он.

Эта фраза прозвучала вместе со словами о подготовке и признании фейковых «референдумов» о «присоединении» временно оккупированных украинских территорий к РФ.

Свои угрозы глава кремлевского режима решил обосновать тем, что в НАТО якобы первыми заявили о готовности нанести удар по российской территории, что не соответствует действительности.

● При этом в ночь на 21 сентября войска РФ обстреляли территорию оккупированной ими Запорожской АЭС. Как сообщили в пресс-службе Энергоатома в Telegram, в результате атаки было повреждено оборудование связи энергоблока № 6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС.

● Не стоит идти на поводу у хулигана с ядерной дубиной. Украина будет действовать согласно своему плану и шаг за шагом освобождать временно захваченные территории, заявил в интервью немецкому Bild президент Владимир Зеленский. Он добавил, что так называемые «референдумы», которые собирается проводить Кремль на оккупированных территориях, — фиктивные, и «90% государств их не признают».

«Я не верю, что он применит это [ядерное] оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие», — добавил Зеленский, отметив, что заглянуть в голову главе кремлевского режима нельзя и что «есть риски».

Глава украинского государства призвал не поддаваться на угрозы Путина: «Завтра он может сказать: кроме Украины, мы хотим еще часть Польши, иначе мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на эти компромиссы».

● США серьезно относятся к ядерным угрозам Путина, но не считают эту риторику Кремля чем-то новым, сообщил Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям. «Для ядерной державы это безответственная риторика, но это вполне типично учитывая, как он говорил последние семь месяцев, и мы относимся к этому очень серьезно», — сказал он.

● НАТО сохранит спокойствие. «Мы будем сохранять спокойствие и продолжать поддерживать Украину. Речь президента Путина демонстрирует, что война не идет по планам президента Путина. Он сильно просчитался», — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, угрозы российского диктатора применить ядерное оружие — это «опасная и безрассудная риторика».

● А нидерландский премьер Марк Рютте, комментируя мобилизацию в РФ и угрозы российского диктатора применить ядерное оружие, заявил, что «это все признаки паники». По его мнению, риторика Путина о ядерном оружии — «это то, что мы уже слышали много раз, и она оставляет нас равнодушными».

● ЕС не признает затею Путина. Страны Евросоюза не признают результаты псевдореферендумов на захваченных войсками РФ территориях Украины, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

«Это попытка России узаконить свой незаконный военный контроль, направленная на насильственное изменение границ Украины в явное нарушение Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Результаты таких действий будут недействительными и не будут признаны ЕС и его государствами-членами», — сказал Боррель.

● И США, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, никогда не признают фиктивные «референдумы» в Украине, поддерживаемые Россией, или любые шаги РФ по аннексии украинской территории.

● США начинают производство дронов-камикадзе для ВСУ. В США начинают производить ударные беспилотники Switchblade 600. Их отправят на службу в ВСУ. Об этом сообщили в Пентагоне. Контракт рассчитан на $2,2 млн. Речь, вероятно, идет о десяти подобных дронах.

Преимущество дронов-камикадзе заключается в том, что их можно одновременно использовать для разведки и для нанесения ударов. Дроны Switchblade 600 могут пролететь 40 км и находиться в воздухе 40 минут.

Тем временем на реальном (а не на том, что существует в головах Путина и Шойгу) фронте случилось такое:

● Более 55 тыс. «потерянных» Шойгу и Россией военных. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 55 110 своих военных, за минувшие сутки — 300. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком направлении.

Также оккупанты лишились более 14 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2227 (+11 за сутки), боевые бронированные машины — 4748 (+24), артсистемы — 1340 (+17), реактивные системы залпового огня — 318 (+0), средства ПВО — 168 (+0), самолеты — 253 (+1), вертолеты — 217 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 932 (+7) и многое другое.

● Макрон хочет ограничить РФ в Совбезе ООН. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за реформу Совбеза ООН. В частности, речь идет об ограничении использования права вето в случае массовых преступлений. Об этом он заявил на всеобщих дебатах 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мне хотелось бы, чтобы мы, наконец, занялись реформой Совета безопасности, чтобы он был более представительным, чтобы работали новые постоянные члены. И чтобы она могла играть свою роль, ограничивая использование права вето в случае массовых преступлений», — сказал Макрон. И призвал членов ООН к действиям, чтобы РФ отказалась от войны против Украины.

И еще немного новостей:

17 лет срока заму главы Меджлиса. Так называемый «верховный суд» Крыма вынес обвинительные приговоры зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу, а также активистам Асану и Азизу Ахтемовым. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа в ФБ.

Наримана Джеляла приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 700 тыс. рублей. Асана Ахтемова — к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу 500 тыс. рублей. Азизу Ахтемову дали 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 500 тыс. рублей.

3−4 сентября 2021 года в Крыму российские силовики провели обыски и задержали пять человек по так называемому делу о «диверсии на газопроводе» в селе Перевальное. Среди задержанных оказался крымскотатарский политик и активист Нариман Джелял, а также братья Ахтемовы.

● Украинский топ-судья с российским гражданством и недвижимостью. НАБУ открыло уголовное дело против Богдана Львова, зампредседателя Верховного суда и главы Кассационного хозяйственного суда в его составе. Об этом сообщил проект Схемы.

Уголовное производство против судьи было начато по факту «преднамеренного внесения заведомо недостоверных сведений в декларацию». Речь идет о квартире на Ленинградском шоссе в Москве стоимостью около 11 млн грн, которая, согласно журналистскому расследованию, находится в собственности семьи Львова. С 2012 года она оформлена пополам на его жену и тещу, однако ни в одной из имущественных деклараций судьи указана не была. «Судья также имел долю в этой квартире, но подарил ее жене в 2012 году. Эта сделка была совершена по паспорту РФ на имя Львова», — говорится в материале Схем.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

И для финала:

● Воинский учет женщин — дело добровольное. Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о добровольном воинском учете женщин. По словам Ярослава Железняка, народного депутата от партии Голос, при этом женщины, которые имеют специальность или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на учет обязательно. Закон будет готовиться ко второму чтению по сокращенной процедуре, добавил он.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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