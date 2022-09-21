Два сценария мобилизации в РФ. К чему готовиться Украине в худшем случае 21 сентября, 12:53 Эксклюзив НВ

Решение Путина о частичной мобилизации является очередной демонстрацией серьезных проблем, возникших в российской армии с комплектованием личного состава

Это значит, что предварительные и все альтернативные подходы, такие как интенсивное привлечение частных оборонных компаний, формирование местных добровольческих батальонов, вплоть до вербовк «тюремщиков» в России — все это показало, что даже частично нельзя решить проблему.

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Поэтому пришлось прибегнуть к такому решению, которое в принципе очень интенсивно обсуждалось именно в российских сообществах — как в Кремлевском, так и антивоенном. Все активисты говорили о том, что это решение может быть контпродуктивным, несмотря на то, что были определенные силы, которые интенсивно подталкивали Кремль к такому.

После того как это уже произошло, на мой взгляд, могут быть следующие сценарии.

Либо наши расчеты о том, что россияне наконец-то начнут оказывать активное сопротивление мобилизации оправдаются, либо они не оправдаются.

Если наши расчеты окажутся неправильными, и россияне пойдут, как бараны на заклание (все же, тех 300 тыс. наберут, пусть, не сразу, а десятками тысяч начнут набирать), также возможны два варианта. Или их сразу будут бросать, как мобилизованных с временно оккупированных территорий на линию фронта, что называется, как живое мясо, или минимально — месяц-два давать на подготовку. А потом уже посылать более-менее какие-то оснащенные, обученные подразделения для компенсации потерь или создания резервов.

Несмотря на невысокое качество, все равно это будет большое количество новых бойцов

То есть, если реализуется второй подход, тогда это следует рассматривать как серьезную угрозу, которая появится через месяц-два для Украины на линии фронта.

Несмотря на невысокое качество, все равно это будет большое количество новых бойцов.

То есть Украине это дает сигнал, что при реализации второго неблагоприятного варианта у нас есть месяц-два для того, чтобы как можно дальше продвинуться и на момент прихода этих резервов их могли встретить на фронте, имеющем меньшую протяженность, чем сейчас.

Что касается младших командиров, которые будут руководить «стадом баранов». Если применяется принудительная мобилизация, то у российских военкоматов есть возможность принудительно привлекать тех офицеров, которые уволились в запас не так давно — месяцы, несколько лет назад. То есть — это уже полуготовые командиры. Если они не хотели идти добровольно, то сейчас их принудительно возьмут. Частично проблема решается, но, опять же, частично.

Насчет вооружений.

Резервы, которые были в России, в определенной степени истощены, а промышленные мощности или возможности закупать где-то в других странах эти вооружения также ограничены. Поэтому даже если частично решается проблема руководящего состава, командования, то просто мобилизацией заставить заводы выпускать в разы большее количество продукции, вряд ли выйдет в столь поспешный срок.

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