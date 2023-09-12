План Путина на войну. Что будет после мобилизации в России 12 сентября, 12:42 NV Премиум

Россиянам сейчас нужно просто удержать линию фронта любой ценой

Украинский генштаб официально подтвердил, что силы обороны освободили часть поселка Опытное, это возле Авдеевки в Донецкой области. Город, который находился под российской оккупацией уже девять лет. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш просил очень осторожно комментировать ситуацию в Опытном. Потому что значение Опытного понимаем не только мы, а понимает враг. И мы контролируем, насколько Виталий сообщил, не все село, мы дошли до центра, но от центра до взлетной полосы почти три с половиной километра. И каждый метр там проходится очень трудно. Поэтому нашим военным сейчас нужно оценить, насколько тактически нам нужно продвигаться вперед. Я не говорю о стратегическом продвижении, потому что продвигаться нам нужно и возвращать свое нам нужно. Но надо взвесить наши силы, насколько россияне смогут там задействовать свои резервы и насколько они смогут попытаться отбить село. В любом случае освобождение Опытного, даже частичное, сделает ситуацию в Авдеевке более безопасной. Оно отодвинет линию фронта от юга Авдеевки и ставит крест на попытках России окружить Авдеевку. Поэтому это очень важно.

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Генштаб ВСУ заявляет, что Россия проведет массовую принудительную мобилизацию в ближайшее время. И вот по разным оценкам там планируется мобилизовать от 400 до 700 тысяч человек, в том числе и на оккупированных территориях. И мы с вами понимали, что эта мобилизация произойдет. Во-первых, они сами эти фейковые выборы проводили для того, чтобы можно было провести эту мобилизацию и воспользоваться человеческим ресурсом именно на оккупированных территориях, в частности на новооккупированных территориях Луганской, Запорожской и Херсонской областей. И об этом говорит логика тогда, потому что, единственный ресурс, который у них есть сейчас, это человеческая сила. Наш враг точно понимает, что те украинцы с новооккупированных территорий не хотят, мягко говоря, стрелять в своих сограждан и скорее повернут оружие против оккупантов. Поэтому они не будут набирать тех людей, которые в состоянии повернуть оружие против них. Они будут набирать покорных людей, которые готовы сотрудничать с любой властью и не способны сопротивляться.

Для них сейчас нужно просто удержать линию фронта любой ценой. И поэтому они сейчас будут набирать