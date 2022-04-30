Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Безнравственный Путин и бредни Лаврова

30 апреля, 22:01

Чем жила страна 30 апреля 2022 года

Зеленский поговорил с одним из главных друзей Украины. Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер Великобритании Борисом Джонсоном. Украинский лидер рассказал о ситуации на фронте и в заблокированном Мариуполе. «Обсудили оборонную поддержку Украины и необходимые дипломатические усилия для достижения мира», — уточнил Зеленский в Twitter.

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Президент поговорил и с не самым крепким другом Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Украине. Как сообщило французское телевидение со ссылкой на источники в Елисейском дворце, беседа состоялась днем.

Макрон заявил, что французские эксперты и дальше будут помогать собирать доказательства военных преступлений россиян в Украине.

Зеленский после разговора с Макроном сообщил в Twitter, что кроме оборонного сотрудничества обсуждалось также взаимодействие на пути Украины к членству в Евросоюз.

Безнравственный Путин. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона, назвал российского диктатора безнравственным.

«Тяжело смотреть на то, что он [Путин] и его войска делают в Украине… на некоторые кадры и думать, что это мог бы сделать любой здравомыслящий, серьезный, зрелый лидер. Поэтому я не могу говорить о его психологии. Но я думаю, что мы все можем говорить о его безнравственности», — сказал Кирби.

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● 9 мая Путин может объявить всеобщую мобилизацию. Кремлевский диктатор Путин может на параде 9 мая в Москве объявить о массовой мобилизации в РФ. Такое предположение сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, уточнивший, что это его мнение, а не данные разведки. Он пояснил, что Путин «потерпел ряд неудач» и может объявить о мобилизации для «борьбы с мировым нацизмом» и «последнего удара по Украине».

● Мобилизация — способ заработка. Сейчас многие пытаются осмыслить возможность мобилизации в РФ с точки зрения военной, экономической и политической логики, но «российская государственная машина мыслит несколько иными категориями, а именно — коррупционной логикой», считает Михаил Подоляк, советник главы ОП.

«Мобилизация в России — это национальный стартап, возможность выдоить последние накопления из беднеющего населения. „Плати или умрешь“. Силовики собрались „обилечивать“ призывников, а полицейское руководство уже подсчитывает свой процент. Пауки в банке готовятся начать жрать друг друга», — заявил Подоляк.

● Нескончаемый бред Лаврова. Москва якобы обсуждает — почти в ежедневном режиме по видеосвязи — с Киевом отмену антироссийских санкций и статус русского языка в Украине, рассказал китайскому агентству Синьхуа глава российской дипломатии Лавров. «В этом документе должны быть зафиксированы такие элементы постконфликтного положения дел, как постоянный нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризованный статус Украины, а также гарантии ее безопасности», — сказал он. И добавил, что в повестке дня переговоров якобы также есть вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие.

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Лавров сказал, что переговоры с Украиной идут непросто, Россия якобы выступает за их продолжение, но «мешает воинственная риторика и подстрекательские действия западных покровителей Киева».

«Не в первый раз приходится говорить о том, что между фактами и фантазиями у представителей РФ слишком большая дистанция», — так прокомментировал слова Лаврова Михаил Подоляк, замглавы ОП и участник украинской переговорной делегации. Он уточнил, что глава российского МИД даже не участвует в переговорах.

США готовят украинских военных. США начали дополнительную подготовку украинских военнослужащих на американских военных объектах в Германии. Об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

«Эти усилия основаны на начальной артиллерийской подготовке, которую украинские силы уже прошли в других местах, а также включают подготовку по радиолокационным системам и бронетехнике, о которых недавно было объявлено в рамках пакетов помощи в сфере безопасности», — заявил Кирби.

● Русские лишились уже 1 тыс. танков. За время войны россияне потеряли в Украине около 23,2 тыс. своих военных (+200 за последние сутки). Кроме того, оккупанты лишились уже 1008 танков (+22). При этом по состоянию на прошлый год во всех сухопутных частях страны-агрессора насчитывалось 2840 танков (и еще 300 — у десантников). У РФ есть еще более 10 тыс. подобных машин на хранении, но это старые экземпляры и их состояние сомнительно.

Также враг потерял: боевых бронированных машин — 2445 (+27) ед, артсистем — 436 (+1) ед, РСЗО — 151 (+0) ед, средств ПВО — 77 (+4) ед, самолетов — 190 (+1) ед, вертолетов — 155 (+0) ед и многое другое.

Украинские военнослужащие уничтожили в Харьковской области пункт управления российских войск. Группа спецназначения обнаружила его, передала координаты артиллеристам и те ударили. В результате было уничтожено более 30 единиц техники, из которых половина — танки, а остальное — это БТРы, БМД и МТЛБ. Потери оккупантов в живой силе пока не известны.

● Оккупанты собирают свои истощенные силы. Военное командование РФ пытается исправить свои ошибки, концентрируя боевую мощь, сокращая линий снабжения и упрощая управление войсками, сказано в последнем отчете Минобороны Великобритании. Для того, чтобы реализовать свой замысел, россиянам приходится объединять уже истощенные и разрозненные подразделения, которые понесли огромные потери во время неудавшегося наступления на Киев.

«Многие из этих подразделений, вероятно, страдают от ослабления боевого духа. Недостатки в тактической координации россиян остаются. Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили России в полной мере использовать свою боевую мощь, несмотря на локальные улучшения», — сообщили в британском оборонном ведомстве.

Враг не оставляет попыток «освободить» восток. Российские войска перегруппировываются и усиливают атакующие действия на востоке Украины, сообщил спикер отечественного Минобороны Александр Мотузяник. «Основная цель противника пока остается неизменной — это окружения группировки Сил обороны Украины, установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей, обеспечения устойчивости сухопутного коридора с оккупированной территорией АР Крым», — сообщил он.

Тем временем ВСУ возобновили контроль над четырьмя населенными пунктами в Харьковской области, — Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прелестное.

● Русские не получат Донбасс. РФ продолжает медленное наступление на востоке Украины, но окружить украинские войска не удастся, считает исследователь команды Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

«В лучшем для России случае через несколько месяцев украинские войска будут выдавлены из Донбасса, но не окружены, не уничтожены. За это время Украина сможет, используя ленд-лиз, подготовить новые части и уже проводить мощные контрнаступления», — добавил Михайлов.

Врагу уже не хватает ракет. Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет, написало FT. По данным издания, в оборонпроме РФ возникли проблемы с пополнением запасов. Поэтому приходится транспортировать ракеты в Украину с других стратегических направлений.

В результате ракетной атаки РФ повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно, заявили в ВСУ.

Миллиарды, выпущенные Москвой в воздух. С начала войны оккупанты выпустили по территории Украины более 1,3 тыс. ракет. Их общая стоимость, по расчетам Forbes, составила не менее $7,5 млрд.

Россия потратила миллионы, чтобы избежать дефолта. РФ задействовала свои внутренние долларовые резервы, чтобы осуществить выплаты по двум выпускам внешних облигаций и избежать суверенного дефолта. США разрешили транзакцию, сообщило Bloomberg со ссылкой на источник в американском Минфине.

Ключевым является то, что Россия использует свои внутренние резервы. США добиваются того, чтобы РФ задействовала их, что будет уменьшать ее способность финансировать вторжение в Украину.

Мариуполь взывает к Эрдогану. И.о. командира 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына) обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, призвав его применить процедуру «экстракции» (по типу эвакуации британцев из Дюнкерка) к защитникам Мариуполя и эвакуировать их на территорию Турции. Обращение командира морпехов показали в эфире одного из турецких телеканалов.

Волынский подчеркнул, что мариупольский гарнизон ведет бои в полном российском окружении уже 65 дней. На заводе Азовсталь находятся около 600 военных с ранениями разной степени тяжести, которые нуждаются в помощи. Также там находятся раненые гражданские. В укрытиях на Азовстали — сотни мирных жителей и десятки детей, младшему из которых — четыре месяца.

Путин три раза отказал Папе. Российский диктатор трижды отказал Папе Римскому Франциску в организации гуманитарных коридоров из Мариуполя (с Азовстали), сообщила итальянская газета Il Messaggero. Обсуждалась даже идея эвакуации людей на корабле под флагом Ватикана.

Почти все здания на территории завода Азовсталь, по которому регулярно наносят массированные удары российские оккупанты и который стал убежищем для жителей блокадного Мариуполя, разрушены. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки американской частной компании Maxar Technologies.

Враг ударил по эвакуавтобусам. Сегодня оккупанты обстреляли возле Попасной на Луганщине два эвакуационных автобуса. Местонахождение одного из них до сих пор неизвестно. Второй обнаружили пустым, — в салоне была кровь. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Сенат Канады единогласно проголосовал за признание действий российской армии геноцидом украинского народа, повторив тем самым резолюцию канадской же Палаты общин.

● Приговоров преступникам из РФ придется подождать. Для вынесения первых приговоров по делам относительно военных преступлений РФ в Украине понадобится не менее одного-двух лет, считает министр юстиции Денис Малюська. «Международные юрисдикции всегда были медленными, и это еще очень быстрые сроки для международных судов, как правило, — это шесть-восемь лет», — пояснил он.

При этом у Украины, подчеркнул Малюська, достаточно доказательств военных преступлений российских войск, преступления агрессии, а при определенных обстоятельствах также можно констатировать наличие преступления геноцида. И если украинский суд будет выносить приговор, инструментом поиска виновных будет, в том числе, Интерпол.

● Новый обмен пленными. Украина и РФ провели очередной обмен пленными, сообщила вице-премьер Ирина Верещук. Наша страна вернула 14 человек: семь военных и семь гражданских.

«Для меня этот обмен особенный: одна из женщин-военнослужащих на пятом месяце беременности», — заявила Верещук.

● Русские подняли Ленина из ада. Российские военные решили установить в оккупированной Новой Каховке в Херсонской области памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram: «Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленину во временно оккупированной Новой Каховке. Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны — будет ленинопад 2.0».

И для финала:

● Во Львов приехала Анджелина Джоли. Голливудская актриса Анджелина Джоли в рамках миссии ООН прибыла с визитом в Украину, в частности, во Львов. Поначалу ее заметили в заведении Львовские круассаны. Позже актриса решила поддержать украинских беженцев и пообщалась с людьми на львовском вокзале.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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Теги:   Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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