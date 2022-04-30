Безнравственный Путин и бредни Лаврова 30 апреля, 22:01

Чем жила страна 30 апреля 2022 года

● Зеленский поговорил с одним из главных друзей Украины. Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер Великобритании Борисом Джонсоном. Украинский лидер рассказал о ситуации на фронте и в заблокированном Мариуполе. «Обсудили оборонную поддержку Украины и необходимые дипломатические усилия для достижения мира», — уточнил Зеленский в Twitter.

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● Президент поговорил и с не самым крепким другом Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Украине. Как сообщило французское телевидение со ссылкой на источники в Елисейском дворце, беседа состоялась днем.

● Макрон заявил, что французские эксперты и дальше будут помогать собирать доказательства военных преступлений россиян в Украине.

● Зеленский после разговора с Макроном сообщил в Twitter, что кроме оборонного сотрудничества обсуждалось также взаимодействие на пути Украины к членству в Евросоюз.

● Безнравственный Путин. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона, назвал российского диктатора безнравственным.

● «Тяжело смотреть на то, что он [Путин] и его войска делают в Украине… на некоторые кадры и думать, что это мог бы сделать любой здравомыслящий, серьезный, зрелый лидер. Поэтому я не могу говорить о его психологии. Но я думаю, что мы все можем говорить о его безнравственности», — сказал Кирби.

● 9 мая Путин может объявить всеобщую мобилизацию. Кремлевский диктатор Путин может на параде 9 мая в Москве объявить о массовой мобилизации в РФ. Такое предположение сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, уточнивший, что это его мнение, а не данные разведки. Он пояснил, что Путин «потерпел ряд неудач» и может объявить о мобилизации для «борьбы с мировым нацизмом» и «последнего удара по Украине».

● Мобилизация — способ заработка. Сейчас многие пытаются осмыслить возможность мобилизации в РФ с точки зрения военной, экономической и политической логики, но «российская государственная машина мыслит несколько иными категориями, а именно — коррупционной логикой», считает Михаил Подоляк, советник главы ОП.

● «Мобилизация в России — это национальный стартап, возможность выдоить последние накопления из беднеющего населения. „Плати или умрешь“. Силовики собрались „обилечивать“ призывников, а полицейское руководство уже подсчитывает свой процент. Пауки в банке готовятся начать жрать друг друга», — заявил Подоляк.

● Нескончаемый бред Лаврова. Москва якобы обсуждает — почти в ежедневном режиме по видеосвязи — с Киевом отмену антироссийских санкций и статус русского языка в Украине, рассказал китайскому агентству Синьхуа глава российской дипломатии Лавров. «В этом документе должны быть зафиксированы такие элементы постконфликтного положения дел, как постоянный нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризованный статус Украины, а также гарантии ее безопасности», — сказал он. И добавил, что в повестке дня переговоров якобы также есть вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие.

● Лавров сказал, что переговоры с Украиной идут непросто, Россия якобы выступает за их продолжение, но «мешает воинственная риторика и подстрекательские действия западных покровителей Киева».

● «Не в первый раз приходится говорить о том, что между фактами и фантазиями у представителей РФ слишком большая дистанция», — так прокомментировал слова Лаврова Михаил Подоляк, замглавы ОП и участник украинской переговорной делегации. Он уточнил, что глава российского МИД даже не участвует в переговорах.

● США готовят украинских военных. США начали дополнительную подготовку украинских военнослужащих на американских военных объектах в Германии. Об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

● «Эти усилия основаны на начальной артиллерийской подготовке, которую украинские силы уже прошли в других местах, а также включают подготовку по радиолокационным системам и бронетехнике, о которых недавно было объявлено в рамках пакетов помощи в сфере безопасности», — заявил Кирби.

● Русские лишились уже 1 тыс. танков. За время войны россияне потеряли в Украине около 23,2 тыс. своих военных (+200 за последние сутки). Кроме того, оккупанты лишились уже 1008 танков (+22). При этом по состоянию на прошлый год во всех сухопутных частях страны-агрессора насчитывалось 2840 танков (и еще 300 — у десантников). У РФ есть еще более 10 тыс. подобных машин на хранении, но это старые экземпляры и их состояние сомнительно.

● Также враг потерял: боевых бронированных машин — 2445 (+27) ед, артсистем — 436 (+1) ед, РСЗО — 151 (+0) ед, средств ПВО — 77 (+4) ед, самолетов — 190 (+1) ед, вертолетов — 155 (+0) ед и многое другое.

● Украинские военнослужащие уничтожили в Харьковской области пункт управления российских войск. Группа спецназначения обнаружила его, передала координаты артиллеристам и те ударили. В результате было уничтожено более 30 единиц техники, из которых половина — танки, а остальное — это БТРы, БМД и МТЛБ. Потери оккупантов в живой силе пока не известны.

● Оккупанты собирают свои истощенные силы. Военное командование РФ пытается исправить свои ошибки, концентрируя боевую мощь, сокращая линий снабжения и упрощая управление войсками, сказано в последнем отчете Минобороны Великобритании. Для того, чтобы реализовать свой замысел, россиянам приходится объединять уже истощенные и разрозненные подразделения, которые понесли огромные потери во время неудавшегося наступления на Киев.

● «Многие из этих подразделений, вероятно, страдают от ослабления боевого духа. Недостатки в тактической координации россиян остаются. Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили России в полной мере использовать свою боевую мощь, несмотря на локальные улучшения», — сообщили в британском оборонном ведомстве.

● Враг не оставляет попыток «освободить» восток. Российские войска перегруппировываются и усиливают атакующие действия на востоке Украины, сообщил спикер отечественного Минобороны Александр Мотузяник. «Основная цель противника пока остается неизменной — это окружения группировки Сил обороны Украины, установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей, обеспечения устойчивости сухопутного коридора с оккупированной территорией АР Крым», — сообщил он.

● Тем временем ВСУ возобновили контроль над четырьмя населенными пунктами в Харьковской области, — Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прелестное.

● Русские не получат Донбасс. РФ продолжает медленное наступление на востоке Украины, но окружить украинские войска не удастся, считает исследователь команды Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

● «В лучшем для России случае через несколько месяцев украинские войска будут выдавлены из Донбасса, но не окружены, не уничтожены. За это время Украина сможет, используя ленд-лиз, подготовить новые части и уже проводить мощные контрнаступления», — добавил Михайлов.

● Врагу уже не хватает ракет. Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет, написало FT. По данным издания, в оборонпроме РФ возникли проблемы с пополнением запасов. Поэтому приходится транспортировать ракеты в Украину с других стратегических направлений.

● В результате ракетной атаки РФ повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно, заявили в ВСУ.

● Миллиарды, выпущенные Москвой в воздух. С начала войны оккупанты выпустили по территории Украины более 1,3 тыс. ракет. Их общая стоимость, по расчетам Forbes, составила не менее $7,5 млрд.

● Россия потратила миллионы, чтобы избежать дефолта. РФ задействовала свои внутренние долларовые резервы, чтобы осуществить выплаты по двум выпускам внешних облигаций и избежать суверенного дефолта. США разрешили транзакцию, сообщило Bloomberg со ссылкой на источник в американском Минфине.

● Ключевым является то, что Россия использует свои внутренние резервы. США добиваются того, чтобы РФ задействовала их, что будет уменьшать ее способность финансировать вторжение в Украину.

● Мариуполь взывает к Эрдогану. И.о. командира 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына) обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, призвав его применить процедуру «экстракции» (по типу эвакуации британцев из Дюнкерка) к защитникам Мариуполя и эвакуировать их на территорию Турции. Обращение командира морпехов показали в эфире одного из турецких телеканалов.

● Волынский подчеркнул, что мариупольский гарнизон ведет бои в полном российском окружении уже 65 дней. На заводе Азовсталь находятся около 600 военных с ранениями разной степени тяжести, которые нуждаются в помощи. Также там находятся раненые гражданские. В укрытиях на Азовстали — сотни мирных жителей и десятки детей, младшему из которых — четыре месяца.

● Путин три раза отказал Папе. Российский диктатор трижды отказал Папе Римскому Франциску в организации гуманитарных коридоров из Мариуполя (с Азовстали), сообщила итальянская газета Il Messaggero. Обсуждалась даже идея эвакуации людей на корабле под флагом Ватикана.

● Почти все здания на территории завода Азовсталь, по которому регулярно наносят массированные удары российские оккупанты и который стал убежищем для жителей блокадного Мариуполя, разрушены. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки американской частной компании Maxar Technologies.

● Враг ударил по эвакуавтобусам. Сегодня оккупанты обстреляли возле Попасной на Луганщине два эвакуационных автобуса. Местонахождение одного из них до сих пор неизвестно. Второй обнаружили пустым, — в салоне была кровь. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

● Сенат Канады единогласно проголосовал за признание действий российской армии геноцидом украинского народа, повторив тем самым резолюцию канадской же Палаты общин.

● Приговоров преступникам из РФ придется подождать. Для вынесения первых приговоров по делам относительно военных преступлений РФ в Украине понадобится не менее одного-двух лет, считает министр юстиции Денис Малюська. «Международные юрисдикции всегда были медленными, и это еще очень быстрые сроки для международных судов, как правило, — это шесть-восемь лет», — пояснил он.

● При этом у Украины, подчеркнул Малюська, достаточно доказательств военных преступлений российских войск, преступления агрессии, а при определенных обстоятельствах также можно констатировать наличие преступления геноцида. И если украинский суд будет выносить приговор, инструментом поиска виновных будет, в том числе, Интерпол.

● Новый обмен пленными. Украина и РФ провели очередной обмен пленными, сообщила вице-премьер Ирина Верещук. Наша страна вернула 14 человек: семь военных и семь гражданских.

● «Для меня этот обмен особенный: одна из женщин-военнослужащих на пятом месяце беременности», — заявила Верещук.

● Русские подняли Ленина из ада. Российские военные решили установить в оккупированной Новой Каховке в Херсонской области памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram: «Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленину во временно оккупированной Новой Каховке. Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны — будет ленинопад 2.0».

И для финала:

● Во Львов приехала Анджелина Джоли. Голливудская актриса Анджелина Джоли в рамках миссии ООН прибыла с визитом в Украину, в частности, во Львов. Поначалу ее заметили в заведении Львовские круассаны. Позже актриса решила поддержать украинских беженцев и пообщалась с людьми на львовском вокзале.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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