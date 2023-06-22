Сколько зэков сможет мобилизовать Кремль на войну с Украиной 22 июня, 16:07

В России формируется механизм легального рекрутинга заключенных

Государственная Дума и Совет Федерации одобрили в двух чтениях законопроект «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции». Этот нормативный акт является логичным продолжением принятых в конце 2022 года законов, которые разрешают призыв по мобилизации лиц с неснятой или непогашенной судимостью. Фактически в России не просто пытаются узаконить использование заключенных и лиц с судимостью на войне, а создать условия, при которых именно «зеки» станут основой для первой волны любых новых мобилизационных мероприятий.

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Логика процесса

Изменениями в законодательство в ноябре 2022 года власти России расширили список граждан, которых можно призывать на воинскую службу по мобилизации. В частности, человек с непогашенной судимостью (за исключением нескольких статей) мог получить повестку и быть мобилизован (в том числе отбывшие наказание). Но массовая вербовка осуждённых, всё же, находилась вне правового поля. Тем не менее, использование данной категории лиц позволило Кремлю оттянуть момент объявления мобилизации на осень — с июля по октябрь нехватка личного состава компенсировалась так называемыми «добровольцами», отрядами ЧВК и массовым использованием осужденных за уголовные преступления (на начальном этапе в составе ЧВК, а, позже, и в российской армии).

На начальном этапе «монополистом» в развитии данного направления были структуры, связанные с ЧВК «Вагнер». Вербовка в условиях фактически прямого законодательного запрета использования заключенных на войне шла на основе «неформальных» сразу по двум направлениям: окружение Путина и криминальные авторитеты (без которых сложно было бы добиться такой массовости).

Появился « прогон» ряда « воров в законе» — эта война « не наша»

В результате Кремль не только смог оттянуть момент объявления мобилизации, но и, в некотором роде, занизить ощущение российским обществом уровня потерь в Украине — заключенные «менее заметны» для обычного обывателя. Трупы бойцов ЧВК «Вагнер» хоронят (преимущественно) вдалеке от места проживания их родственников — на своеобразных «специальных кладбищах», расположенных в относительно небольших населенных пунктах.

Кроме того, к «позитивам» для Кремля относится возможность использования таких подразделений на самых сложных участках фронта, не считаясь с уровнем потерь — заключенные могут «получить свободу» лишь по ранению или после завершения контракта. То есть вариантов «отказа» в исполнении приказов меньше по сравнению с подразделениями, набранными из мобилизованных.

И, наконец, потери среди заключенных «разгружают» систему ФСИН — освобождаются места в колониях и тюрьмах, экономятся средства на содержание «контингента».

Не удивительно, что армейское руководство решило использовать опыт вагнеровцев и так же начало вербовку в местах лишения свободы.

Однако, разросшийся конфликт Пригожина с армейским руководством создал новые вызовы:

— Необходимость отвода части заключенных (в составе ЧВК «Вагнер») в тыл.

— Акцентуация на большом уровне потерь в результате штурма Бахмута, в том числе в результате (с посыла Пригожина) специфического отношения МО РФ

— Разросшийся конфликт поставил под угрозу неформальные договоренности с криминалитетом — появился «прогон» (письмо-указание) ряда «воров в законе» с заявлением, что эта война «не наша». Такая ситуация может осложнить вербовку в другие подразделения, в том числе создаваемые под эгидой российской армии

Перечисленное выше требовало создания условий, при которых, с одной стороны, МО РФ получало бы легальные возможности вербовки заключенных, а с другой механизмы принуждения и стимулирования, которые бы позволили частично обойти позицию ряда «воров в законе» в случае разрастания конфликта с криминальными авторитетами.

Что меняется

Ранее принятые законы (ноябрь 2022 года) позволяли мобилизовать и призывать на военную службу граждан РФ, имеющих судимости (кроме категорий, осужденных за преступления сексуального характера, измену, шпионаж и т. д. ).

Новые правки вносят изменения в процедуру освобождения от уголовной ответственности (и снятие судимости). Сейчас это получение государственной награды, завершения срока службы (контракта) либо демобилизация по ранению.

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При этом нормы «освобождения от ответственности» распространяют не только на мобилизованных, но и на заключивших контракт с МО РФ. И, наконец, расширяется контингент рекрутинга — добавляются лица, которые еще не осуждены — по которым «осуществляется предварительное расследование».

Но есть и забавная оговорка — нововведения не касаются заключенных на оккупированной в 2022 году части Украины и «ЛДНР» (до т. н. «референдумов»).

После окончательного принятия законопроекта («третье чтение», подпись Путина) в России формируется механизм легального рекрутинга заключенных. В котором есть как элемент принуждения, так и элемент стимулирования.

На данный момент заключенных, лиц имеющих непогашенную судимость могут призвать, мобилизовать для прохождения военной службы, но вопрос снятия судимости или освобождения от ответственности решается, фактически, в «ручном» режиме. Или по результату неформальных договоренностей (как это было в случае с Пригожиным). То есть гарантий как таковых нет — есть вероятность решения вопроса.

По новым нормам вводится вариант гарантированного освобождения от уголовной ответственности и (или) снятия судимости по завершению службы. И появляется опция заключения контракта на службу с Министерством обороны с указанными условиями.

Таким образом, Кремль создает систему, которая позволяет поставить перед осужденными выбор: сидеть несколько лет (жить с «непогашенной судимостью) или пойти на меньший срок на войну.

Мобилизационный потенциал или что получает Кремль

За 2022 год судами РФ было вынесено более 614 тысяч приговоров. Из этого числа лишь 160 тысяч получили «условные» сроки и 78 тысяч — штрафы, около 162 тысяч дел прекращены (сроки давности, примирение и т. д. ). В места лишения и ограничения свободы было отправлено 182 тысячи человек.

Но, обратимся к статистике ФСИН. Она фиксирует наличие чуть более чем 433 тысяч заключенных (из которых более 90% — мужчины) на начало 2023 года. Цифры свидетельствуют о чистой убыли «контингента» в системе ФСИН за 2022 год более чем на 30 тысяч. При этом в 2022 массовых амнистий не производилось. С учетом, что в 2020−21 годах выносилось меньше приговоров, связанных с лишением свободы, можно было бы ожидать обратного процесса — роста числа заключенных. Но статистика фиксирует снижение количества «сидельцев», причем пик их выхода из колоний приходится на вторую половину 2022 года.

Цифры позволяют оценить «мобилизационный» потенциал рекрутинга ЧВК «Вагнер» в 2022 году не менее чем в 30 тысяч человек. В реальности (с учетом количества вынесенных новых приговоров) можно говорить о 40−50 тысячах наемников из мест лишения свободы и еще не менее 20 тысячах лиц, имевших непогашенную судимость (но находившихся на воле).

Но, даже с учетом работы Пригожина, в системе ФСИН остается существенный мобилизационный потенциал. Который постоянно пополняется благодаря новым обвинительным приговорам. Учитывая статистику (90% мужчин) Министерство обороны России может рассчитывать на работу минимум с 380 тысячами мужчин. Еще не менее 400 тысяч имеют «условные» приговоры. И, наконец, не менее 200−300 тысяч — непогашенную судимость (отбыли наказание, но судимость еще не снята). То есть суммарный потенциал составляет до 1 млн человек.

Но, давайте попробуем смоделировать сколько из них могут быть призваны (либо наняты на контракт).

— От 100 до 120 тысяч — осужденные в местах лишения свободы. Такая цифра не случайна. Если рекрутинг ЧВК «Вагнер» без гарантий освобождения и снятия судимости («слово» Пригожина таковой не являлось) дал результат в виде 10−12% от находившихся в местах лишения свободы, то в случае «мобилизации» либо найма с гарантиями освобождения от ответственности цифра может вырасти не менее чем в 2 раза.

— От 50 до 70 тысяч — граждане РФ, имеющие «условные» приговоры. В первую очередь это жители депрессивных регионов, безработные. Которые с радостью будут откликаться на предложение заключить контракт. Для справки — более 370 тысяч (из 614 осужденных в 2022 году) не имели работы.

— 15−20 тысяч — люди, имеющие непогашенную судимость. Люди, отбывшие наказание, вряд ли будут наиболее активной частью наемников. Но вариант заработка (помним о безработице) и очистке «личного дела» может позволить нанять (призвать) до 10% от такого контингента.

То есть суммарно мы выходим на оценку в 165 — 210 тысяч человек. И это с весьма ограниченным использованием инструментов принуждения (без объявления мобилизации).

Цифра не окончательна. И она может быть увеличена в два раза. Тоже без объявления мобилизации. Почему? Для понимания процесса давайте вспомним лиц «в отношении которых осуществляется предварительное расследование». Проще говоря, это лица, помещенные в СИЗО, до вынесения приговора. Учитывая статистику Судов и ФСИН, таковых может быть не менее чем 300 тысяч в год. И этому контингенту следователи могут предложить нехитрый выбор: очень долгое расследование дела, перспектива суда. Или возможность «повоевать» и стать свободным.

Таким образом, к указанной выше оценке мобилизационного потенциала можно смело прибавлять около 100 тысяч контингента из российских СИЗО. И это если власти РФ не будут проводить кампанию «борьбы с преступностью» — то есть не будут искусственно увеличивать число граждан, помещаемых в следственные изоляторы.

В результате изложенного, мы выходим на цифру около 300 тысяч человек, которых достаточно легко и, главное, относительно незаметно для общества можно привлечь к войне против Украины. Кроме того, гибель большинства из них будет менее заметна, чем гибель «обычных» граждан, призванных из мирной (свободной) жизни в ряды российской армии.

Поэтому можно утверждать, что Кремль создает правовые рамки для проведения новой волны мобилизации. Где в войска будет призвано не менее 300 тысяч человек. Но эта мобилизация будет «незаметна» для среднестатистического россиянина. Что позволит кремлевской пропаганде дальше развивать тезисы о «колоссальных потерях ВСУ и минимальных потерях ВС РФ». Подтверждая свои утверждения тем, что «в России же не проводилась мобилизации — значит в армии достаточно солдат».

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