Восемь главных вопросов о войне в Украине. И отчет о происходящем на Донбассе 29 декабря, 08:50 Эксклюзив НВ

Несколько ответов на «часто задаваемые вопросы»

Запад лжет Украине по поводу продолжения оказания помощи и т. д.

О да, все так. Конечно же, это вранье — ведь на войне все лгут. В том числе и «Запад». Хотя заметьте — это справедливо и для Путина, и для Суровикина, и для их Keystone cops в Москве (так автор называет Министерство обороны РФ — НВ), и для всех подконтрольных Путину российских «медиа».

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Уровни российских потерь приемлемы для Путина?

Тут нет никаких ограничений. Смиритесь и примите это, пожалуйста: ему наплевать на то, сколько людей погибнет на этой войне. Он циничен до такой степени, что рано или поздно начнёт хвастаться «опустошением русских тюрем от худших человеческих отбросов» — ведь на этой войне гибнет столько заключенных, завербованных Вагнером. Но эти жертвы могут обеспокоить Путина только в том случае, если начнут вызывать серьезные волнения в стране, направленные против него. Прямо сейчас российская публика находится «в световых годах» от этой точки, и я не думаю, что это изменится в ближайшее время.

Возможна ли дополнительная мобилизация русских?

Учитывая российские потери последних двух месяцев, это не только «возможно», но даже «вероятно». Однако по причинам, описанным в одном из моих предыдущих отчетов, это ничего не изменит в этой войне. Одной только численностью войск не победить сочетание огневой мощи, точности и маневренности, которым обладает ВСУ. Конечно, этого недостаточно для полного разгрома русских и изгнания их из страны, скажем, за «несколько недель»; однако этого достаточно, чтобы держать ВС РФ под контролем, потому что они потеряли все свои сильные качества (или то, что у них из этого было).

Так ли слаб моральный дух российских войск, как это широко обсуждается в Украине и на Западе?

Отвечал на этот вопрос уже как минимум три-четыре раза, но вот опять: да, боевой дух российских войск низок. Даже ужасно низок: намного ниже уровня, приемлемого в Украине и/или на Западе. Однако в России это просто не имеет значения: русские достаточно фаталистичны, чтобы продолжать сражаться, и у них так много войск, что не имеет значения, отказываются ли воевать целые батальоны или покидают свои позиции и убегают. Мало того, что Украине все еще не хватает артиллерии и боеприпасов, чтобы по-настоящему сломить боевой дух России, так Россия ещё и далека от того, чтобы понести достаточно потерь, чтобы это изменилось.

Путин и Суровикин продолжают усилия по сохранению инициативы на Донбассе

Если есть проблемы с пониманием этого, то приведу такое сравнение — скажем, эта война — 100-этажный небоскреб, и прохождение через него сравнимо с поднятием по ступеням с нулевого на сотый этаж. Сейчас мы находимся примерно на 20 этаже, движемся к 21… Теперь вы имеете представление.

Возможен ли вывод Росгвардии из Украины?

Не получил никакой информации по этому поводу. Был бы очень удивлен, если бы это когда-либо произошло: у Путина достаточно своей «преторианской гвардии» внутри России, чтобы держать ситуацию под контролем.

Возможна ли дополнительная мобилизация в Украине?