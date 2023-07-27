Они будут преследовать Путина до конца. Что происходит в тылу России 27 июля, 07:13

Путин совершает геноцид не только против украинцев, но и в отношении этнических меньшинств, населяющих саму Россию

Именно представителей этих народов было непропорционально много мобилизовано в качестве пушечного мяса в войне. Путинские солдаты в Украине — это в основном татары, тюркская этническая группа, проживающая в Кавказском регионе (между Черным и Каспийским морями), а также монголы, среднеазиатская этническая группа, проживающая в Восточной Азии или Северной Азии (Сибирь).

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Многих заставили присоединиться к армии, а затем бросили в бой без подготовки и надлежащего снаряжения. В переписи населения России 2021 года утверждается, что 91% из 143,4 млн человек составляют русские, но это заблуждение. Обозначение «русский» в переписных листах основано на том, на каком языке люди говорят, а не на этнической принадлежности. Реальность такова, что десятки миллионов представителей меньшинств живут в нищете, с ними обращаются как с гражданами второго сорта, и теперь им приходится идти в армию и массово погибать на путинской войне. Журналист и активистка Раджана Дугар-Депонте недавно подсчитала, что для бурятов «вероятность погибнуть на войне в Украине, в 275 раз выше, чем для жителей Москвы». Это не национальная война. Это этническая чистка.

Дело в том, что Российская Федерация не является ни полностью российской, ни федерацией.