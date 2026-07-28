Иван Преображенский

Иван Преображенский

Кандидат наук, публицист, политический аналитик

Удары по Wildberries и настроения россиян. Что изменилось

28 июля, 20:03
NV Премиум
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И будет ли большая мобилизация в РФ

В Киеве считают практически неизбежной новую масштабную мобилизацию в РФ. Я же сильно сомневаюсь в том, что это неизбежно. Полагаю, что Россия не будет объявлять никакой новой полномасштабной мобилизации после так называемых выборов в так называемую Госдуму. Россия сейчас пока обеспечивает достаточное количество наемников на фронте абсолютно разными способами. Весьма креативно к этому вопросу подходя, все новых и новых людей заставляет подписывать контракт.

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Иногда это просто

Теги:   Российский онлайн-ритейлер Wildberries мобилизация в России Иван Преображенский Война России против Украины Российские наемники

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