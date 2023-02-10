Духовный совет украинцам в тяжелое время войны 10 февраля, 17:03

То, что мы движемся по правильному пути, то, что наша борьба на защите добра, то, что мы на пути правды, а правда всегда ведет к победе, — должно вдохновлять нас и давать силу

Трудно человеку, когда он теряет, а особенно, когда теряет близких. Конечно, тяжело, когда теряет определенные материальные вещи. Но мы должны надеяться на лучшее. Потому что все материальное в будущем сможем вернуть. К сожалению, человеческую жизнь назад вернуть невозможно. Но отчаиваться не имеем права. Напротив, все это должно усиливать нашу веру. Ибо наша борьба на защите добра. Мы идем по пути правды. А путь правды всегда приводит к победе. Это касается не только всеобщей победы (мы ведь верим, что победим агрессора). Но это касается и непосредственно каждого из нас. Ибо каждый из нас ведет постоянную духовную борьбу. Если мы будем также преуспевать в такой борьбе, то постепенно выйдем из этого сложного состояния.

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Анализируя историю, мы должны понимать, что сейчас получили уникальную возможность раз и навсегда освободиться от российского ига. Потому что наши предшественники столетия назад тоже боролись, недолго мы имели даже свое независимое украинское государство, независимую автокефальную православную церковь. Но из-за внутренних распрей потеряли это. Далее пришли голодоморы, унесшие миллионы человеческих жизней. Поэтому и сейчас не имеем права опускать руки. Мы и дальше должны быть духовно сильными и выносливыми. Ибо эта борьба должна завершиться нашей победой. Не дай Бог, если мы опустим руки, тогда это зло, которое пришло в наш дом, может уничтожить миллионы человеческих жизней, миллионы украинцев.

Сейчас не имеем права опускать руки

Та цена, которую мы платим сейчас, очень высока, потому что человеческие жизни не оцениваются чем-то материальным и мы не можем это оценить. Но платя эту цену, мы понимаем, что предотвращаем большую беду. Ибо если, не дай Бог, враг бы нас захватил, жертв было бы гораздо больше.

Поэтому я желаю, чтобы Господь помогал и укреплял наши физические и духовные силы бороться и дальше, делать все от нас зависящее, каждый — на своем месте. Когда мы собираемся вместе, то видим, что даже если каждый сделает ниточку, вместе мы можем соткать целое полотно. И это должно нас вдохновлять — то, что мы движемся по правильному пути. Это уникальный момент, когда мы можем раз и навсегда освободиться от российского ига и строить вместе свою независимую демократическую европейскую Украину. Такую Украину, о которой мечтали предыдущие поколения несколько веков. Они мечтали, а мы реально обладаем этим великим даром свободы и независимости.

Поэтому на нас сейчас лежит большая ответственность. Мы должны этот дар свободы и независимости сохранить, утвердить, приумножить и передать следующим поколениям.

Полную версию интервью с предстоятелем ПЦУ Епифанием читайте здесь

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