Мистер Zelenskyy. Что не так со статусом Украины в мире Вчера, 20:13 Цей матеріал також доступний українською

Последние пять лет гибридной войны с Россией по-особенному проявили масштабы этой проблемы

Было бы несправедливо ожидать, что начинающий украинский президент возьмет на себя управление государством плавно. Впрочем, умение писать свое имя на английском — вполне реалистичное ожидание. И кажется, что этим не слишком озаботились в первые дни работы его администрации, по крайней мере именно такое впечатление сложилось из того разнообразия написаний его имени, использовавшегося в различных правительственных коммюнике и на официальных страницах в социальных сетях. Это вызвало оживленную дискуссию среди англоязычных журналистов и обозревателей, специализирующихся на теме Украины: кому-то нравилось сжатое Zelensky, в то время как другие выступали за более пуританское Zelenskyi (просто для истории — я отстаивал вариант Zelenskiy, которым и пользовались в Atlantic Council до сих пор). Все внезапно стало на свои места в конце мая, когда президентская администрация сбила всех с толку, приняв ранее непостижимый вариант Zelenskyy за официальное английское написание имени нового президента.

Конечно, было бы несправедливо в своей критике выделять случай Зеленского. Так как каждый, кто освещает положение дел в Украине, подтвердит, что путаница с написанием вокруг различных англоязычных версий украинских имен — это скорее правило, чем исключение. В то время как такие имена как Шевченко подвергаются безупречной транслитерации, многие другие кажутся достаточно неоднозначными, чтобы открыть шлюзы для всевозможных конкурирующих вариантов. В результате в англоязычном мире освещение Украины как в СМИ, так и научных трудах, часто содержит головокружительную совокупность противоречивых написаний, апеллируя к одним и тем же людям. И стране, до сих пор борющейся с тем, чтобы стряхнуть с себя десятилетия международного невежества, это особо не на пользу.

Эта досадная реальность стала удобным чистым полотном для кремлевских пропагандистов

Последние пять лет гибридной войны с Россией проявили масштабы проблемы, связанной с низким международным статусом Украины, недостаток знаний о которой умело использовался Кремлем для вплетения во всевозможные ложные нарративы. Многие из наиболее абсурдных московских обвинений в значительной степени базировались на статусе Украины как неизвестной величины, и эта досадная реальность представлялась удобным чистым полотном для кремлевских пропагандистов, которые могли очернить его так, как только захочется. Написание согласованных англоязычных версий украинских имен не станет определяющим в информационной войне, и это бы означало незначительное отступление от восприятия страны как какого-то запутанного и иногда непонятного места, где даже имена людей открыты для интерпретаций.

Это не следует путать с гораздо более отягощенным политикой вопросом правильного написания названий украинских городов. Стремление способствовать правильной транслитерации украинских топонимов в англоязычных медиа — это часть более широких усилий, направленных на то, чтобы избавиться от пережитков исторического доминирования России. В этом контексте недавнее решение британской газеты The Guardian перейти с Kiev на Kyiv представляется хоть и небольшим, но важным достижением борьбы Украины за утверждение национальной идентичности на глобальной арене. Поэтому когда сегодня в освещении событий в Украине присутствует устаревшая русскоязычная транслитерация украинских топонимов типа Kharkov, неизбежно возникают предположения о промосковских предубеждениях.

Эта логика редко применяется к несоответствию вокруг написания украинских имен. Напротив, такая хаотичность может быть связана с чем угодно — от выходок работников паспортного сервиса до предпочтений отдельных журналистов. Недавнее разъяснение нового президента — это благоприятный шаг в правильном направлении, что должно стимулировать большее количество общественных деятелей Украины к устранению неоднозначности в отношении собственных англоязычных идентичностей. На это наверное уйдет много времени. Продвижение Украины путем формирования нации — это незавершенная эпопея, которая продлится еще немалое количество лет, и спустя почти три десятилетия от обретения независимости было бы хорошо, если бы мы могли по крайней мере договориться о том, как писать имена людей.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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