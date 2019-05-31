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Алексей Гарань

Профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда Демократические инициативы

Миссия Саакашвили

Сегодня, 07:13
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В его возвращения можно относиться по-разному, но с политической точки зрения замысел технологов Зеленского вполне понятный

Мені стало дуже сумно, коли я почув новини про Саакашвілі, адже це означає, що цирку в українській політиці лише побільшає. Не знаю, наскільки юридично виправданим рішенням було забрати і повернути йому громадянство, та з політичної точки зору задум технологів Зеленського цілком зрозумілий: Саакашвілі використовуватимуть для тролінгу Порошенка.

Навряд чи «Слуга народу» візьме його в список. Та і юридично Саакашвілі не має права балотуватись: у нього немає 5 років проживання в Україні. Та якщо головою Адміністрації прямо всупереч закону призначили Богдана, то хтозна, яких ще дивних рішень можна очікувати від наших суддів.

Люди Саакашвілі можуть піти по мажоритарних округах, в списках якихось окремих партій, чи навіть власної. Та мені здається, що наразі Саакашвілі є маргінальним політичним гравцем. І так сталось ще до позбавлення громадянства, коли рейтинг його партії «Рух нових сил» недотягував і до 3%.

Не хочу гадати з приводу призначень: з огляду на його амбіції, це можуть бути і найвищі посади. Та у будь-якому разі повернення Саакашвілі в політику — а він туди точно піде — означає демарші, заяви та чергову скандалізацію української політики. Це буде продовженням того шоу, яке ми спостерігали під час передвиборчої кампанії з боку команди Зеленського. Думаю, саме для того і повернули Саакашвілі.

Зеленському варто остерігатися Саакашвілі

Коли його тільки запросили для роботи в Україну, експерти вважали, що він зможе застосувати тут свій досвід з Грузії, де він справді здійснив важливі реформи. Це правда, і ми маємо з цим рахуватись. Та слід пам’ятати і про те, що ці реформи він здійснив авторитарним шляхом, і саме тому грузинське суспільство згодом його відкинуло. І конструктиву, якого від нього очікували, в українську політику він так і не приніс. Саакашвілі стверджує, що йому заважали. Та разом з тим він і сам перетворився на людину, яка порушувала етику держслужбовця, критикуючи уряд. Ну, а потім вже було порушення закону, прорив кордону, спроби організації масових акцій під Верховною Радою тощо.

Так, є люди, які вірять Саакашвілі, та електорально це дуже незначний відсоток. Зрозуміло, що за рахунок телебачення ці показники можна підвищити, і нині Саакашвілі може стати частим гостем ефірів. І якщо його місією буде поливати брудом Порошенка, то знайдуться телеканали, що дадуть йому цю можливість.

Разом з тим, Саакашвілі також будуть розцінювати як фактор розколу національно-патріотичної опозиції - і це вже не лише про Порошенка, а ситуацію в цілому. Його дії непередбачувані та хаотичні, чим можуть скористатись і для дискредитації постмайданних демократичних сил.

Ясна річ, що Зеленському варто остерігатися Саакашвілі. Він неконтрольований, нестабільний, дуже емоційний та геть непередбачуваний. Співпраця з Саакашвілі - це в будь-якому разі ризики.

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Теги:   Владимир Зеленский Петр Порошенко Михеил Саакашвили

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