Это должна была быть тихая неделя, когда даже инвесторы и спекулянты проводят время с семьей, едят индейку и разве что в черную пятницу активно что-то скупают

На рынках же была очередная бурная неделя, наполненная американскими горками, когда рынок акций летал вверх и вниз так, будто это какая-то криптоистория.

Все началось в прошлую пятницу, которая вновь подняла вопрос о лопании пузыря. Потому что черная пятница на рынках произошла неделей раньше. Резкое падение пятницы добавилось к резкому падению предыдущего четверга, и в выходные все зашли с плохим настроением. Наверное, даже спекулянты в Белом Доме. В результате Трамп решил вмешаться и заставил вернуть голову Nvidia на место. Поставив его снова во главе компании, забив на все правила корпоративного управления будто речь идет не о крупнейшей частной корпорации мира, а о государственной украинской монополии, где чиновникам очень хочется держать свой шлагбаум. Что послужило для многих шоком.

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Но это они не видели переговорщиков от Трампа вблизи и не слышали, что те говорят. Да и конечно, для Дональда Трампа измена жене не является каким-либо недостатком.