Мировой порядок меняется. Где в нем место Украины? 27 июля, 20:34

Ища место в обновленном мире и рассчитывая на сохранение субъектности, Украина должна ответить для себя на ряд вопросов

В разгар войны в украинской экспертной среде все шире обсуждается вопрос послевоенного будущего Украины, в частности, ее интеграционные амбиции и цели.

Это происходит во время и на фоне изменений мирового порядка, вызванных возникновением нового баланса сил и попытками центров воздействия обзавестись надежным окружением (альянсами, коалициями стран-единомышленников и т. д. ), через которое будут транслироваться наружу мощные месседжи. Отсюда следует вопрос о новой архитектуре экономических и союзов безопасности, альянсов, сообществ, ситуативных коалиций регионального и глобального масштаба.

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Ряд экспертов предсказывают ослабление существующих глобальных и региональных экономических и систем безопасности, предпочитая небольшие, более компактные субрегиональные образования. При этом без ответа остаются вопросы: будут ли новые образования иметь достаточно способностей и ресурсов для того, чтобы определять и поддерживать новый мировой порядок. Также способны ли существующие структуры извлечь уроки из кризиса и должным образом адаптироваться к новым условиям.

Несмотря на наличие широкого спектра опций, наиболее вероятным (и желаемым) сценарием является кардинальная реформа существующих структур с обретением большего веса в их рамках субрегиональных альянсов.

Ища место в обновленном мире и рассчитывая на сохранение субъектности, Украина должна ответить для себя на ряд вопросов:

1. Визия будущего и пути реализации стратегических целей.

2. Реалистичная оценка собственных возможностей и ресурсов (денежных, экономических, технологических, политических, кадровых).

3. Непредвзятый анализ возможных источников и условий получения требуемых ресурсов.

4. Определение текущих, средне- и долгосрочных приоритетов внутренней и внешней политики, стратегических и ситуативных партнеров.

Членство Украины в ЕС и НАТО возможно только после победы

В частности, если рассматривать евроинтеграционный курс Украины, то главными аттракторами для нее являются ЕС и НАТО. Членство Украины в обеих этих структурах возможно только после победного завершения войны с существенным ослаблением россии — иначе российский фактор еще долго будет существенным препятствием членству. Причем, обеспечение безопасности со стороны НАТО должно быть для Украины главным внешнеполитическим приоритетом не только с точки зрения собственно ее безопасности, но и с точки зрения снижения рисков инвестиций для восстановления и развития. Кроме того, победа Украины в войне значительно смягчит требования НАТО к членству Украины.

Послевоенное состояние инфраструктуры и экономики Украины, продвижение в гармонизации законодательства ЕС (благодаря чему украинские экономические субъекты прогнозируемо оказываются в неблагоприятном конкурентном окружении), а также ее амбиции развивать определенные сектора экономики будут предметом длительных и сложных переговоров со странами-членами ЕС. Потому что последние конечно же будут бороться за конкурентные преимущества для себя.

Существенным положительным фактором будет участие Украины в субрегиональных структурах (Триморье, Вышеградская четверка, Люблинский треугольник и т. д. ), в экономических, научно-технологических, гуманитарных программах ЕС и поддержка со стороны их стран-участниц.

Но главной предпосылкой реализации интеграционного курса успеха плана западной помощи в восстановлении Украины является реальная настроенность самой Украины прилагать все необходимые усилия. Индикаторами этого будут наличие крепкой политической воли, собственной стратегии и программ развития, консолидация вокруг них общества, положительные результаты первых шагов и необратимость реформ прежде всего судебной и правоохранительной систем.

Следовательно, при всей неопределенности внутренних и внешних обстоятельств нужно уже сейчас разрабатывать алгоритм достижения стратегических целей, без которого все «видения» и «проекты» оказываются не более чем утопией или могут превратиться в ширму для очередного дерибана средств.

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