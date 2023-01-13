Коллапс экономики и резкий рост бедности. Как этого избежать? 13 января, 19:13

Наступивший год может оказаться разорительным для развивающегося мира, поскольку все больше и больше стран погружаются в долговой кризис

Колонка написана в соавторстве с экс-руководителем госбанка Пакистана Резой Бакиром и ливанским экономистом Ицхаком Диваном

Целый ряд стран (Ливан, Шри-Ланка, Россия, Суринам и Замбия) уже находятся в состоянии дефолта, а десятки других срочно нуждаются в сокращении долгового бремени для предотвращения коллапса экономики и резкого роста бедности.

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Обычной реакцией на долговые кризисы становятся сложные переговоры с участием страны-должника, международных финансовых учреждений (сокращенно МФУ) и других внешних кредиторов. Определенную роль играют также держатели гособлигаций внутри страны, профсоюзы и другие стороны, которые хотят защитить свои интересы. Переговорный процесс всех этих сторон может быть длительным. Значительные внутренние и глобальные усилия тратятся на то, чтобы переложить наибольшее бремя убытков на всех остальных, хотя ситуация в стране-должнике продолжается ухудшаться.

Выход на сцену развивающихся стран с новой экономикой в качестве крупных двусторонних государственных кредиторов усложняет этот и так уже трудный процесс. Китай, Индия, страны Ближнего Востока и некоторые другие государства обычно не становятся участниками традиционных договоренностей об урегулировании долга. Гетерогенность кредиторов не только усложняет координацию, но и может спровоцировать деструктивные процессы, мотивированные самосбывающимися ожиданиями, например, внезапным разворотом потоков капитала или банковскими кризисами.

Нужно сделать долговые сделки более привлекательными для всех сторон, а для этого необходимо, прежде всего, планировать их так, чтобы они открывали возможности для роста экономики. Перспектива получения достаточно крупных выгод могла бы привлечь все стороны за стол переговоров, поскольку они смогут разделить между собой выгоды, создаваемые таким пакетом договоренностей.

Для реализации этих планов нужно менять подходы МФУ

Урегулирование долга, способствующее экономическому росту, требует трехсторонней сделки. Во-первых, правительства стран-должников смогут позволить себе инвестировать в возможности повышения экономического роста и сокращать непродуктивные и неэффективные расходы только в том случае, если им будут предоставлены дополнительные ресурсы. МФУ смогут безопасно предоставлять такие ресурсы в кредит только в том случае, если существующие кредиторы страны согласятся на сокращение суммы госдолга (и сумм, направляемых на обслуживание этого долга). В свою очередь, существующие кредиторы согласятся на снижение долгового бремени только в том случае, если МФУ смогут выдвигать эффективные условия кредитов, гарантирующие, что правительства стран-должников проводят надлежащую политику содействия росту экономики. Поскольку сейчас надвигается новая волна упражнений в урегулировании долга, некоторые из элементов подобных больших сделок следует обязательно обновить и адаптировать к новым глобальным реальностям.

Один из ключевых вопросов связан с природой новых возможностей для экономического роста. Новейшие тенденции, в том числе деглобализация, декарбонизация, а также смерть модели экспортно-ориентированного роста экономики, скорее всего, снижают потенциал экономического роста в странах с низкими доходами. Это означает, что на переговорах о сокращении долга не стоит преувеличивать роль будущего роста, а ценой упущенных возможностей для роста станет увеличение сумм сокращаемого долга. Однако не менее важно то, что темпы будущего экономического роста станут еще ниже, если не осуществлять новые инвестиции, помогающие адаптировать путь развития экономики к новым реалиям.

Если новые возможности повышения темпов роста экономики получат новое финансирование и будут приносить прибыль, необходимость в сокращении долга снизится, что как минимум частично компенсирует последствия уменьшения возможностей для роста из-за ситуации с внешней торговлей. Самые понятные и самые значимые возможности роста и потребности в финансировании связаны с зеленым переходом. Изменение климата уменьшает перспективы экономического роста в странах с низкими доходами в наибольшей степени, что отчасти объясняется их географическим положением, а отчасти повышенной уязвимостью их населения и его неспособностью смягчать климатические риски. Зеленый рост экономики означает, прежде всего, проведение государственной политики, направленной на противодействие этим негативным силам. Но при этом он также позволяет воспользоваться преимуществами, которые открываются благодаря этим новым возможностям.

Инвестиции в адаптацию к изменению климата включают такие проекты, как защита от повышения уровня моря, сокращение уровня солености наводнений, улучшение инфраструктуры дорог и мостов, сохранение водных ресурсов. Поскольку мировые цены на продовольствие, как ожидается, будут намного сильнее варьироваться в предстоящие годы, процесс адаптации включает в себя также укрепление продовольственной безопасности. В свою очередь, проекты смягчения эффекта изменения климата будут сосредоточены на производстве электроэнергии из экологически чистых источников, благодаря использованию технологий солнечной и ветроэнергетики, которые требуют единовременных крупных вложений.

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Для реализации этих планов нужно менять подходы МФУ. Выдвигаемые ими условия кредитования следует адаптировать к новым задачам развития. Они должны учитывать новую повестку экономического роста и сместить акценты с макроэкономических целей (которым сейчас придается избыточный вес) на социально приемлемую политику, поддерживающую императив зеленого развития. Поскольку появление позитивных результатов с точки зрения роста экономики, скорее всего, займет больше времени, эти условия должны будут отменяться соответствующим, постепенным образом.

Кроме того, международные финансовые учреждения должны увеличивать свою финансовую роль, причем как напрямую, так и за счет привлечения частного финансирования благодаря повышению привлекательности заемщиков. МФУ нужно будет активней, чем в прошлом, предоставлять новое финансирование на ранних стадиях — до того, как страны-должники восстановят свою кредитоспособность и доступ к рынку, одновременно стараясь выйти на новый путь рост экономики. Размер инвестиций, необходимых для совершения зеленого перехода, намного выше, чем в случае с прежними реформами в стиле 1980-х годов, когда ресурсы просто передавались от государственного сектора к частному ради того, чтобы сконцентрироваться на более узком спектре государственных расходов.

Учитывая весьма ценные возможности повышения роста экономики, между размером кредитов МФУ и размером необходимого сокращения долга может существовать отрицательная корреляция. Амбициозная программа кредитования амбициозной программы реформ должна привести к повышению темпов экономического роста, а значит, потребуется сокращение долгового бремени в меньшем размере.

Наконец, МФУ нужно отреагировать на изменения в составе кредиторов. Делить бремя убытков сегодня сложнее из-за роста долгов перед частными кредиторами, а также появления новых кредиторов (особенно Китая, Индии, России и ряд других стран). Новые государственные кредиторы согласятся взять на себя крупные убытки по своим требованиям, если смогут рассчитывать на расширение собственного участия в вопросах разработки принципов долговой реструктуризации. В краткосрочной перспективе эти принципы должны применяться гибким образом ради содействия прогрессу. В дальнейшем значительные изменения в ландшафте государственных кредиторов должны будут найти отражение в составе советов директоров МФУ.

Экономический рост остается важнейшим ингредиентом успешных соглашений об урегулировании долга. Но даже в самых лучших обстоятельствах темпы роста экономики развивающихся стран, скорее всего, будут медленными, а их экономика будет в большей степени ориентирована на внутренний рынок, поэтому потребуется сочетание более сильного сокращения долга с более длительными временными горизонтами. Для использования новых инвестиционных возможностей будет нужно новое финансирование и новые виды условий кредитования. А новое финансирование должно будет предоставляться как можно раньше и в основном международными финансовыми учреждениями — до тех пор, пока развивающиеся страны не вступят уверенным образом на новый путь экономического роста.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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