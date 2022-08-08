Старая система умирает. Как нам построить мир без нефти, газа и угля 8 августа, 19:43

Впервые в нашей истории новые технологии демонстрируют четкий путь к окончанию эпохи дефицита

Нынешняя эскалация многочисленных перекрывающихся кризисов — стихийных бедствий, связанных с изменением климата, пандемии, войны в Европе и стагфляция — усиливает тревогу и неуверенность во всем мире. Традиционные решения больше не работают. Политики дают мало убедительных ответов. Существующие институты перегружены. Глобальная цивилизация переживает период великих трансформаций беспрецедентного масштаба.

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Каждый из пяти основополагающих секторов, которые вместе определяют цивилизацию — энергетика, транспорт, продовольствие, информация и материалы — претерпевает стремительные технологические изменения. Эти потрясения сигнализируют о закате господствующих сегодня добывающих отраслей, которые входят в «спираль смерти» экономики, предвещая рост безработицы, углубление неравенства и гражданские беспорядки.

Но этот «глобальный фазовый сдвиг» также закладывает основы нового цивилизационного жизненного цикла. Наиболее серьезные технологические прорывы, направленные на смягчение последствий изменения климата, затрагивают три основополагающих сектора — энергетику, транспорт и продовольствие — на которые в совокупности приходится 90% глобальных выбросов парниковых газов.

Энергия ископаемого топлива разрушается из-за сверхмощного потенциала солнечной энергии, ветра и батарей (SWB). Частные транспортные средства, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, потребляющие нефтяное топливо, будут вытеснены электромобилями (EV) и, в конечном счете, автономными EV (A-EV). Животноводство и коммерческое рыболовство переворачиваются с ног на голову благодаря высокоточной ферментации и клеточному сельскому хозяйству, которые позволяют нам производить и программировать все виды белков, не убивая животных.

Все революционные технологии используют один и тот же цикл обратной связи «обучение на практике». Поскольку затраты снижаются в геометрической прогрессии, их внедрение ускоряется, пока они не станут доминировать на рынке. Когда эти технологии становятся в десять раз дешевле существующих, они быстро их вытесняют. Замена лошадей автомобилями, стационарных телефонов смартфонами и фотопленки цифровыми камерами — все это происходило в течение 10−15 лет.

Пертурбации не являются заменами один к одному, а приводят к появлению совершенно новых систем с отличительными свойствами. Впервые в нашей истории новые технологии демонстрируют четкий путь к окончанию эпохи дефицита.

Добывающие отрасли входят в «спираль смерти» экономики

Нефть, газ и уголь становятся все более неэффективными и дорогостоящими. Стоимость производимой ими энергии, по отношению к потребляемой ими энергии, за последние два десятилетия снизилась более чем вдвое. Но обратное верно для SWB, для которых соотношение полученной энергии к затраченной (EROI) растет экспоненциально.

Как я объясняю в недавней статье Earth4All, самая дешевая комбинация SWB включает в себя увеличение мощности солнечной и ветровой генерации в 3−5 раз по сравнению с существующим спросом. Этот сверхмощный потенциал, производящий больше энергии, чем существующие системы, работающие на ископаемом топливе, при нулевых предельных затратах на протяжении большей части года, позволил бы значительно сократить общие системные затраты за счет устранения необходимости использования накопительных батарей в течение нескольких недель во время сезона.

Ученые при швейцарском правительстве продемонстрировали, что создание такой системы в глобальном масштабе могло бы вырабатывать в десять раз больше энергии, чем мы используем сегодня. Это позволит электрифицировать широкий спектр отраслей, от очистки и переработки сточных вод до горнодобывающей промышленности и производства. И эта система не будет нуждаться в постоянных материальных затратах, как нынешняя система, работающая на ископаемом топливе; как только она будет построена, она прослужит 50−80 лет.

Подобные контринтуитивные каскадные эффекты благоприятно скажутся на транспортном секторе. Кривые стоимости EV и A-EV показывают, что к 2030-м годам услуги такси через Транспорт как услуга (TaaS) станут в десять раз дешевле, чем владение и управление собственным автомобилем. В результате, из тех автомобилей, что мы сегодня используем, в эксплуатации останется лишь часть. А поскольку SWB и TaaS влекут за собой лишь незначительную долю спроса на аккумуляторы, ожидаемого большинством традиционных аналитиков, потребление критически важных минералов, необходимых для их производства, будет намного ниже, чем они опасались.

Эти пертурбации также приведут к устареванию всей инфраструктуры существующих энергетических, транспортных и продовольственных систем, основанных на ископаемом топливе. Сюда входят нефтяные вышки, газовые терминалы, трубопроводы и угольные электростанции, а также глобальные логистические и судоходные сети для перевозки ископаемого топлива, скота и продуктов животноводства.

Демонтаж этой инфраструктуры создаст беспрецедентные возможности для переработки металлов. Так как железо, алюминий, сталь, медь, никель и кобальт широко используются в нефтяной промышленности, это также поможет подтолкнуть к преобразованиям в области энергетики, транспорта и продовольствия.

Между тем, изменения в молочной промышленности высвободят 2,7 млрд гектаров земли, ранее отведенных под животноводство, для восстановления дикой природы, регенеративного сельского хозяйства и активного лесовосстановления. Это позволит использование крупномасштабных естественных стратегий по изъятию и улавливанию атмосферного углерода.

В течение следующих двух десятилетий трансформация глобальной производственной системы создаст уникальные возможности — то, что мои коллеги по RethinkX Джеймс Арбиб и Тони Себа называют Эпохой свободы. Более того, для решения наших крупнейших глобальных задач нам не нужно ждать экзотических и дорогих прорывных технологий. Мы владеем всеми необходимыми инструментами для вступления в новую эру сверхизобилия, которая обеспечивает передовую мощность, мобильность, продовольствие, образование и инфраструктуру для всех и каждого за десятую часть стоимости существующих систем и без нарушения планетарных границ.

Но достичь этой Эпохи свободы будет непросто. Сегодняшние пертурбации происходят быстрыми темпами, но недостаточно быстро для того, чтобы мир смог избежать зоны климатической опасности. Если мы их отложим, цепляясь за умирающие существующие отрасли, социальные, экономические и геополитические последствия могут затормозить или даже помешать преобразованию.

Поскольку прорывные технологии масштабируются по экономическим причинам, правительства могут ускорить эти преобразования, используя рыночные рычаги. Это требует прекращения субсидий в размере триллионов долларов и новых инвестиций в обычную энергетику; создание свободных и справедливых рынков электроэнергии, поддерживающих право людей владеть и продавать электроэнергию; и создание систем интеллектуальной собственности с открытым исходным кодом для глобальной разработки и локального внедрения. Если говорить о бытовом теплоснабжении, то правительства должны предоставить стимулы и субсидии для его электрификации.

Прежде всего, мы должны изменить наше мышление и осознать необходимость радикального перехода от централизованного к децентрализованному снабжению энергией, транспортом и продовольствием. Это означает переход от нисходящего к восходящему, а также от иерархий к сетям и узлам.

Старая система умирает, когда рождается новая, ставя нас в эпицентр бури. Но при правильном выборе мы можем быстро построить более справедливую и развитую цивилизацию, обеспечивающую беспрецедентный уровень всеобщего и устойчивого процветания. Нет времени для проигрыша, но есть все условия для того, чтобы выиграть.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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