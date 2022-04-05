Первая настоящая мировая война. Почему Путин проигрывает 5 апреля, 07:13 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Путин, оказывается, понятия не имел, в каком мире он живет, понятия не имел, насколько весь свободный демократический мир может и готов присоединиться к борьбе против него в Украине

Спустя почти шесть недель после начала войны между Россией и Украиной я начинаю задаваться вопросом, не является ли этот конфликт нашей первой настоящей мировой войной — гораздо больше, чем Первая или Вторая мировые. В этой войне, которую я называю «Компьютерной мировой войной», практически каждый человек на планете может либо наблюдать в деталях за боевыми действиями, либо тем или иным образом участвовать в ней или подвергаться из-за неё экономическому воздействию — независимо от того, где он живет.

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Хотя наземная битва, спровоцировавшая эту Компьютерную мировую войну, якобы ведется из-за того, кто должен контролировать Украину, не дайте себя одурачить. Это быстро превратилось в «большую битву» между двумя самыми доминирующими политическими системами в современном мире: свободным рынком, «правовой демократией против авторитарной клептократии», — заметил в разговоре со мной шведский эксперт по российской экономике Андерс Аслунд.

Хотя эта война далека от завершения, и Владимир Путин все еще может найти способ победить и стать сильнее, если он этого не сделает, этот момент может стать водоразделом в конфликте между демократическими и недемократическими системами. Стоит напомнить, что Вторая мировая война положила конец фашизму, а холодная война положила конец ортодоксальному коммунизму, в конце концов, даже в Китае. Так что происходящее на улицах Киева, Мариуполя и Донбасса может повлиять на политические системы далеко за пределами Украины и далеко в будущем.

Действительно, другие авторитарные лидеры, такие как Китай, внимательно наблюдают за Россией. Они видят, что ее экономика ослаблена западными санкциями, тысячи ее молодых технических специалистов бегут, спасаясь от правительства, отказывающего им в доступе к интернету и достоверным новостям, и ее неумелая армия не способна, по-видимому, собирать точную информацию, делиться ее и направлять ее наверх. Этим лидерам приходится спрашивать себя: «Боже мой, неужели я так уязвим? Я что, управляю таким же карточным домиком?»

Все наблюдают.

Во время Первой и Второй мировых войн ни у кого не было смартфона или доступа к социальным сетям, через которые можно было бы наблюдать и участвовать в войне некинетическими способами. Действительно, большая часть населения мира все еще была колонией и не имела полной свободы выражать независимые взгляды, даже если бы у них были технологии. Многие из тех, кто проживал за пределами зон боевых действий, также были крайне бедными фермерами, которые не так сильно пострадали от этих первых двух мировых войн. Не было гигантских взаимосвязанных глобализированных и урбанизированных низших и средних классов сегодняшнего компьютерного мира.

Другие авторитарные лидеры, такие как Китай, внимательно наблюдают за Россией

Теперь любой, у кого есть смартфон, может наблюдать за тем, что происходит в Украине — в прямом эфире и в цвете — и высказывать свое мнение по всему миру через социальные сети. В нашем постколониальном мире правительства практически любой страны мира могут проголосовать за осуждение или оправдание той или иной стороны в Украине через Генеральную Ассамблею ООН.

Хотя оценки разнятся, похоже, что от трех до четырех миллиардов человек на планете — почти половина — сегодня имеют смартфоны, и хотя интернет-цензура остается реальной проблемой, особенно в Китае, гораздо больше людей могут заглянуть гораздо глубже в гораздо меньше мест. И это еще не все.

Любой, у кого есть смартфон и кредитная карта, может помочь незнакомым людям в Украине через Airbnb, просто забронировав ночь у себя дома и не используя ее. Подростки где угодно могут создавать приложения в Твиттере, чтобы отслеживать российских олигархов и их яхты. А зашифрованное приложение для обмена мгновенными сообщениями Telegram, которое было изобретено двумя братьями-технарями, родившимися в России, как инструмент для общения за пределами слышимости Кремля, «стало местом для нефильтрованных новостей о войне в режиме реального времени как для украинских беженцев, так и для все более изолированных от остального мира россиян», — сообщает NPR.

Между тем, правительство Украины смогло задействовать совершенно новый источник финансирования — привлечь криптовалюту на сумму более $70 млн от частных лиц со всего мира после обращения в социальных сетях за пожертвованиями. А миллиардер Tesla Илон Маск активировал в Украине услугу спутниковой широкополосной связи своей компании SpaceX для обеспечения высокоскоростного интернета после того, как украинский чиновник написал ему в Твиттере с просьбой помочь защититься от попыток России отключить Украину от мира.

Коммерческие американские спутниковые компании, такие как Maxar Technologies, позволили любому наблюдать из космоса за сотнями отчаявшихся людей, выстроившихся в очередь за едой у супермаркета в Мариуполе, несмотря на то, что русские окружили город с земли и запретили вход журналистам.

Кроме того, есть кибервоины, которые могут броситься в бой откуда угодно — и у них это получается. CNBC сообщил, что «популярный аккаунт в Твиттере, называющий себя „Анонимом“, заявил, что теневая группа активистов ведет „кибервойну“ против России». Аккаунт, у которого более 7,9 миллионов подписчиков по всему миру — почти в восемь раз больше, чем у всей российской армии (включая около 500 000 новых анонимных подписчиков после вторжения России в Украину), — «взял на себя ответственность за отключение известных российских правительственных, новостных и корпоративных веб-сайтов и утечку данных из таких организаций, как Роскомнадзор, федеральное агентство, отвечающее за цензуру российских СМИ».

Таких неправительственных, сверхмощных, глобальных игроков и платформ не было ни в Первую, ни во Вторую мировую войну.

Но так же, как многие люди могут повлиять на эту войну, так же и другие могут быть затронуты ею. Россия и Украина являются ключевыми поставщиками пшеницы и удобрений для сельскохозяйственных цепочек поставок, которые сейчас кормят мир и которые нарушила эта война. Война между двумя европейскими странами привела к резкому росту цен на продукты питания для египтян, бразильцев, индийцев и африканцев.

А поскольку Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров природного газа, сырой нефти и дизельного топлива, используемого фермерами в своих тракторах, санкции в отношении российской энергетической инфраструктуры ограничивают ее экспорт, в результате чего цены на бензин растут от Миннеаполиса до Мексики и Мумбаи, и вынуждая фермеров даже в Аргентине ограничивать использование дизельных тракторов или сокращать использование удобрений, богатых ископаемым топливом, что ставит под угрозу экспорт сельскохозяйственной продукции Аргентины и способствует дальнейшему росту мировых цен на продовольствие.

Есть еще один неожиданный аспект финансовой глобализации в этой войне, за которым вам действительно нужно следить: Путин накопил более $600 млрд в золоте, иностранных государственных облигациях и иностранной валюте, заработанных на всем экспорте энергоресурсов и полезных ископаемых из России, именно для того, чтобы обеспечить себя «подушкой безопасности» на тот случай, если Запад введёт экономические санкции. Но Путин, видимо, забыл о том, что в сегодняшнем проводном мире является стандартной практикой, которой и последовало его правительство и разместило большую часть средств в банках западных стран и Китая.

По данным Центра геоэкономики Атлантического совета, в первую шестерку стран, в которых вложены активы российского центрального банка в иностранной валюте, входят: Китай — 17,7%; Франция — 15,6%; Япония — 12,8%; Германия — 12,2%; США — 8,5%; и Великобритания — 5,8%. Кроме того, Банк международных расчетов и Международный валютный фонд имеют 6,4%.

Каждая из этих стран, кроме Китая, в настоящее время заморозила российские резервы, которые она у себя хранит, поэтому около $330 млрд недоступны для Путина, согласно трекеру Атлантического совета. Но мало того, что российское государство не может использовать эти резервы, чтобы поддержать свою разваливающуюся экономику, создается огромное глобальное давление для того, чтобы использовать эти деньги для выплаты репараций для восстановления украинских зданий, многоквартирных домов, дорог и правительственных структур, разрушенных российской армией в Путинской войне выбора.

Послание Путину: «Спасибо, что работаете с нами. Наложить арест на ваши сбережения для возмещения ущерба будет сложно с юридической точки зрения, но вам лучше подготовить своих адвокатов».

По всем этим причинам тем лидерам по всему миру, которые склонились к той или иной версии путинского авторитарного капитализма или клептократии, следует беспокоиться, хотя их не так-то просто сместить, что бы ни происходило в России.

Эти режимы научились использовать новые технологии наблюдения для контроля над политическими оппонентами и информационными потоками, а также для манипулирования своей политикой и государственными финансовыми ресурсами, чтобы удержаться у власти. Речь идет о Турции, Мьянме, Китае, Северной Корее, Перу, Бразилии, Филиппинах, Венгрии и ряде арабских государств. Путин, безусловно, надеялся, что второй срок Трампа мог бы превратить Америку в такого рода версию сильной клептократии и склонить весь глобальный баланс в его пользу.

Потом пришла эта война. Безусловно, украинская демократия слаба, и у страны были свои серьезные проблемы с олигархами и коррупцией. Однако страстным желанием Киева было вступление не в НАТО, а в Европейский союз, и он находился в процессе самоочистки именно с этой целью.

Вот что действительно спровоцировало эту войну. Путин никогда не собирался позволить славянской Украине стать успешной рыночной демократией в Европейском Союзе в двух шагах от его застойной славянской российской клептократии. Контраст был бы для него невыносим, ​​поэтому он и пытается стереть Украину с лица земли.

Но Путин, оказывается, понятия не имел, в каком мире он живет, понятия не имел о несовершенстве своей собственной системы, понятия не имел, насколько весь свободный демократический мир может и готов присоединиться к борьбе против него в Украине. И самое главное — не имел представления о том, сколько людей будет за этим наблюдать.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Томаса Фридмана. Републикация полной версии текста запрещена.

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