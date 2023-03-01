Напряженность растет — искры повсюду. К чему ведут мир Америка, Китай и Россия 1 марта, 14:30

Слишком многие обозреватели упустили из виду один из ключевых уроков Первой мировой войны

Начало Великой войне положило убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в июне 1914 года, которое произошло на фоне затяжного конфликта между крупнейшими европейскими державами. Эта взаимосвязь между эскалацией конфликта и политической искрой сегодня имеет особый резонанс.

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С бушующей в Украине войной и менталитетом холодной войны, охватившим Соединенные Штаты и Китай, не может быть ошибочных исторических параллелей. Мир кипит от конфликта и негодования. Не хватает только триггера, который спровоцирует событие. Напряженность в Тайване, в Южно-Китайском море и в Украине может привести к множеству возможных искр, о которых стоило бы обеспокоиться.

Тайвань является одним из ведущих кандидатов. Даже если вы, как и я, не согласны с мнением США о том, что президент Си Цзиньпин сознательно сократил сроки воссоединения, недавние действия правительства США могут в итоге вынудить его к этому. Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайбэй в августе прошлого года, и ее преемник Кевин Маккарти, похоже, намерен сделать то же самое. Недавно созданный специальный комитет палаты представителей по Китаю, вероятно, вскоре направит свою собственную миссию, особенно после недавнего необъявленного визита его председателя Майка Галлахера.

Между тем, только что завершившийся визит высокопоставленного чиновника из Пентагона в Тайбэй после принятия в декабре Закона о повышении устойчивости Тайваня стоимостью $10 млрд, еще раз убеждает в военной поддержке США так называемой китайской провинции-ренегата. В то время как США извиваются в попытке защитить принцип одного Китая, закрепленный в Шанхайском коммюнике 1972 года, больше не может быть никаких сомнений относительно политической поддержки США по сохранению независимого статуса Тайваня. Это является красной линией для Китая и геополитической точкой возгорания для всех остальных.

Мир кипит от конфликта и негодования

Не меньшим образом меня беспокоит искра в Украине. Спустя год после начала этого ужасающего и некогда немыслимого конфликта, весеннее наступление президента России Владимира Путина приобретает новый и зловещий поворот. США предупреждают об эскалации китайской поддержки России от нелетальной помощи (например, закупка российских энергетических продуктов) до летальной помощи (оружие, боеприпасы или материально-техническое обеспечение поставок оружия).

Расплывчатая угроза серьезных последствий для Китая со стороны администрации Байдена, если он предложит смертоносную помощь военным усилиям России, напоминает аналогичные предупреждения США, которые предшествовали введению беспрецедентных санкций против России. В глазах американских политиков Китай стал бы виновен по ассоциации и был бы вынужден заплатить очень высокую цену. Так же, как Тайвань является красной линией Китая, Вашингтон считает, что то же самое можно сказать и о китайской военной поддержке военной кампании России.

Существует множество других потенциальных искр, не в последнюю очередь из-за продолжающейся напряженности в Южно-Китайском море. Показательным примером является недавнее расширение доступа США к филиппинским военным базам, расположенным на полпути между Тайванем и милитаризированными островами Китая на отмели Скарборо и архипелагом Спратли (Наньша).

Поскольку США продолжают обеспечивать свободу судоходства в международных водах Южно-Китайского моря, проводя через него военные корабли, вероятность аварии или непреднамеренной конфронтации едва ли можно исключить. Практически столкновение американского разведывательного самолета с китайским военным самолетом в конце декабря свидетельствует об этих рисках, которые становятся еще более серьезными, учитывая нарушение военного взаимодействия между двумя сверхдержавами, что со всей очевидностью проявилось во время огромного фиаско с воздушным шаром в начале этого месяца.

Контекст играет ключевую роль в оценке вероятности любой искры. Под политическим прикрытием того, что они называют битвой между автократией и демократией, США явно были агрессором, подогревающим Тайвань в течение последних шести месяцев. Аналогичным образом, инцидент с китайским шаром-разведчиком значительно приблизил угрозу «холодной войны» к дому американской общественности. А высокопоставленные дипломаты с обеих сторон — госсекретарь США Энтони Блинкен и его китайский коллега Ван И — взяли на себя роль классических «хладовойнов». Их воинственная риторика на недавней Мюнхенской конференции по безопасности отражала их первую встречу в Анкоридже почти два года назад.

Как и в случае перед Первой мировой войной, существует соблазн свести к минимуму риск возникновения крупного конфликта. В конце концов, в сегодняшнем глобализированном, взаимосвязанном мире слишком многое поставлено на карту для того, чтобы рисковать сейсмическим распадом. Этот аргумент до боли знаком. Это то же самое, что произошло в начале ХХ века, когда первая волна глобализации была в самом разгаре. Многим он казался убедительным вплоть до 28 июня 1914 года.

Историческое сравнение с 2023 годом необходимо обновить, чтобы отразить большую стратегию конфликта холодной войны. Решающий поворотный момент в Холодной войне с Советским Союзом наступил в 1972 году, когда президент США Ричард Никсон отправился в Китай и в конечном счете присоединился к Мао Цзэдуну в реализации успешной стратегии триангуляции против СССР. Сегодня США находятся на грани новой триангуляции холодной войны, когда Китай присоединился к России в партнерстве «без ограничений», которое нацелено на гегемонию США. Это кардинальное изменение делает уроки 1914 года все более актуальными.

В недавно изданной книге о случайном конфликте как результате дуэли ложных нарративов между США и Китаем, я особенно обеспокоен «нарративной сегментацией». Каждая сторона убеждена в том, что она обладает моральным превосходством, поскольку конфликт переходит от одного инцидента к другому. Для США китайский аэростат-разведчик был угрозой национальному суверенитету. Для Китая поддержка США Тайваня является аналогичной угрозой. Как следствие, каждый момент напряженности запускает каскадный поток ответных реакций без признания побочных последствий глубоко конфликтных отношений.

Три великие державы — Америка, Китай и Россия — похоже, страдают от глубокого чувства исторической амнезии. Находясь в состоянии сомнамбулизма, они коллективно идут по пути эскалации конфликта, неся высокооктановое топливо, которое может воспламениться в любой момент. Как и в 1914 году.

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Copyright: Project Syndicate, 2023

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