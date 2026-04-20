Тимоти Эш

Тимоти Эш

Британский экономист, эксперт по вопросам Украины

Парадокс Трампа. Почему рынки не посыпались из-за войны в Иране

20 апреля, 18:03
NV Премиум
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В конечном счете все это приведет к обвалу мирового спроса, что со временем сбалансирует энергетические рынки и в долгосрочной перспективе собьет цены на нефть и сырье

После объявления о прекращении огня в войне с Ираном рынки продемонстрировали впечатляющее восстановление. Индекс S&P сумел практически полностью компенсировать потери, накопленные на первом этапе конфликта, а другие рисковые активы в целом вернулись к уровням, близким к довоенным.

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С учетом целого ряда факторов, многим подобная реакция рынков кажется поразительной. Цены на нефть остаются на высоком уровне — почти на 50% выше, чем до начала кризиса, при этом глава Международного энергетического агентства называет происходящее крупнейшим энергетическим шоком в истории. Ормузский пролив фактически заблокирован обеими сторонами, а первый раунд мирных переговоров в Исламабаде провалился; и все еще непонятно, будет ли созвана вторая встреча.

Все это указывает на то, что мы вплотную подошли к моменту, когда перебои в цепочках поставок — от нехватки авиационного топлива в Европе и Азии до дефицита гелия для производства чипов в Азии — станут вполне ощутимой реальностью.

Теги:   война США в Иране Мировые рынки Цены на нефть Дональд Трамп Ормузский пролив

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