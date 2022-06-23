Пузырь лопнул 23 июня, 11:32 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Экономическая ситуация в мире меняется достаточно быстро и, к сожалению, не в лучшую сторону. Период роста, который начался в конце «нулевых», кажется, подходит к концу

Взлеты всегда чередуются с падениями, и как бы нам этого ни хотелось, вечного праздника не бывает — рано или поздно случается событие, заставляющее экономику остановиться, перезагрузиться и начать новый цикл. На этот раз катализатором стала пандемия, а чуть позже прибавилась еще и война в Украине. Печать триллионов долларов, евро, фунтов и других валют, что спасло глобальную экономическую систему от краха в 2020−21-м, не прошла даром. Как известно, за все нужно платить, и за спасение во время пандемии человечество платит инфляцией, которая к тому же значительно усилена повреждением многих производственных цепей, что сделало определенные виды товаров и сырья дефицитными и значительно дороже. Хотя, с другой стороны, куча напечатанных денег способствовала сказочному росту цен на акции, облигации, криптовалюту, на чем некоторые, включая многих украинцев, хорошо заработали.

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Но ни одна сказка не длится вечно и первые признаки того, что карета превращается в тыкву, появились уже больше года назад. К сожалению, отчеты об инфляции выше целевых показателей были полностью проигнорированы многими центральными банками, во главе с мощным американским ФРС. Никто не хотел окончания эры экономического процветания, растущих с бешеной скоростью рынков ценных бумаг и дешевых кредитов — все требовали «продолжения банкета». И центральные банки не стали торопиться, окрестив инфляцию «временной», которая по их версии должна была исчезнуть сама по себе за несколько месяцев. Жаль признавать, но это была ошибка, существенная, которая выпустила джина из бутылки и теперь заставляет центральные банки многих стран играть не на опережение, а догонять. А догонять всегда дороже.

И вот время пришло

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