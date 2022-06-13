Цифры бьют рекорды. Надолго ли с нами нынешняя инфляция? 13 июня, 15:33 Цей матеріал також доступний українською

Или как была похоронена Кривая Филлипса

Мы все читаем сейчас, что мир страдает от высокой инфляции. Годовые цифры инфляции на самом деле бьют всевозможные рекорды — в США уже 8.7% (это самая большая инфляция за 41 год). В Европе в разных странах от 7% и выше. Рекордсмен среди развитых стран, как ни удивительно — Эстония, где уже 20% годовая инфляция.

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И поэтому очень важны действия Центральных банков разных стран (и также Центробанка Европы) — что и как они должны делать, чтобы бороться с инфляцией? Потому что почти во всех странах Центробанк отвечает за уровень инфляции. И ранее они ставили себе целевую годовую инфляцию. Обычно 2% - и много лет подряд даже такой цифры не было — люди на Западе привыкли жить с постоянными ценами.

Важно: в инфляцию никогда не включается рост цен на жилую недвижимость. Хотя на аренду включается. Об этом тоже есть специальная дискуссия, но не будем о ней сейчас.

Так вот: до сих пор все было просто. Был такой Пол Волкер, глхава Центробанка США (или FED) в 80 годах, который вошел в историю тем, что победил двузначную инфляцию в Америке (да, там была и такая). Победил он ее монетарной политикой и агрессивными заявлениями. Тут важно и первое и второе.

Он реально сильно повышал учетную ставку Центробанка. Не стеснялся. При нем инфляция упала с почти 15% до 3%, но для этого пришлось поднять ставку до 20% (мы сейчас ругаем наш Нацбанк за ставку 25%, а представьте, что американцы говорили про их FED, поднявший ставку до 20%!). Фермеры на тракторах приезжали в Вашингтон и блокировали центральные улицы. Есть теория что президент Джимми Картер именно из-за огромной инфляции и жестких повышений ставки, сделанных Волкером, проиграл выборы Рейгану (если так, то надо сказать спасибо Волкеру за Рейгана, иначе СССР еще долго бы издыхал).

Также Пол очень уверенно говорил, что инфляция будет побеждена, как бы ни пришлось поднять ставку для этого. А ведь теория нам также говорит, что инфляция очень сильно зависит от ожиданий инфляции. И если вдруг нам глава Центробанка говорит, что «инфляции конец», то народ должен ему верить.

Ну, а самое главное, что же теперь делать Центробанкам разных стран

И теперь Пол считается героем Америки.

И до сих пор считается, что надо просто «делать как Пол». Жестко говорить — и жестко действовать.

Но вы же понимаете, что я не для этого все пишу.

Потому что вышла статья двух экономистов Дэвида Ратнера и Джэ Сима, работающих именно в Центробанке США. И в ней доказывается на цифрах, что инфляция в 80-х годах в США погибла совсем по другой причине.

Итак — когда продавцы повышают цены на еду, бензин, аренду квартир, всякие сигареты и пиво — и появляются заголовки в газетах, что инфляция высокая. В этот самый момент начинается суровая классовая борьба: профсоюзы требуют поднять зарплату своим членам. Если фирмы не соглашаются — то забастовки, пикеты, левые партии на митингах кричат, что капитализм убивает людей. И зарплаты повышают, чтобы догнать цены. И этим начинается цикл: повысив зарплаты, компаниям снова надо повышать цены. А потом снова зарплаты. Пока не выходит на сцену великий и ужасный Пол Волкер. С мечом и рупором.

Но ученые пишут: уже в те далекие года в Америке профсоюзы были очень слабы и не смогли (как раньше) зажечь свою «классовую борьбу». И все само собой рассосалось. Это и есть содержание статьи, если быстро пересказать.

Как теперь смотреть в глаза монетаристам? Что бы сказали Фридман и Лукас, если бы прочли это? И что делать теперь с героической репутацией Волкера?

Ну а самое главное, что же теперь делать Центробанкам разных стран, чтобы победить инфляцию 2022 года? Ведь рабочее движение (читайте сила профсоюзов) — теперь еще слабее, чем в 80-х годах! А в Украине профсоюзов и вообще нет (если не считать, конечно, каргокульта). Может во многих странах ничего и не надо делать?

По материалам Financial Times и Wall Street Journal.

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