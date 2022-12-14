Что происходит на границе с Беларусью вблизи Ровенской АЭС 14 декабря, 20:57 Эксклюзив НВ

Я решила, что эту тему нужно больше поднимать

Только что вернулась с Ровенской АЭС. Во-первых, для меня было очень важно понять состояние готовности украинских войск на границе с Беларусью и насколько опасность со стороны Беларуси реальна, посмотреть, насколько украинские военные и территориальная оборона там, на месте, эффективно работают. А второе — поскольку Ровенская АЭС — единственная действующая станция так близко к границе с Беларусью, то понятно, что она под особым вниманием, учитывая то, что мы уже имеем на Запорожской АЭС. Ну и третье — энергетическая безопасность. Мы знаем, что Украина очень зависит от атомной энергетики, по стране 15 действующих энергоблоков. Если до войны половина энергообеспечения Украины шла через атомные электростанции, то на сегодняшний день эта цифра гораздо больше (как мне сказал директор РАЭС). Поэтому все эти три темы принципиально важны.

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Должен сказать, что я была приятно удивлена будучи на границе с Беларусью, на этом нулевом километре, как говорится, когда ты видишь белорусских военных. С украинской стороны там все работает очень хорошо. На сегодняшний день есть только четыре магистрали, которые соединяют Украину с Беларусью, а все остальное — это болота. Сама природа сегодня помогает украинцам защитить свои территории. Как мне говорят украинские военные, военная тактика белорусов никогда не была направлена на нападение, и они не знают, как это делать. Конечно, они могут сформировать батальоны, пойти в наступление, но для них это будет смертоносный путь.

Губернатор Ровенщины сказал мне, что для войск важно быть сплоченным и иметь мотивацию. Недавно американский институт войны обнародовал аналитику о том, что уже есть трения между белорусами и россиянами. Потому что российские военные оккупировали больницы местные и многие другие вещи, с чем белорусы не соглашаются. С другой стороны, на днях я разговаривала с одним из военных, воюющим в полку Кастуся Калиновского. Он — бывший белорусский спецназовец. Оставил службу только в 2020 году и говорит, что 10% его коллег таки оставили службу из-за несогласия с властями, а остальные продолжают работать. И он говорит, что оставшиеся они очень brainwashed, то есть остались убежденные пророссийские, и если им скажут идти, то они таки пойдут, даже если на смерть.

В мире не осознают масштабов украинской атомной энергетики

Я разговаривала с местными жителями. Там была одна семья — две сестры — одна в Ровенской области, другая рядом уже в Беларуси. И одна другой звонит и говорит «Ты своему мужу скажи, что пусть даже не смеет, потому что мы здесь ему» — «Да что ты такое говоришь? Мы вас освобождать будем» — «Ничего нас не нужно освобождать. Но я тебя предупреждаю: если он зайдет сюда, я его сама застрелю своими руками». Поэтому на границе ситуация вот такая…

Тему ядерного терроризма, которая проявляется в захватах атомных станций Украины в США понимают, но не до конца. Именно поэтому я решила, что эту тему нужно поднимать. Именно поэтому я поехала на РАЭС — показать, как это работает и какая опасность в этом. Мне кажется, что в мире не осознают масштабов украинской атомной энергетики. И насколько в случае чего это может привести к катастрофе. И эта катастрофа не украинская тогда будет, эта катастрофа будет всемирной, и уж точно полностью европейской.

Сейчас это уже поднялось на серьезный уровень, и мы знаем, что МАГАТЭ посылает сейчас своих инспекторов на все украинские ядерные станции. Надо понять, в каких сложных условиях работают работники украинских АЭС. Они находятся в условиях столь огромных рисков. Да, вот на ЗАЭС мне говорили, что имеют все средства защиты и даже если будет прилет, у них тоже есть механизмы защиты, что они не предполагают такой катастрофы, как на ЧАЭС. Однако работники станции нуждаются не только в поддержке и нормальных условиях жизни, но и в психологической поддержке, как и все украинцы.

И теперь мои наблюдения об оружии. Вижу, что за последние почти 10 месяцев позиция — что поставлять Украине — настолько постоянно меняется. То говорили «не будем… не будем такого давать», потом дали, не будем такого давать, потом дали. И это важно и хорошо, потому что в начале войны и американцы в частности не верили столь ВСУ. А ВСУ показали свою способность успешно, эффективно и креативно использовать это оружие и ответственно использовать это оружие. Поэтому сейчас американские военные больше доверяют украинским военным, происходит более тесное сотрудничество. Американцы уже понимают, что украинские военные знают лучшее, что им нужно. Могу сказать, что я видела под границей с Беларусью разное оружие. И украинские военные умеют любым из них пользоваться. Кто-то меня спросил, насколько Украина готова к НАТО? Да больше, чем кто-либо другой, потому что украинские военные умеют пользоваться оружием разного производства из разных стран. Я была поражена: там рядом с Джавелинами стоит старая советская ракетная установка, которую сняли украинские инженеры и военные с какого-то постамента, поставили ее на большую грузовую машину и каким-то образом эта установка заработала и работает. Это просто уникально.

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