Роды новой Украины невозможны без боли 30 августа, 20:13 Эксклюзив НВ

Сложность описания будущего состоит в том, что нас ожидает разрыв исторической преемственности

НВ публикует отрывок из сборника Мирославы Макаревич «Позитивные сценарии развития Украины. Размышления современников»

Писать о положительных сценариях украинского будущего в момент наступления российских войск — это сюрреалистический вызов. Но в то же время все очень по-украински, потому что покой украинцев в момент, когда рядом беснуется фюрер россии, был бы немыслим, если бы не инстинктивное ощущение: мы являемся свидетелями агонии путинского режима. Никто не знает, сколько он будет стоить миру, но что это конец этого режима — сомнения уже нет.

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Очень хотелось бы, чтобы Украина в этот момент была одинаково сильной во всех своих звеньях, но это, пожалуй, слишком утопическая мечта. В то же время можно наблюдать, что, несмотря на свои внутренние деформации и трещины, украинское общество все еще едино в главном: отстоять свою независимость. Ведь не забывайте: еще несколько десятилетий назад само слово «независимость» была под однозначным идеологическим табу! Поэтому завтра может произойти такое, что сегодня выглядит совершенно невероятным.

Сложность описания будущего состоит в том, что нас ждет разрыв исторической премственности. Старый мегацикл продолжительностью более 400 лет характеризовался тем, что восточноевропейское пространство было организовано вокруг москвы. Сегодня заря москвы гаснет, а звезда Киева начинает гореть все более ярким самостоятельным светом. «Гегелевский дух» Восточной Европы возвращается туда, откуда он и начал свое движение, а именно: в исторический Киев. Как будет реорганизовано это восточноевропейское пространство, предусмотреть сегодня невозможно. Но ветер истории дует сегодня в украинские паруса.

Завтра может произойти такое, что сегодня выглядит совершенно невероятным

В международной жизни такое переполюсование вызовет изменение конструкции безопасности Европы. До сих пор одним из главных узлов такой конструкции была москва, тогда как независимая Украина была trouble-maker, то есть возмущавшим эту конструкцию фактором. Сегодня в мире разрешается дилемма «безопасность против ценностей», и похоже, что гарантирование ценностей (права наций на свободу и самоопределение, отрицание насилия) становится все важнее безопасности. Россия со своим безумным диктатором сама крушит свои позиции и открывает нишу для шансов безопасности Украины.

Если говорить о трансформации самого восточноевропейского пространства, то можно сделать важный вывод: духовное преображение Киева и духовный катарсис имперской москвы — вещи взаимосвязанные. Устойчивость украинцев и их проевропейские аспирации звучат для российских имперцев погребальным звоном. И наоборот, поражение Российской империи и катарсис российского народа по образцу немецкого в середине ХХ века невероятно консолидируют украинское общество.

Упомянутое переключение звезды москвы на звезду Киева будет сопровождать еще один интересный процесс: в нынешнем украинском «коктейле» отживших концепций и сгоревших верований должна выбродить новая идея, которая даст начало новому циклу. Нынешние тревоги и страдания станут гумусом, на котором вырастут носители новых идей. Ибо так уж повелось в этом мире: свежие идеи высекаются не в комфорте благоденствия, а в бурном водовороте испытаний. Поэтому роды новой Украины невозможны без боли.

Изменения коснутся и нас самих. Нынешняя «лоскутная» идентичность Украины приобретет целостный modus vivendi, но не превратится в гомогенность. Просто региональные отличия, которые были нашим историческим фатумом, станут нашим богатством. Ибо когда формулой национального единства становится «единство в многообразии», то многообразие из угрозы превращается в источник положительных импульсов развития. Прообраз такого единства мы уже испытали на наших Майданах. В будущем он должна стать нашей ежедневной реальностью, и тогда «лоскутность» превратится в «мозаичность». Этот процесс будет идти параллельно в секулярной и религиозной плоскостях, и каждая из них будет питаться положительными достижениями другой. До сих пор украинские церковные общины силой обстоятельств вынуждены были больше заботиться о своих лояльностях относительно мировых центров христианства, чем о глубинных духовных интересах своей земли. В будущем многообразие религиозных традиций сохранится, но целостность станет «мозаичной», то есть в ней будет просматриваться единственное лицо духовной Украины.

Подводя итог, скажу, что во всех общественных плоскостях Украины должны вызреть главные предпосылки, без которых наше будущее не сможет реализоваться. Украинцы должны пережить три важные трансформации:

• во-первых, преодолеть вирус общественной аморальности или бесчестия;

• во-вторых, утвердить адекватную формулу национального единства;

• в-третьих, обрести инновационное мышление и творчески осмыслить европейскую идею.

Впрочем, все, сказанное выше, является экстраполяцией на будущее тех тенденций, которые мы видим сегодня. Однако я еще раз повторюсь: нас ждет разрыв исторической преемственности, параметры которого сегодня представить невозможно. То есть, все эти тенденции, о которых я говорил, действительно могут проявиться в будущем, но уже в радикально иной реальности, очертания которой описать нам не под силу.

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