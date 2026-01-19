Ложь и ненависть на Валдае. Что задумал Путин

Активизация дипломатических усилий по подготовке мирного соглашения позволила США и Украине заявить, что сделка готова на 90 процентов. При этом содержание переговоров — которые начались во Флориде в период праздников, после этого разворачивались в январе в заснеженном Париже и должны продолжиться на этой неделе в Давосе — не разглашается. В результате обсуждение оставшихся 10 процентов соглашения строится скорее на догадках, чем на фактах.

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Все участники переговоров проявляют оптимизм по поводу компромисса, который был бы приемлем для Украины. Но разрыв между проектом и позицией Кремля практически не упоминался в заявлениях переговорщиков. Кирилл Дмитриев — российский представитель, участвовавший в переговорах в Майами 20−21 декабря и присутствовавший на полях парижской встречи 6−7 января, — возможно, говорит на том же бизнес-языке, что и американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, но не имеет никакого отношения к механизму принятия решений президентом России Владимиром Путиным.

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