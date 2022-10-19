Мир — на пороге системного кризиса. Что происходит?
Прочитал последний отчет Перспектив развития мировой экономики от МВФ, и он выглядит мрачным
Хотя в целом, полагаю, это была хорошая попытка описать проблемы, стоящие перед мировой экономикой, к тому же были предложены некоторые разумные решения — ужесточение денежно-кредитной политики и адресная фискальная поддержка, при этом не используя предельные значения цен на энергоносители до точки искажения рынков.
Однако то, что, как мне кажется, не удалось сделать, так это поместить все это в контекст действительно сложной геополитической обстановки, важной для оценки того, объединится ли мир, чтобы обеспечить достаточно убедительный политический ответ и предотвратить системные кризисы.
МВФ детализирует ответные меры политики, но прислушаются ли наши лидеры к совету? На данный момент это кажется маловероятным.
Как уточняет Фонд, мир сталкивается с многочисленными порывами ветра: перебои с поставками, когда мы выходим из ковидного кризиса, влияние китайской политики нулевой терпимости к Covid на рост мировой экономики, деглобализация, наносящая ущерб торговле и стимулирующая инфляцию. Сюда же обязательно российская кампания геноцида против Украины и глобальные искажения спроса и предложения, которые вызывают изменения климата, а также долги. Но в целом, я думаю, что это история стагфляции — сообщение МВФ заключается в более низком росте и более высокой инфляции, и это усложняет ответные меры политики. Мы видим, как ФРС и многие другие центральные банки ужесточают политику, но это усложняет политику для решения проблемы роста. И более высокие учетные ставки, и более низкие темпы роста лишь усугубляют долговые проблемы.
Вышеупомянутые встречные ветры заставляют меня вернуться к мировому финансовому союзу и задаться вопросом, сталкиваемся ли мы с глобальными системными рисками аналогичного масштаба?
Тогда, я думаю, проблемы были серьезными, но их было проще диагностировать, и мы увидели единство цели и решимость работать вместе.
Меня беспокоит Великобритания, и я уже писал об этом
В 2008 году стало ясно, что в основе проблемы лежит эпопея с ипотечными кредитами, с очевидными уязвимыми местами в глобальной банковской и финансовой системе. Да, система была близка к краху. Этого не произошло, поскольку у нас было глобальное лидерство со стороны США, ЕС и многих организаций. У нас было объединение G20, и все члены, как правило, двигались в одном направлении, чтобы обеспечить скоординированный политический ответ. Теперь мы можем, оглядываясь назад, спорить, было ли это выбрасыванием денег в прорву, или стрельбой из базуки по проблеме, или правильной реакцией. Но изначально это сработало, и я бы, пожалуй, сказал, что некоторые из проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся, связаны не с тем, что первоначальная реакция монетарного смягчения и количественного смягчения была неправильной, а с тем, что мы слишком долго придерживались этой политики.
Я думаю, что западные политики и определяющие политику органы были напуганы ростом популизма и стали одержимы инклюзивным ростом как противоядием от выпуска инфляционного джинна из бутылки. Последовавший за этим кризис стоимости жизни на самом деле более опасен с точки зрения его воздействия на большее количество беднейших слоев населения мира и потенциальной возможности дальнейшего роста популизма. Все чувствуют инфляцию, сравнительно немногие ощущают отсутствие роста.
Но вернемся к нынешнему кризису, и меня беспокоит то, что мир сейчас тянет в разные стороны.