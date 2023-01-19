Предчувствие беды. Об атмосфере Давоса и угрозах, нависающих над миром 19 января, 19:13 Эксклюзив NV

Наше время мегаугроз напоминает трагический 30-летний период между 1914 и 1945 годами

Масса взаимосвязанных «мегаугроз» подвергает опасности наше будущее. Хотя некоторые из них начали формироваться уже давно, целый ряд других являются совершенно новыми. Упорно низкая инфляция в допандемический период сменилась излишне высокой инфляцией. Вековая стагнация (то есть вечно низкие темпы роста из-за слабого совокупного спроса) превратилась в стагфляцию, поскольку негативные шоки на стороне совокупного предложения совпали с эффектом мягкой монетарной и бюджетной политики.

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Там, где раньше процентные ставки были крайне низкими (или даже отрицательными), они стали быстро расти, что толкает вверх стоимость заимствований и создает опасность каскада долговых кризисов. На смену эпохе гиперглобализации, свободной торговли, вывода производства за рубеж («офшоринг»), а также оптимизированных производственно-сбытовых цепочек, работающих точно в срок, пришла новая эра деглобализации, протекционизма, возврата производства из-за рубежа или его переноса в дружественные страны («решоринг» и «френдшоринг»), дублирования производственных цепочек «на всякий случай», а также торговли, ориентированной на безопасность и надежность.

Кроме того, новые геополитические угрозы повышают риск начала холодных и горячих войн, а также дальнейшей балканизации мировой экономики. Последствия изменения климата становятся все более суровыми, причем намного быстрее, чем многие ожидали. Пандемии тоже, скорее всего, станут более частыми, вирулентными и будут наносит больше финансового урона. Прогресс в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, робототехники и автоматизации грозит повышением неравенства, постоянной технологической безработицей, а также появлением новых смертоносных видов оружия для ведения нетрадиционных войн. Все эти проблемы усиливают недовольство демократическим капитализмом, укрепляя левых и правых экстремистов, склонных к популизму, авторитаризму и милитаризму.

То, что я называю мегаугрозами, другие называют «поликризисом» — самое популярное слово года, по мнению газеты Financial Times. Со своей стороны, Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда, говорит о «сочетании чрезвычайных бедствий». В прошлом году она предупреждала, что мировую экономику ожидает, «вероятно, крупнейшее испытание со времен Второй мировой войны». Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс утверждает, что мы столкнулись с самыми острыми экономическими и финансовыми проблемами со времен финансового кризиса 2008 года. А в новом выпуске «Доклада о глобальных рисках» (опубликованном накануне январского собрания элит в Давосе для обсуждения вопросов «сотрудничества во фрагментированном мире») Всемирный экономический форум (ВЭФ) предупреждает о наступлении «уникального, полного неопределенностей, турбулентного десятилетия».

Мы столкнулись с беспрецедентным уровнем неопределенности

Какую бы терминологию мы ни выбрали, существует общепринятое согласие, что мы столкнулись с беспрецедентным, необычным и неожиданным уровнем неопределенности. В краткосрочной перспективе мы можем ожидать усиления нестабильности, увеличения рисков, повышения интенсивности конфликтов, учащения природных катастроф.

В своем великом романе Волшебная гора, опубликованном в межвоенный период, Томас Манн изображает (безумный) интеллектуальный и культурный климат, который привел к Первой мировой войне. Хотя Манн начал писать роман еще до войны, он закончил его лишь в 1924-м, и эта задержка сильно повлияла на итоговый продукт. Сюжет разворачивается в санатории, прототипом для которого послужил санаторий, который сам Манн посещал в Давосе. Он находится ровно на том же месте на вершине горы (отель «Шатцальп»), где сейчас проводятся гала-вечера в рамках ВЭФ.

Эта историческая связь поразительна. Наше время мегаугроз напоминает трагический 30-летний период между 1914 и 1945 годами в намного большей степени, чем 75-летний период сравнительного мира, прогресса и процветания после Второй мировой войны. Стоит напомнить, что первой эпохи глобализации оказалось недостаточно, чтобы предотвратить начало мировой войны в 1914 году. За этой трагедией последовала пандемия (грипп «испанка»); крах фондового рынка в 1929 году; Великая депрессия; торговые и валютные войны; инфляция, гиперинфляция и дефляция; финансовые кризисы и массовые дефолты; уровень безработицы выше 20%. Именно эти кризисные условия стали фундаментом для расцвета фашизма в Италии, нацизма в Германии, милитаризма в Испании и Японии. Кульминацией этого периода стала Вторая мировая война и Холокост.

Но хотя те 30 лет были совершенно ужасными, сегодняшние мегаугрозы в некотором смысле являются гораздо более зловещими. Межвоенному поколению не надо было решать проблемы изменения климата, устранять угрозу искусственного интеллекта для занятости, а также урегулировать скрытые обязательства, связанными со старением общества (в то время системы социального обеспечения только начинали создаваться, а большинство людей преклонного возраста умирали до того, как получали своей первый пенсионный чек). Кроме того, мировые войны в основном велись как традиционные конфликты, в то время как сейчас конфликты между крупнейшими державами могут быстро пойти по нетрадиционным направлениям, потенциально завершившись ядерным апокалипсисом.

В итоге сегодня мы столкнулись не только с худшими особенностями 1970-х годов (повторяющиеся негативные шоки на стороне предложения), но и с худшим из периода 2007−2008 годов (опасно высокие долговые коэффициенты) и худшим из 1930-х годов. Новая «геополитическая депрессия» повышает вероятность начала холодных и горячих войн, которые могут легко пересекаться между собой и слишком легко выйти из-под контроля.

Насколько я знаю, никто из собравшихся сегодня в Давосе не пишет великий роман об эпохе мегаугроз. Но современный мир все сильнее наполняется тем предчувствием беды, которое можно ощутить, читая Манна. Слишком многие из нас предаются благодушию на вершине этой горы и игнорируют то, что происходит внизу — в реальном мире. Мы живем как сомнамбулы, игнорируя все тревожные звонки, предупреждающие о том, что нас ждет впереди. Нам всем лучше побыстрее проснуться — до того, как начнет трястись эта гора.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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