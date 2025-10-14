Еще блестит или уже нет?

Нет правительства — нет данных об инфляции, состоянии рынка труда, количестве заявок по безработице, всего того, что является важными индикаторами состояния дел в экономике и «двигает» рынки ценных бумаг в краткосрочной перспективе. В общем, можно предположить, что вряд ли ситуация улучшается, ведь правительство отдыхает, а бюджетный дефицит и государственный долг как были, так и остаются угрожающе большими. Но это все общие рассуждения, а «сухой» статистики нет уже 14 дней, разве что ФРС, частные и образовательные организации иногда подкармливают аналитиков некоторой информацией. Конечно, еще есть Трамп, по мнению которого экономика США сильна как никогда, и несомненно это только благодаря его умениям и стараниям, но подобный источник информации, сами понимаете, не слишком надежен.

Реклама