Россия атакует доллар США. Что угрожает валюте № 1 в мире? 19 апреля, 21:00 NV Премиум

Россия надеется убедить Китай и другие страны свергнуть господство доллара

Многие из 180 мировых национальных, или фиатных, валют напоминают деньги из Монополии. Их выпускают некомпетентные или коррумпированные режимы, запускающие свои печатные станки для создания бесполезной бумаги только для того, чтобы приобрести себе власть. То же относится к 22 000 криптовалютам, которые засоряют финансовый ландшафт и ценность которых (включая биткоин) непостоянна, поскольку они представляют лишь цифровые файлы и их стоимость резко меняется от транзакции к транзакции.

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«Золотым стандартом» валют является доллар США. Им управляет политически независимая Федеральная резервная система, задачей которой является защита денежной стоимости и банков для смягчения последствий финансовых кризисов. Эта надежность и экономическое превосходство Америки — причина того, почему доллар доминировал в мировых финансовых операциях на протяжении десятилетий. Но Россия атакует это денежное превосходство и надеется убедить Китай и другие страны свергнуть господство доллара.