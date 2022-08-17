Очень плохой год для рынков? Четыре причины, почему это может быть не так 17 августа, 17:35

В последние месяцы так много говорят о стагнации, инфляции и стагфляции, что стоит задаться вопросом, оправдан ли нагнетаемый пессимизм

Хотя я разделял мрачные настроения (предупреждая заранее, что это может быть «плохой год для рынков»), есть четыре причины, почему я начинаю пересматривать свои предыдущие взгляды.

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Во-первых, я поражен тем, насколько широко распространился нарратив о рецессии. Похоже, почти все считают, что развитые страны вступают или уже вступили в рецессию. Я дал несколько интервью бизнес-консультантам, любопытствующим, «как подготовиться к рецессии». Как заметил одному из них, я не знаю ни одной предыдущей рецессии, которую ожидали бы так же уверенно, как прогнозируемую сейчас.

В конце концов, главный подвох пугающего слова «рецессия» заключается в том, что рецессии обычно бывают неожиданными. Экономические прогнозисты, как правило, не видят их до тех пор, пока они уже не появились. Именно это произошло в 2007−08 годах (что, по общему признанию, было довольно уникальным) и, снова, в 2020 году, после появления COVID-19. Тем не менее, сейчас даже некоторые центральные банки (в частности, банк Англии) открыто прогнозируют рецессию в конце этого года. Стало ли экономическое прогнозирование внезапно лучше, или происходит что-то еще?

На самом деле, два последовательных квартала отрицательного роста ВВП обычно воспринимаются как признак того, что экономика находится в рецессии, и ВВП США, похоже, действительно упал в первые два квартала этого года. Но мы должны рассмотреть конкретные причины кажущегося противоречия. Некоторые из них, такие как значительное падение запасов, рассказывают историю об экономике в целом, противоречащую другим показателям. Например, июльский отчет Бюро статистики труда США по занятости оказался заметно убедительнее, чем ожидалось. В свете этих данных я не удивлюсь, если Национальное бюро экономических исследований (официальный арбитр) заявит, что США не находятся в рецессии.

В ближайшие годы нас неизбежно ждут серьезные, повторяющиеся проблемы

Вторая причина моего скептицизма в отношении преобладающего нарратива заключается в том, что не все среднесрочные и долгосрочные показатели указывают на устойчивый рост инфляции. Внимательно отслеживаемый пятилетний индекс инфляционных ожиданий Мичиганского университета, по-видимому, ненадолго поднялся выше 3%, но с тех пор он снова упал до 2,9%, а это говорит о том, что среднестатистические потребители считают огромный всплеск инфляции в этом году временным. Да, если вы входите в совет Федеральной резервной системы, еще рановато быть слишком уверенным в этом выводе. Но если потребительские настроения в ближайшие месяцы продолжат ослабевать, я подозреваю, что ФРС станет менее пессимистичной.

В-третьих, хотя цены на многие сырьевые товары остаются значительно повышенными по сравнению с тем же периодом годичной давности, в последние недели они также снизились. Если бы они оставались относительно стабильными, общая инфляция во многих странах начала бы снижаться — возможно, даже значительно. Интересно, что, хотя прогноз банка Англии о рецессии и еще более высокой инфляции привлек большое внимание, мало кто, похоже, заметил, что центральный банк в конечном итоге ожидает резкого снижения инфляции с прогнозируемого более высокого пика на протяжении большей части 2023 года.

И наконец, в большинстве исследований инвестиционных банков в настоящее время существует серьезное предположение, что центральные банки будут энергично бороться с любым ралли на финансовых рынках, потому что они не могут позволить себе ослабить финансовые условия в силу низкой безработицы, давления на повышение заработной платы и опасений по поводу инфляции. Тем не менее, хотя это, безусловно, было посланием, которое можно услышать от руководителей центральных банков, я склонен полагаться на выражение: «Если вы можете быть уверены в чем-либо, так это в том, что руководители центральных банков в какой-то момент изменят свое мнение об экономическом климате».

Ясновидцев не существует. Напомним, что на протяжении всего 2020 года и большей части 2021-го руководители центральных банков сходились во мнении, что инфляция носит временный характер. Хотя с тех пор они изменили свою позицию, в итоге может оказаться, что они не так и ошибались.

Опять же, еще рано быть слишком оптимистичным. Я не хочу создавать впечатление необоснованности опасений по поводу рецессии. Если недавнее падение инфляционных сигналов (таких как цены на товары, дома и подержанные автомобили) и долгосрочные инфляционные ожидания изменятся, мне придется пойти на попятную. Но, будучи погруженным в тему финансовых рынков большую часть из 40 лет, я всегда заинтригован существованием такого сильного консенсуса по какому-либо вопросу, особенно когда некоторые фактические данные противоречат этому.

В любом случае, я, конечно, надеюсь, что пессимизм действительно окажется преувеличенным. Страны с развитой экономикой сталкиваются с серьезными проблемами, не в последнюю очередь — с устойчиво слабым ростом производительности, что имеет негативные последствия для многих других сфер социальной и экономической жизни. В ближайшие годы нас неизбежно ждут серьезные, повторяющиеся проблемы. Узнать, что мы позволили обреченности и мраку взять над нами верх — сомнительное облегчение.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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