Просто увольнение или посадки не сработают. При каких условиях в Украине не будет скандалов с коррупцией 25 января, 12:25 Эксклюзив NV

К сожалению, коррупция в Украине — системное явление, социальная ткань общества. Просто увольнение или даже посадки не сработают

Для того чтобы не было подобных скандалов, как в Минобороны, необходимы прозрачность и стандартизированные процедуры. Это обычный бизнес-процесс, вопрос операционной эффективности.

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Первое — это обычная квалификация участников. Не будет тогда обвинений в том, что это компании с признаками фиктивности. Все услуги нужно разбить на составляющие и проводить тендеры: на цену закупки, цену на услуги по доставке и хранению, цену на услуги по приготовлению пищи. Даже если речь идет о комплексной услуге, можно купить ее по частям. Это обычная бизнес-практика.

Менеджеры легко получат оптовые цены закупок, ниже, чем в супермаркете процентов на 25−40. Цена супермаркета, как в нашем кейсе, это розничная цена.

В Украине есть торговые сети с логистикой и складами по всей стране, есть ресторанные сети, есть логистические компании, различные международные продуктовые компании, которые решают более сложные операционные задачи.

Нужно по-новому структурировать все государственные процессы

Просто нужно сделать все прозрачно. Даже если есть государственная тайна, можно сделать депутатский надзор и контроль. Тогда не будет вопросов о справедливой цене, почему покупают не у производителей или крупных ритейлеров, почему закупщикам Минобороны неинтересно работать напрямую с производителями, а нужно платить посредникам, почему такая концентрация закупок? А если поставщик, пусть даже самый лучший, не выполнит контракт?

Мне кажется, это системная проблема всего нашего государственного управления. Нужно делать структурные реформы. Люстрация. Увольнять старых людей, нанимать новых. Возможно это придется повторять несколько раз.

К сожалению, коррупция в Украине — системное явление, социальная ткань общества. Просто увольнения или даже посадки не сработают — нужно менять, по-новому структурировать все государственные процессы.

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