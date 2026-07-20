Отставка Федорова и ключевые союзники Украины. Что теперь изменится

Скажу, что на сегодняшний день — точно нет. Все ключевые друзья и партнеры сосредоточены на нашей поддержке. Не думаю, что они будут как-то размениваться по мелочам или менять подход в зависимости от того, довольны они или нет тем, что и как мы делаем. В ходе разговоров я этого не ощущаю. Конечно, с Михаилом Федоровым было связано немало надежд, поскольку он пришел со своей командой, что очень важно для наших партнеров. Во-вторых, у него были цели, и то, как он их формулировал, было им понятно. Программа Федорова — какой бы спорной она ни была — также находила понимание, по крайней мере, у части из них. Но в то же время возникало и немало вопросов.

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