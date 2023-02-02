В ожидании большого наступления РФ и предложений от ЕС 2 февраля, 18:34

Чем жила страна 02 февраля 2023 года

● Резников ожидает наступления на двух направлениях. Министр обороны Алексей Резников заявил, что российские оккупанты готовят новое большое наступление на двух направлениях. «Мы не можем терять инициативу… Думаем, что, учитывая, что они живут символикой, они могут что-то попробовать вокруг 24 февраля… Мы не недооцениваем нашего врага», — заявил он.

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«Официально заявляли о 300 тыс. [мобилизованных россиян], но когда мы видим войска на границах, то, по нашим оценкам, это гораздо больше. Они могут осуществить наступление по двум направлениям: это может быть Донбасс, а может быть юг», — заявил Резников. В связи с новой угрозой глава Минобороны призыв партнеров Украины ускорить поставки оружия для ВСУ.

● Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты усилили наступательные действия на фронте в Донецкой области. По его словам, оккупанты пытаются получить хоть какие-то результаты до 24 февраля.

● Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта, сообщил Kyiv Post Андрей Черняк, представитель ГУР Минобороны. «Мы наблюдаем, что российско-оккупационные войска передислоцируют на восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику», — добавил он.

Черняк отметил, что Россия использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных солдат и не имеет достаточных сил и средств, чтобы начать в ближайшие недели массированное наступление на Украину в этом направлении.

● Российские оккупационные войска активно ведут разведку, на отдельных направлениях готовятся к наступлению, сообщил Генштаб ВСУ. Несмотря на большие потери, враг продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

● Почти 130 тыс. К утру 2 февраля потери РФ в Украине составляют 129 030 военнослужащих. За сутки ликвидировано около 610 оккупантов, сообщил Генштаб ВСУ.

Кроме того, враг потерял: танков — 3211 (+2 за сутки), боевых бронированных машин — 6382 (+0), артсистем — 2212 (+5), РСЗО — 458 (+0), средств ПВО — 222 (+1), самолетов — 293 (+0), вертолетов — 284 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1951 (+0) и многое другое.

● На Банковой считают, что Пентагон недооценивает ВСУ. По мнению руководства Украины, разведка США постоянно ошибалась в оценке возможностей украинских войск во время войны с Россией, написало влиятельное американское издание Politico. По данным его собеседников, администрация Владимира Зеленского была «взбешена», в частности, последними замечаниями генерала Марка Милли, который оценил возвращение Крыма в 2023 году как маловероятное.

Как подчеркнуло издание, Украина готовится к большим наступлениям этой весной. В то же время украинцы отмечают, что данные разведки США об их военные способностях не учитывали в течение почти годовой войны.

● Politico также сообщило, что недавно высокопоставленные должностные лица Пентагона на секретном брифинге перед комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил отметили, что «украинские силы вряд ли смогут отвоевать Крым у российских войск в ближайшем будущем».

● Руководитель ОП Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели телефонный разговор с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли. Как сообщила пресс-служба ОП, «собеседники были проинформированы об актуальной ситуации на фронте, в частности на Донецком и Южном направлениях». Кроме того, состоялся обмен мнениями о возможных действиях врага в ближайшей перспективе.

● Предоставление Украине танков другими странами не поможет решить проблемы, которые создает Россия, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

● Дальнобойные ракеты от Байдена. Администрация президента США уже 3 февраля объявит о поставках дальнобойных снарядов, которые могут поражать цели на 150 км. Об этом сообщила The Wall Street Journal. Речь идет о высокоточных боеприпасах Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), дальность действия которых превышает другое оружие, которое США передавали Украине.

По данным издания, оружие будет поставлено в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, финансирующей приобретение или создание новых вооружений и систем, а не их извлечение из американских арсеналов. Компания Boeing, являющаяся одним из производителей GLSDB, ранее сообщала, что имеет запасы этого вооружения.

● Украина гарантирует партнерам, что не будет использовать западное оружие для атак на территорию страны-террориста России. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время заседания правительства Украины и Еврокомиссии. Он попросил партнеров как можно быстрее помочь с противоракетной обороной и напомнил, что Украина хотела бы получить комплексы Patriot и SAMP/T при первой возможности вместе с поставкой новых (и менее мощных) IRIS-T и NASAMS.

● Радары против ракет и дронов. Министр обороны Алексей Резников и его французский коллега Себастьен Лекорню подписали меморандум из Thales Group о поставках в Украину радиолокационных систем MG-200. Резников отметил, что это оборудование поможет ВСУ обнаруживать вражеские дроны и ракеты, в том числе баллистические.

● Украинские военные прибыли в Германию для обучения на зенитно-ракетном комплексе Patriot .

● Власти Израиля впервые заявили о готовности рассмотреть возможность предоставления вооружения для Украины. В частности, речь идет о знаменитой и уникальной системе противовоздушной обороны Железный купол, написало BBC.

● Британские истребители недоступны. На Даунг-стрит отвергли призыв бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона передать Украине истребители. Такой шаг считают «непрактичным» из-за сложности самолетов. По словам спикера премьера Риши Сунака, на полную подготовку пилота для управления британским истребителем могут уйти годы. В частности, программа подготовки пилотов для скорых реактивных самолетов длится пять лет. Сейчас Британия сосредоточена на том, как можно помочь Украине защитить свою страну и оттеснить войну в этом году.

● Самолеты — время. Высокопоставленные чиновники США и ЕС признают, что передача Киеву западных истребителей только вопрос времени. Об этом пишет Politico. Официальные лица США, помощники и советники в Конгрессе признали, что за кулисами продолжают работать над возможными поставками самолетов. «Они помнят, как он некоторое время также говорил „нет“ о Patriot и Abrams», — сказал один из чиновников Минобороны США, напомнив о заявлениях президента США Джо Байдена относительно систем противовоздушной обороны и танков. По данным Politico, маловероятно, что США пришлют собственные истребители. Однако Вашингтон может разрешить другим странам передавать свои F-16, сказал высокопоставленный чиновник Пентагона.

Сейчас чиновники больше сосредоточены на отправке в Украину средств ПВО для защиты украинских городов и инфраструктуры, а также бронетехники и артиллерии для возможного весеннего наступления.

● Большая евроделегация прибыла в Киев. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли в Киев. Это уже четвертый визит фон дер Ляен в Киев с начала развязанной Россией полномасштабной войны. Вместе с ней приехала команда еврокомиссаров. «Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину так же твердо, как и раньше. И чтобы еще больше углубить нашу поддержку и сотрудничество», — написала президент ЕК.

Делегация еврокомиссаров прибыла в Киев накануне саммита Украина-ЕС.

● На саммите Украина-ЕС представители Евросоюза могут не оправдать надежды на скорейшее вступление Украины в ближайшие два года, сообщило Politico. Издание отмечает, что в проекте заявления саммита речь будет идти о том, что Украину примут в ЕС после выполнения всех условий Еврокомиссии. Некоторые официальные лица ЕС на условиях анонимности сообщили, что такое решение принято из-за того, что несколько правительств выступают против быстрого присоединения Украины к ЕС.

● Евросоюз выделил седьмой пакет помощи Украине в размере 500 млн евро и дополнительные 45 млн евро для миссии военной помощи. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

● В рамках подготовки к переговорам о членстве в Евросоюзе Украина начинает проверку своего законодательства на соответствие актуальному праву ЕС. Об этом заявила Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, во время совместных консультаций правительства и коллегии Еврокомиссии.

● Евросоюз хочет ввести новые санкции против России в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину — 24 февраля. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев. А президент Владимир Зеленский призвал ЕС увеличить санкционное давление на агрессора, поскольку Россия адаптируется к ограничениям.

В то же время премьер Денис Шмыгаль во время встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем выступил за продолжение экономического давления на РФ, в частности, в сфере «ядерных» санкций.

● Плодотворный день Зеленского. Владимир Зеленский прокомментировал серию обысков, подозрений и увольнений, состоявшихся вчера. Глава государства назвал день «плодотворным в противостоянии тем, кто даже сейчас пытался ослаблять Украину», и поблагодарил правоохранителей и правительство.

Президент прокомментировал подозрения трем бывшим и нынешним чиновникам Минобороны и заявил, что любые внутренние поставки и закупки должны быть " столь же чистыми и честными, как внешние поставки для нашей обороны", иначе соответствующие сотрудники лишатся должности. Он вспомнил ряд обысков «относительно разных лиц» (среди них был Игорь Коломойский и Арсен Аваков), проведенных 1 февраля, и отметил, что если люди поддерживают действия правоохранителей, «движение к справедливости будет обеспечено».

● Печерский суд Киева арестовал бывшего заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ (и стал фигурантом журналистского расследования по закупке по завышенным ценам продуктов для армии) на два месяца. В Госбюро расследований уточнили, что того отправили под стражу с альтернативой залога в 402 млн 600 тыс. грн.

● Минобороны способствует правоохранительным органам в расследовании дел, связанных с бывшими чиновниками ведомства, которым вчера объявили подозрения.

● У «слуги народа» дебит не сошелся с кредитом. Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки незаконного обогащения нардепа от Слуги народа Павла Халимона на 10 млн грн. В агентстве заявили, что сразу после журналистского расследования о покупке Халимоном за 10 млн. грн. элитного поместья в центре Киева начали мониторинг его образа жизни.

Официальные доходы сожительницы купившего имение нардепа с 1998 по 2022 годы без учета налогов составляли чуть более 2 млн грн, а стоимость поместья в договоре — 10,3 млн грн. Также женщина в 2021 году купила 68 земельных участков на 1,8 млн грн. Официальные доходы Халимона за период покупки дома (2021−2022 годы) составили 1,5 млн грн, в 2020-м в его декларации было указано 20 тыс. грн на банковских счетах, $210 тыс. и 225 тыс. грн наличными и 95,5 тыс. грн в биткоинах. Он также купил мотоцикл BMW R 1250GS примерно за 750 тыс. грн и дал ссуду в 6,75 млн грн — у него должно было остаться чуть более 220 тыс. грн.

НАПК обратилось в Офис генпрокурора для возбуждения дела по статье о незаконном обогащении и досудебном расследовании.

И наконец:

● МИД Украины призвал Тбилиси «немедленно прекратить издеваться» над украинским гражданином, бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили и передать его Киеву. МИД выразил решительный протест по поводу «негуманного обращения» с политиком.

Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов осенью 2021 года. На родине против него возбуждено несколько дел, экс-президента там приговорили к шести годам заключения за «превышение служебных полномочий».

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим мотивам. У Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез. Пока его перевели из тюрьмы в клинику Vivamedi. Правительство Грузии убивает Саакашвили, заявил Владимир Зеленский.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.