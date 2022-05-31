Кремль нужно не останавливать, а побеждать. Какое оружие ВСУ сейчас используют на передовой 31 мая, 13:35 Цей матеріал також доступний українською

В публичном пространстве все больше отзывов наших воинов, получивших опыт использования в боевых условиях тяжелого вооружения иностранного производства

Я рад, что львиная доля этих отзывов очень положительна. Благодаря мастерству наших защитников и защитниц российские оккупанты получают отпор, которого не ожидали.

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На передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии — гаубица М777, гаубица FH70, САУ «CAESAR». Представить это еще в марте было просто нереально. Но сегодня это реальность, которая явилась следствием большой командной работы во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Рад сообщить новость — парк артиллерии 155-мм калибра пополняется.

В Украину уже поступило САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника. И ее поступление явилось результатом кооперации нескольких стран.

Также хочу сообщить, что береговая оборона нашего государства не просто будет усилена ракетами Harpoon — их будут применять подготовленные украинские команды. Уверен, что боевое братство «Гарпунов» и наших «Нептунов» поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе — надежно защитить нашу Одессу.

Предоставление этих ракет также стало результатом сотрудничества нескольких государств, что позволило нам получить «Гарпуны» от датских партнеров при участии британских друзей. Я уже не раз отмечал британское лидерство и особые усилия моего друга и коллеги — большого друга Украины Бена Уоллеса.

Среди последних поступлений следует упомянуть более 100 американских БПЛА разных типов.

Как любой министр на моем месте, я хотел бы, чтобы оружия было гораздо больше и еще позавчера. Потому что речь идет о жизни наших людей. В то же время нужно отдавать себе отчет: за последние полтора месяца, например, мы получили больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть в досягаемости снарядов советских образцов.

Парк артиллерии 155-мм калибра пополняется

Главное — мы уже получили больше, чем могут произвести в течение шести месяцев все заводы дружественных нам стран, где остались линии по производству боеприпасов советского типа. И получим еще. Ведь количество артиллерийского вооружения будет увеличиваться.

Стратегическое решение о переходе на тяжелое вооружение натовского образца уже имеет конкретное измерение. Кооперация государств-партнеров, предоставляющих Украине вооружение и технику, уже беспрецедентна.

В каждом комментарии относительно оружия и поддержки Украины я благодарю моих коллег-министров обороны. Это не просто вежливость — это наглядная демонстрация, что Украина не одна.

Масштабные сдвиги, основные результаты которых еще впереди, стали возможными благодаря выдающемуся лидерству Соединенных Штатов Америки. Позиция наших американских партнеров позволила свободному миру осознать истинную цель — кремль нужно не останавливать, а побеждать.

Я уже упоминал, что в Варшаве имел честь участвовать во встрече с президентом США Джозефом Байденом, государственным секретарем США Энтони Блинкеном и большим другом Украины, с которым мы находимся в тесном контакте и вклад которого я очень ценю, — министром обороны США Ллойдом Остином ІІІ.

Президент Байден тогда четко обозначил стратегический подход и критерии принятия решений касательно оружия. Такие решения одновременно должны обеспечить Украине реальное усиление на фронте, не нарушить единство союзников США, учитывать практическую возможность оказания помощи, ведь оружие должно быть в наличии, и носить системный характер, чтобы это не было точечными единичными акциями.

Именно по этой логике происходит движение, поддерживаемое другими партнерами, о чем свидетельствует уже упомянутая кооперация, подчеркиваю — беспрецедентная.

Впрочем, удар держит не оружие, а люди. Мы видели примеры, когда оружие и современная техника не помогали, если люди не хотели сражаться за свою страну. Украинская армия продемонстрировала массовый героизм в сочетании с высоким профессионализмом, а весь украинский народ — выдающуюся стойкость.

Дни, часы и минуты в последние недели тянутся медленнее, чем когда-либо в моей жизни. Потому что приходится ждать. Ждать и одновременно бороться за увеличение объемов, расширение номенклатуры оружия, которое мы получим, и о котором будем отчитываться совсем скоро. Ждать новых партий, зная, что они уже загружаются и что наши воины начали обучение на полигонах.

Но я смотрю на будущее с оптимизмом. Ведь Украина все равно победит.

Текст опубликован с разрешения автора

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