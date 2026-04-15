Россиян учат умереть «правильно». Чем мы будем отвечать?

Прочитал новость, что с 1 сентября российское министерство образования хочет запускать в детсадах так называемые «добрые игры». Для воспитания, внимание, «духовно-нравственных ценностей».

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В исполнении нации, которая убивала в Буче, стирала с лица земли Мариуполь, похищала украинских детей и сделала ложь государственной религией, это звучит особенно кощунственно. Потому что «духовно-моральные ценности» россиян мы видели с начала 2014-го и до сегодняшнего дня. В Славянске. В Ирпене. В Изюме. В Мариуполе.

И мы хорошо знаем, что они вкладывают в слово «ценности»: покорность, насилие, культ вождя и силы. Ненависть ко всем, кто не становится на четвереньки перед Кремлем.

Именно так выращивают не граждан, а ресурс

Именно так выращивают не граждан, а ресурс. Бездумную биомассу, вроде северокорейской.

Помните дневник одного из убитых на Курщине солдат КНДР? В нем не было ничего человеческого, ничего своего. Там была готовая матрица покорности. Человек, который писал, что «вырос в лоне благодатной партии» и готов жизнь отдать за своего вождя.

Вот, что такое настоящий результат милитаризации детства. Когда человека с детства учат не думать, а кланяться. Не жить, а умереть «правильно».

И Россия сейчас будет выращивать такое же. Не свободных людей, а будущих исполнителей. Тех, кто не задает вопросов, кто не знает ценности чужой жизни. Тех, кого потом можно будет так же легко отправить убивать и умирать в чужой стране.

И вот тут у меня вопрос уже не о русских. С ними все давно понятно. Вопрос к нам и о нас: чем мы будем отвечать? Что противопоставим? Как Украине правильно ответить на российскую милитаризацию детства? Что именно мы должны закладывать в наших детей уже сейчас?

Интересно, что вы об этом думаете?

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Текст опубликован с разрешения автора