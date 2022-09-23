Как в Украине будут работать военные облигации 23 сентября, 15:00

Более 200 лет государства применяют военные облигации для привлечения средств во время войны

В ближайшее время запускаем военные облигации в Дія. Это еще одна возможность поддержать армию и экономику страны. Покупаете облигации — автоматически становитесь спонсорами победы Украины. Сначала ваши деньги помогают ВСУ и государству, а затем вы получаете их обратно с процентами.

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Перед нами была задача сделать так, чтобы военные облигации можно было просто и быстро приобрести — в несколько кликов. Приложением Дія сейчас пользуется более 18 млн украинцев, и это возможность дать большому количеству людей дополнительный инструмент поддержки экономики страны.

Кто еще запускал военные облигации

Военные облигации — это ценные бумаги, которые выпускает государство и которые могут приобрести граждане. Фактически схема похожа на депозит — государство занимает деньги у человека, а по истечении срока действия облигации возвращает деньги + процент. Однако доход от них не облагается налогом, в отличие от депозитов.

Более 200 лет государства используют военные облигации для привлечения средств во время войны. Первые появились в США в 1812 году, но купить их могла тогда только финансовая элита. Позже, во время Гражданской войны в США 1861−1865 годов, облигации стали доступны всем гражданам. Массово военные облигации начали покупать во время Первой мировой войны.

Это инвестиция в нашу общую победу

К примеру, благодаря военным облигациям США удалось возместить более половины из $30 млрд, потраченных на Первую мировую войну. А уже во время Второй мировой войны 85 млн граждан приобрели облигации на сумму около $185 млрд. Это рекорд по покупке облигаций среди всех стран во время войны.

Во время Первой мировой войны в Британии также были запущены военные облигации. За несколько лет собрали около 3 млрд фунтов стерлингов. Германия тоже выпускала военные облигации. Удалось собрать около 10 млрд марок и покрыть две трети военных расходов.

В общем, в истории почти нет случаев, когда правительства не выплачивали деньги по военным облигациям. Деньги с процентами своим гражданам вернула даже проигравшая в Первой мировой войне Германия. Из исключений — только тоталитарный нацистский режим во время Второй мировой войны.

Как у нас будут работать военные облигации?

Облигации в Украине были запущены с началом полномасштабной войны. И вскоре их можно будет приобрести в несколько кликов в приложении Дія.

В приложении можно будет купить сколько угодно облигаций стоимостью от 900 грн за каждую. Нужно только выбрать, у кого из партнеров вы хотите купить облигации. При этом не нужно никуда идти, все можно сделать в приложении. Покупаете облигацию Херсон, Мелитополь, Мариуполь или Крым — финансируете экономику страны и ВСУ, а наши воины работают, чтобы уже скоро над каждым из этих городов подняли сине-желтое знамя.

Отличаются облигации по сроку действия — от 3 месяцев до 1,5 года. Именно через это время вы получите денежные средства плюс проценты. Вернутся они на карту єПідтримка.

Почему именно на карту єПідтримка? Потому что это универсальная карта для государственных выплат, которая уже есть у многих украинцев в удобных для них банках. За все время украинцы оформили более 15 млн карт. А те, кто не воспользовался услугой при выплате за вакцинацию или для выплат ВПЛ, могут оформить новую в несколько кликов при покупке облигаций. Это простой инструмент для государства и человека, когда нужно получить какие-либо государственные выплаты.

Военные облигации — это прежде всего надежный инструмент как для государства, так и для человека. Вы гарантированно получите свои деньги обратно. Еще и с процентами. Например, в отличие от донатов, когда вы просто переводите деньги, здесь вы даете их во временное пользование государству. И обязательно получите их потом обратно. Это инвестиция в нашу общую победу и поддержку экономики Украины.

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