Война в разгаре, но все больше вбросов на тему «Украина должна принять миллионы мигрантов из Бангладеша, Индии, Африки и Ближнего Востока, иначе нам конец! Другого пути нет!»

В Западной Европе массовая миграция из тех же регионов мира привела лишь к катастрофе, с которой не ясно что делать.

Там ассимилировать и заставить работать никого не получилось, но у нас все получится, конечно же.

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Всплеска этнической преступности, религиозного экстремизма, терроризма, появления опасных для коренного населения районов в крупных городах, реальной угрозы потери своей идентичности целыми странами вследствие миграции — такого же нигде в мире нет, где вы такое видели! Поэтому и в истерзанной войной Украине этого не будет! За это же мы и боремся — за миллионы мигрантов! Другого пути нет!

За это же мы и боремся — за миллионы мигрантов!

Давайте откровенно: профессура и квалифицированные работники к нам ехать не будут. Будут ехать желающие уехать хоть куда-то в поисках хоть немного лучшей жизни без четких целей и понимания чем заниматься (таких большинство и это прямая дорога в криминал и социальный паразитизм) и готовые работать курьерами — в лучшем случае. Без курьеров из Бангладеша проживем как-то, не умрем. Тем более — скоро эта профессия исчезнет, как и профессия водителя, например. Потому что делать все это будут дроны и автопилот. С развитием ИИ в недалеком будущем придумать бы как людей трудоустроить искусственно, а не мигрантов завезти.

Сохранимся как нация — выберемся из этой беды и будем жить и развиваться на своей земле.

Интересно, а почему в Израиле никто никогда не завозил мигрантов не-евреев? Там людей всегда не хватало, но почему-то все делалось и делается для того, чтобы в Израиль ехали только евреи. Как думаете, почему? Сила же в разнообразии! Хм, интересный вопрос, есть над чем подумать. А, понятно! Но нам так нельзя! Почему — потому что. Другого пути нет, давай 33 миллиона из Африки и Бангладеша.

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Текст опубликован с разрешения автора