Миграция из-за войны. Сколько теряет Украина 8 сентября, 11:38

Знаете, сколько американской экономике ежегодно приносят иммигранты?

1. По данным Министерства внутренней безопасности США, на протяжении последних 5 лет в США ежегодно приезжает в среднем около 1,1 млн иммигрантов.

2. В среднем каждый иммигрант ежегодно вносит вклад в экономику страны на сумму около $100 тыс. в год. Это и потребление, и недвижимость, и создание продукта.

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3. Согласно исследованию Национального фонда политики иммиграции, иммигранты создают около 200 тыс. новых предприятий в год. Эти предприятия создают рабочие места для более чем 1 миллиона американцев.

4. Согласно исследованию Института иммиграции и гражданства США, иммигранты ежегодно вносят в экономику США $1,7 трлн. Это составляет около 11% ВВП страны (ВВП ~ $25 трлн).

Иммиграция увеличивает экономический рост на 1−2% в год

5. Иммигранты приносят также новые навыки, идеи и технологии в экономику США. Они помогают создавать новые рынки для товаров и услуг. Согласно исследованию Национального бюро экономических исследований, иммиграция увеличивает экономический рост на 1−2% в год. А теперь вернемся к Украине.

6. Из-за войны из Украины выехало, по разным оценкам 5−8 млн человек.

7. Если посчитать, что один украинец в год создает для экономик стран, где они находятся, хотя бы $20−30 тыс, то украинцы делают ежегодно вклад в экономику других стран более $100 млрд.

8. А это значит, что Украина это недополучает. Ни вклада в экономику, ни рабочих мест, ни наполнения бюджета.

При отсутствии стимулов для поддержки экономики, создания рабочих мест и возвращения украинцев у меня ожидания пока худшие.

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